每日星座運勢／處女少說點話多做事 自可遠離是非

2020-12-25

牡羊座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00青金石藍

開運方位：西南方向

金牛座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！

事業運：★★★★★

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。

財運：★★★☆☆

經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00遠洋藍

開運方位：東南方向

雙子座

心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

整體運：★★★★★

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

事業運：★★★★☆

思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。

財運：★★★★★

今天財運對於人脈暢通者特別有利，有機會在多方朋友幫助下而獲得商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00珍珠白

開運方位：正北方向

巨蟹座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

財運：★★★☆☆

財運普通，急功近利之心不可有。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00蘭花紫

開運方位：東北方向

獅子座

凡事進行得較為順利，是個好日子。

整體運：★★★☆☆

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

愛情運：★★★★☆

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

財運：★★★☆☆

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00葡萄紫

開運方位：西北方向

處女座

小心禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

事業運：★☆☆☆☆

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★★☆

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00乳酪白

開運方位：正西方向

天秤座

強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。

整體運：★★★★☆

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

愛情運：★★★★☆

單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。

事業運：★★★★☆

特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。

財運：★★★☆☆

要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00芥末黃

開運方位：正西方向

天蠍座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

事業運：★★★☆☆

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

財運：★★★★☆

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

射手座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00遠洋藍

開運方位：西南方向

摩羯座

運勢上揚，各方面表現都很不錯。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

事業運：★★★★★

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

財運：★★★★☆

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00萊姆黃

開運方位：正東方向

水瓶座

總運良好，有機會遇到貴人。

整體運：★★★★☆

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

愛情運：★★★★☆

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★★☆

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

財運：★★★☆☆

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金

開運方位：正東方向

雙魚座

按計劃行事，切忌強出頭。

整體運：★★★☆☆

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

愛情運：★★☆☆☆

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

事業運：★★★☆☆

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

財運：★★★★☆

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00寶石藍

開運方位：正西方向





