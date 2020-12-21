每日星座運勢／牡羊公關不適宜出擊 還是靜守為妙

2020-12-21

牡羊座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00蘋果綠

開運方位：東南方向

金牛座

平穩的一天，保持原狀就好。

整體運：★★★☆☆

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

愛情運：★★★★☆

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★★★☆☆

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

雙子座

大膽地嘗試會得到可喜的回報。

整體運：★★☆☆☆

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

愛情運：★★☆☆☆

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

事業運：★★☆☆☆

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

財運：★★★☆☆

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00辣椒紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

能靈活處理事情。

整體運：★★★★☆

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣不佳，多注重自己的形象，把微笑掛在臉上，散播你的快樂，可招來桃花。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，但不是為了反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥！

財運：★★★★☆

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅

開運方位：西南方向

獅子座

普通的一天，財運稍微低迷。

整體運：★★★☆☆

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

事業運：★★★☆☆

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

財運：★★☆☆☆

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00淺海藍

開運方位：東北方向

處女座

遷就也是一種罪過。

整體運：★☆☆☆☆

如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。

愛情運：★☆☆☆☆

伴侶之間相處時間一多就易起爭執，宜聚少離多；單身者不宜談論感情話題，易感傷、負面思考。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。

財運：★☆☆☆☆

財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00朝霞紅

開運方位：正東方向

天秤座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00艷棗紅

開運方位：正西方向

天蠍座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

事業運：★★★★☆

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00羽絨白

開運方位：西北方向

射手座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

財運：★★★☆☆

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

摩羯座

有利回憶過去，展望未來。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

財運：★★★☆☆

想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00碧空藍

開運方位：東北方向

水瓶座

照本宣科更適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

事業運：★★★☆☆

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

財運：★★★★☆

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00香檳金

開運方位：正南方向

雙魚座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，有機會結識優秀的朋友；有伴侶者可安排雙人遊，戀情會快速升溫。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極一點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立起良好的互動關係。

財運：★★★★★

忙碌的一天，財運很不錯，但財神爺在外地，要主動向外積極開發、與人密切接觸，才能遇到財神爺；對洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00珊瑚橙

開運方位：正西方向





