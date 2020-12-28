每日星座運勢／金牛避免和對手硬拚 購物勿貪便宜

2020-12-28

牡羊座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

事業運：★★☆☆☆

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

財運：★★☆☆☆

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00玉米黃

開運方位：西北方向

金牛座

應避免和對手直接硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

事業運：★★★☆☆

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

財運：★★☆☆☆

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00脆梅青

開運方位：正北方向

雙子座

自信一面突顯，魅力十足。

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★☆☆

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00夕陽橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00香吉士黃

開運方位：西北方向

獅子座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，有利動腦筋多思考，易有出乎意料的創意出現。

財運：★★★☆☆

有利做好理財規劃，正是考慮投資何種專案、市場動態如何等問題的日子。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00乳酪白

開運方位：西南方向

處女座

欠缺行動力，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在與另一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

事業運：★★☆☆☆

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

財運：★★☆☆☆

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：西北方向

天秤座

有想找人傾訴的慾望。

整體運：★★★☆☆

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

事業運：★★★☆☆

要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

財運：★★★☆☆

「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00祖母綠

開運方位：西北方向

天蠍座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情便會急速加溫。

事業運：★★★★★

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也能因此獲得同事的信賴呢！

財運：★★★☆☆

工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙

開運方位：正東方向

射手座

順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心儀對象者不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！

事業運：★★★☆☆

運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽約，持續作戰會讓你成為更大的贏家。

財運：★★★☆☆

財運不錯，有機會收到禮物，內心頗為高興。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00珠貝白

開運方位：西北方向

摩羯座

工作再忙，也不能冷落了對方。

整體運：★★★★☆

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

愛情運：★★★★☆

單身者桃花在外，多參與戶外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

事業運：★★★☆☆

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時不吝付出所得的回報。

財運：★★★☆☆

合理安排時間，可考慮兼差，會有不錯的額外收入。不過，花錢較隨興，小心入不敷出。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00水鑽藍

開運方位：正東方向

水瓶座

遇事別著急，辦法總比困難多。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

事業運：★★★☆☆

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

財運：★★☆☆☆

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：東北方向

雙魚座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★☆☆☆

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：西北方向





