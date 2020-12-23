每日星座運勢／獅子先前投資見成效 工作充滿挑戰

2020-12-23

牡羊座

精神飽滿的一天，情緒很激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

財運：★★★★☆

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00寶石藍

開運方位：正西方向

金牛座

在創新中發現新機會。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

愛情運：★★★★☆

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。

財運：★★★☆☆

對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00青金石藍

開運方位：正南方向

雙子座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦袋空空的，做起事來要注意不可虎頭蛇尾喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會與人合作，而且有豐厚收獲。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

愛情需借助開運物來開運！

整體運：★★☆☆☆

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00大理石灰

開運方位：正南方向

獅子座

好事連連，笑口常開。

整體運：★★★★★

先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★★☆

戀愛運不錯，除了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決；貴人多來自長官、上司，有難題時找上司就對囉！

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心一點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00芥末黃

開運方位：正北方向

處女座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

事業運：★★★★☆

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

財運：★★★☆☆

財運普通，進財的機會不多。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00蘭花紫

開運方位：正西方向

天秤座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天。你對金錢的敏銳度不算太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙

開運方位：西北方向

天蠍座

較平靜的一天，沒有意外收獲也能感覺滿足。

整體運：★★☆☆☆

雖然形單影隻，單身者也不會感到寂寞，學會將情緒轉移也能讓人快樂。沒有驚喜，工作顯得相當平靜，放低追求，過幾天這樣清閒的日子也是個很好的休息方式，不過還得把握好尺度哦！

愛情運：★★★☆☆

婚姻生活平淡了許多，應懂得體會平淡中的幸福；單身者容易表錯情會錯意。

事業運：★★☆☆☆

接手新任務的機率高，讓你有點力不從心，不要著急，穩定情緒你會看到希望。

財運：★★☆☆☆

求財不易，暫時打消投資念頭，等待強運再行改變！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00硃砂紅

開運方位：東南方向

射手座

不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00玉米黃

開運方位：正北方向

摩羯座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

事業運：★★☆☆☆

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

財運：★★☆☆☆

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00大理石灰

開運方位：西南方向

水瓶座

好運隨身，貴人助力強。

整體運：★★★★☆

感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

伴侶之間宜多包容，面對對方的火氣應冷處理，給予對方更多的體貼、諒解，可讓感情升溫。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，完成份內事後，不妨多與同事溝通，伸出援助之手。

財運：★★★☆☆

財運不佳，易漏財。有錢最好別露白，偶爾裝裝窮可讓你避開厄運。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：正北方向

雙魚座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★★★☆☆

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00萊姆黃

開運方位：正南方向





