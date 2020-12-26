每日星座運勢／雙魚貪念會帶來麻煩 運動減壓放鬆

2020-12-26

牡羊座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

事業運：★★★☆☆

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

財運：★★★☆☆

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00香檳金

開運方位：正北方向

金牛座

將愛換個方式說出來。

整體運：★★★☆☆

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

愛情運：★★★☆☆

想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！

事業運：★★★☆☆

會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！

財運：★★★★☆

能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00白鋼銀

開運方位：正西方向

雙子座

藉助第三方的力量，愛情會更順利。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

事業運：★★★★★

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00葡萄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

坦誠面對壓力。

整體運：★★★★☆

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

財運：★★★★☆

有撈外快、從事投機獲利的機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

獅子座

把握尺度很關鍵。

整體運：★★★☆☆

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

事業運：★★★★☆

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

不適合變化快速型的金錢遊戲。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

處女座

各方面的收穫讓你的心得到滿足。

整體運：★★★★☆

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

事業運：★★★★☆

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

財運：★★★☆☆

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：正東方向

天秤座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

事業運：★★★★☆

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

財運：★★★★☆

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00珍珠白

開運方位：正西方向

天蠍座

快樂伴你左右。

整體運：★★★☆☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！

事業運：★★★★☆

有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！

財運：★★★☆☆

想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00珍珠白

開運方位：西北方向

射手座

人際關係帶來了好的回報。

整體運：★★★★★

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

愛情運：★★★★☆

已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！

事業運：★★★★★

有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★★☆

滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00竹葉青

開運方位：西北方向

摩羯座

無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽地靠近對方，讓對方認識你，慢慢了解你吧。

事業運：★★★☆☆

事情有停滯不前的狀況，別一昧地埋頭苦幹，多想想問題出在什麼地方，對症下藥。

財運：★★☆☆☆

消費上盡量的控制，非必要性商品就少買點囉。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅

開運方位：正南方向

水瓶座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

事業運：★★☆☆☆

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

財運：★★★★☆

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00冷泉藍

開運方位：正南方向

雙魚座

知足常樂、感恩常樂。

整體運：★★★☆☆

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！

事業運：★★☆☆☆

有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。

財運：★★★☆☆

有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00櫻桃紅

開運方位：東南方向





