每日星座運勢／天秤可掌握投資訊息 運動減壓放鬆

2020-12-27

牡羊座

收穫頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

愛情運：★★★☆☆

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

事業運：★★★☆☆

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

財運：★★☆☆☆

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

金牛座

狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★☆

有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。

事業運：★★★★☆

心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。

財運：★★★☆☆

謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00羽絨白

開運方位：正西方向

雙子座

積善可得福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

事業運：★★★★☆

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

財運：★★★☆☆

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：東北方向

巨蟹座

適合與家人一起娛樂。

整體運：★★★★☆

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

愛情運：★★★★☆

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

事業運：★★★★★

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

財運：★★★☆☆

零散支出減少，能夠有所積蓄。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠

開運方位：西北方向

獅子座

小心被好運沖暈頭腦哦！

整體運：★★★★☆

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

愛情運：★★★★☆

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

事業運：★★★☆☆

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀

開運方位：正東方向

處女座

不錯的一天，心情無比暢快。

整體運：★★★★☆

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

愛情運：★★★★★

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。

財運：★★★☆☆

大額支出增加，例如：投資支出。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍

開運方位：正東方向

天秤座

神采飛揚，有利談感情。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

事業運：★★★★★

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00珍珠白

開運方位：東南方向

天蠍座

桃花旺盛，與異性互動的好日子。

整體運：★★★★☆

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

事業運：★★★☆☆

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

財運：★★★★☆

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00冷泉藍

開運方位：西南方向

射手座

被愛包圍。

整體運：★★★★☆

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

愛情運：★★★★★

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00深海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

心情愉快，做事情很有幹勁。

整體運：★★★★★

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

愛情運：★★★★☆

愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。

事業運：★★★★☆

活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

水瓶座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

事業運：★★★☆☆

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

財運：★★★☆☆

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

雙魚座

拓展人脈，尋找商機的日子。

整體運：★★★★★

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

愛情運：★★★★☆

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

財運：★★★★★

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙

開運方位：東南方向





