每日星座運勢／天蠍少接觸金錢遊戲 注意化解壓力

2020-12-22

牡羊座

工作熱情高亢的一天。

整體運：★★★★★

桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！

愛情運：★★★★☆

以伴侶的意見為意見，那就對囉！順著對方的意思，他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的對外活動唷！

事業運：★★★★★

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴展，而且有機會可以掌握主導權！積極地表現，會有豐碩的成果。

財運：★★★★☆

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦；很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白

開運方位：西南方向

金牛座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

事業運：★★☆☆☆

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

財運：★★☆☆☆

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00脆梅青

開運方位：東南方向

雙子座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

事業運：★★★☆☆

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00咖啡棕

開運方位：正西方向

巨蟹座

不與人計較，會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00大理石灰

開運方位：正北方向

獅子座

待人處事應圓融。

整體運：★★★★☆

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

愛情運：★★★☆☆

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00青金石藍

開運方位：正南方向

處女座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

事業運：★★★☆☆

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

財運：★★☆☆☆

易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

天秤座

幫助別人，也就是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！

愛情運：★★★☆☆

愛情運不強，單身者不必急於戀愛，學會跟自己相處，靜待花開。

事業運：★★★★☆

看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也可在此時展現。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

天蠍座

注意化解壓力，切勿自我壓抑。

整體運：★☆☆☆☆

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★☆☆☆☆

今天EQ比較低，容易跟伴侶吵架、拌嘴，而且互不相讓，小心感情疏離。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心、費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，比如股票、賭博等。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：正東方向

射手座

感情甜蜜，溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

財運：★★★★☆

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

摩羯座

懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00深海藍

開運方位：東北方向

水瓶座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

財運：★★☆☆☆

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00鈦晶金

開運方位：正南方向

雙魚座

趕快行動起來，備足糧草。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

事業運：★★☆☆☆

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

財運：★★☆☆☆

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅

開運方位：東北方向





