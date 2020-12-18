每日星座運勢／巨蟹工作要小心言行 投資切勿盲目

2020-12-18

牡羊座

沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。

事業運：★★★★☆

做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

財運：★★★☆☆

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00臘梅白

開運方位：正南方向

金牛座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★★

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★☆☆

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00桐花白

開運方位：東南方向

雙子座

有機會獲得幸運之星的眷顧。

整體運：★★★☆☆

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

事業運：★★☆☆☆

工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00墨玉綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

事業運：★★☆☆☆

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

財運：★★☆☆☆

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00薔薇粉

開運方位：東南方向

獅子座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

處女座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

天秤座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。

事業運：★★☆☆☆

壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。

財運：★★☆☆☆

購物前做好預算，以免透支。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00石榴紅

開運方位：東北方向

天蠍座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

事業運：★★☆☆☆

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00珠貝白

開運方位：正東方向

射手座

運勢普通，注意自己的言行。

整體運：★★★☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運！

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣，不如把話說清楚！

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力不足，大量繁雜的事務會讓你耗費過多心力，感到浮躁不安。

財運：★★★☆☆

花錢隨興，四處散財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00羽絨白

開運方位：西南方向

摩羯座

擬定周詳計劃，勿心急。

整體運：★★★★☆

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

愛情運：★★★★☆

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

財運：★★☆☆☆

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙

開運方位：西北方向

水瓶座

成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙魚座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★☆☆

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

財運：★★★☆☆

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃

開運方位：東南方向





