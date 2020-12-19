每日星座運勢／天蠍事情改變別驚慌 勤勞節儉存錢

2020-12-19

牡羊座

留意環境和人脈，好好運用資源。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

愛情運：★★★☆☆

投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。

事業運：★★★★☆

在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！

財運：★★☆☆☆

不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00朝霞紅

開運方位：東南方向

金牛座

因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。

愛情運：★★★☆☆

因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！

事業運：★★★☆☆

精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。

財運：★★☆☆☆

會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

雙子座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

事業運：★★★★☆

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

財運：★★★★☆

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00臘梅白

開運方位：東南方向

巨蟹座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

獅子座

散播快樂，樂於助人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

愛情運：★★★★☆

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

事業運：★★★★★

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00艷棗紅

開運方位：正南方向

處女座

不可有太大的貪慾。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

財運：★★★★☆

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

天秤座

煥然一新的感覺有開運效果。

整體運：★★★☆☆

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

愛情運：★★☆☆☆

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

事業運：★★★☆☆

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：西南方向

天蠍座

恰逢朦朧愛情。

整體運：★★★☆☆

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

愛情運：★★★☆☆

在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。

財運：★★★☆☆

想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀

開運方位：正東方向

射手座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

財運：★★★★☆

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00大理石灰

開運方位：正北方向

摩羯座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。

事業運：★★★☆☆

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

嘴甜心善，非常受歡迎。

整體運：★★★★☆

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

愛情運：★★★☆☆

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

事業運：★★★★☆

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

財運：★★★★☆

人際關係圓融者可獲得更多商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00古銅青

開運方位：東北方向

雙魚座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

事業運：★★☆☆☆

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

財運：★★★☆☆

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00芥末黃

開運方位：西南方向





