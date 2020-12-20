每日星座運勢／射手鑽研擅長的工作 專長得以發揮

2020-12-20

牡羊座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

事業運：★★★★★

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍

開運方位：東北方向

金牛座

異地求學的學生族情緒較反覆。

整體運：★★★★☆

沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★★☆

心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我，一些高難度的問題也不用害怕。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化投資來降低風險，小賭怡情，不妨買張彩券試試手氣！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00象牙白

開運方位：東北方向

雙子座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

事業運：★★★☆☆

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

財運：★★★★☆

金錢上有支援者。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00古銅青

開運方位：東北方向

巨蟹座

驚喜連連。

整體運：★★★☆☆

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

愛情運：★★☆☆☆

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

事業運：★★☆☆☆

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

財運：★★★★☆

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00玉米黃

開運方位：正東方向

獅子座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

事業運：★★★☆☆

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

財運：★★☆☆☆

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00珍珠白

開運方位：西南方向

處女座

多交益友，增強人脈。

整體運：★★★★★

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

愛情運：★★★★☆

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

事業運：★★★★☆

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

財運：★★★★☆

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00竹葉青

開運方位：西南方向

天秤座

今日好運相伴。

整體運：★★★★☆

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

事業運：★★★★☆

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

財運：★★★★☆

有意外之財，例如：彩券中獎。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

天蠍座

抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！

事業運：★★★★☆

展現幽默風趣的一面，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。

財運：★★★★☆

小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00珍珠白

開運方位：正東方向

射手座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人與戀人約會不要太過頻繁，保持一點距離和神秘感，更能增進感情。

事業運：★★★★☆

研究心轉強，喜歡花心思去鑽研自己擅長的工作，你的專長會獲得很好的發揮機會。

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00香檳金

開運方位：東北方向

摩羯座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！

事業運：★★★☆☆

感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，主動向外活動、與人密切互動可挖到寶藏，有利洽商、交易等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00祖母綠

開運方位：正東方向

水瓶座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

事業運：★★★★★

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

財運：★★★★☆

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00大理石灰

開運方位：正西方向

雙魚座

有機會一展才華，進財機率高。

整體運：★★★★☆

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

愛情運：★★★★☆

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

事業運：★★★☆☆

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

財運：★★★★☆

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠

開運方位：東南方向





