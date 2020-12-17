每日星座運勢／處女工作態度太強勢 恐有與人不睦

2020-12-17

牡羊座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00深茄紫

開運方位：正東方向

金牛座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00石榴紅

開運方位：西北方向

雙子座

運勢較低，做事不太滿意。

整體運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。

財運：★★★☆☆

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

財運波動起伏，一心鑽營或是急於出手，不僅難有進帳，還易折損財運，宜管理好情緒，安穩度日。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00湖水綠

開運方位：西南方向

獅子座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

事業運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

處女座

愛就愛得勇敢一些。

整體運：★★★★★

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日。先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00雪花銀

開運方位：正西方向

天秤座

情緒亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方才會更和諧。

事業運：★★★★☆

平時累積的好人氣能在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利地完成。

財運：★★★★☆

注意處理好相關部門及同行之間的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00石榴紅

開運方位：正東方向

天蠍座

遇事多思考，可讓你少碰壁。

整體運：★★★★☆

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

愛情運：★★★☆☆

動動腦筋，花點小錢或親手製作禮物送給伴侶，對方會很感動喔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機之心比較重，消費慾望也大，不妨趁今日滿足自己的私慾，總比拿去亂賭好！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅

開運方位：西南方向

射手座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

愛情桃花開，但愛情來得急、也去得快，單身者應把握好自己的感情機遇。

事業運：★★★☆☆

有很好的想法或方案，不過你的主見還不夠，容易受他人想法左右，以致可能放棄原本的不錯想法或方案。

財運：★★★☆☆

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：東北方向

摩羯座

克制衝動的脾氣。

整體運：★★☆☆☆

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

愛情運：★★★☆☆

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

事業運：★★☆☆☆

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

財運：★★★☆☆

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00脆梅青

開運方位：正北方向

水瓶座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00玉米黃

開運方位：正北方向

雙魚座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！

愛情運：★★★☆☆

出門前找一點特殊的小配件搭在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★★

事業運頗優，心情愉悅之下，工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估後，才可以有動作喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00白鋼銀

開運方位：正北方向





