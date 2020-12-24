每日星座運勢／巨蟹微笑待人財運旺 要提防爛桃花

2020-12-24

牡羊座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

金牛座

平靜安穩的一天。

整體運：★★★★☆

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。

事業運：★★★☆☆

想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。

財運：★★★★☆

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00大理石灰

開運方位：東北方向

雙子座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

財運：★★★☆☆

過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：西南方向

巨蟹座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00碧空藍

開運方位：正北方向

獅子座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

事業運：★★★☆☆

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

財運：★★★☆☆

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

處女座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00金桔綠

開運方位：西南方向

天秤座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00脆梅青

開運方位：正西方向

天蠍座

笑口常開得好運。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

事業運：★★★★★

今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：正西方向

射手座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

事業運：★★★☆☆

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

財運：★★★☆☆

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：東南方向

摩羯座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

財運：★★★☆☆

有點小迷糊，所以容易損失小財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00朝霞紅

開運方位：西北方向

水瓶座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

事業運：★★★☆☆

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

雙魚座

生活中的挫折讓你有點灰心。

整體運：★★☆☆☆

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。

財運：★★★☆☆

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：正東方向





