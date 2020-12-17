聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／處女工作態度太強勢 恐有與人不睦

聯合新聞網 / 文／科技紫微網

2020-12-17

牡羊座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00深茄紫

開運方位：正東方向

金牛座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00石榴紅

開運方位：西北方向

雙子座

運勢較低，做事不太滿意。

整體運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。

財運：★★★☆☆

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

財運波動起伏，一心鑽營或是急於出手，不僅難有進帳，還易折損財運，宜管理好情緒，安穩度日。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00湖水綠

開運方位：西南方向

獅子座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

事業運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

處女座

愛就愛得勇敢一些。

整體運：★★★★★

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日。先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00雪花銀

開運方位：正西方向

天秤座

情緒亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方才會更和諧。

事業運：★★★★☆

平時累積的好人氣能在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利地完成。

財運：★★★★☆

注意處理好相關部門及同行之間的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00石榴紅

開運方位：正東方向

天蠍座

遇事多思考，可讓你少碰壁。

整體運：★★★★☆

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

愛情運：★★★☆☆

動動腦筋，花點小錢或親手製作禮物送給伴侶，對方會很感動喔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機之心比較重，消費慾望也大，不妨趁今日滿足自己的私慾，總比拿去亂賭好！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅

開運方位：西南方向

射手座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

愛情桃花開，但愛情來得急、也去得快，單身者應把握好自己的感情機遇。

事業運：★★★☆☆

有很好的想法或方案，不過你的主見還不夠，容易受他人想法左右，以致可能放棄原本的不錯想法或方案。

財運：★★★☆☆

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：東北方向

摩羯座

克制衝動的脾氣。

整體運：★★☆☆☆

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

愛情運：★★★☆☆

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

事業運：★★☆☆☆

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

財運：★★★☆☆

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00脆梅青

開運方位：正北方向

水瓶座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00玉米黃

開運方位：正北方向

雙魚座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！

愛情運：★★★☆☆

出門前找一點特殊的小配件搭在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★★

事業運頗優，心情愉悅之下，工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估後，才可以有動作喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00白鋼銀

開運方位：正北方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／處女工作態度太強勢 恐有與人不睦

2020-12-17 牡羊座 頗為順心如意的一天。 整體運：★★★☆☆ 已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃

12星座失戀的反應：牡羊恐會暴怒 處女口是心非

感情的酸甜苦辣，各有滋味，心情的喜怒哀樂，在交往中不時交叉出現，交往的過程也不是絕對平順的，若不幸失戀分手，12星座們，分別會是什麼反應呢？

殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（上）白羊座～處女座

2020年即將結束，這一年我們經歷了很多，疫情襲擊、名人離去、意外傷害，都在教導我們要即時珍惜身邊的人，不管今年有多悶，我們都一起面臨走過了，要相信一切都會好轉的。2021年就要到來，我們一起期待會更好，來看看12星座明年運勢如何吧！(下篇天秤座～雙魚座預計12/22推出)。

心理測驗／三根火柴要排成什麼？了解自己的人際關係問題

人際關係粽錯複雜，難免有困擾人的時候。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以知道自己在人際關係上，容易碰上甚麼樣的問題。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情易心軟被攻陷 天秤當心破財

群星移動，木土在本周移動的衝刺前，會帶來社會動盪。在這股繼往開來的震盪中，社會氛圍感到恐慌，顧好自身、勇敢迎接變動。金星衝刺進射手，對於金融業、投資理財者帶來影響，多注意市場變化性。木土星進水瓶，團隊中有碰撞、交流等狀況，溝通表達成為重要課題，關注群體及意見領袖的動向，要小心言論、避免霸凌，做好自我保護。太陽水星最後衝刺，各種言論層出不窮，引發各種反饋。

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

白羊座人際關係方面，木星、土星進入人際關係宮位，與進入海外宮位的金星有良好連結，生活會有重大的轉變，會交到許多來自異國的新朋友，或是投入有很多海外人士的環境生活、工作或是唸書，同時也了面臨許多文化上的衝擊。

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

情感的事，誰都說不準也摸不透的，即使看對眼，但可能整天大鬧小吵，最還也變成甜蜜相戀的兩個人。2020接近尾聲了，單身不是...

心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

天生我材必有用，但或許不是每個人都對自己那麼了解。日本網站「カナウ」近日發表一則心理測驗，透過回答一個簡單的問題，就知道自己與哪種海洋生物相似，進而理解自我的特長在哪。

心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人

人難免有墜入情網的時刻，但我們到底是喜歡上了對方哪一點，卻好像很難說的出來。日本網站「DRESS」近日就分享一則心理測驗，可以了解自己在愛情中，到底會喜歡上另一半的什麼特點。

小孟塔羅：每個月被帳單追、上班壓力好大！測你勞碌命指數？

在此先問一下做這個測驗的你，無論身心是否會感覺到疲憊呢？現代人的生活既快速又高壓，除了面對每個月必須的花費外，還需應付娛樂或進修的需求，甚至房貸、車貸、房租、帳單的壓力。你是否為了上述的事而過勞了呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，勞碌命指數有多高？

說謊成自然！3星座根本是「演技高手」 雙魚裝可憐全身而退

12星座中，有3個星座的撒謊技術一流，演技更是讓人瞠目結舌，想要不被傷害到就必得而遠之。這些深不可測的星座，有時候雖是為...

測字：年運交界時，你要注意哪些事？

大家都知道，每一年有不同的年運，而在兩年的年運交界時，時運就會起伏不定。而且，到了年底，各行各業都忙了起來，為了幫助大家更快掌握時運的關鍵，科技紫微網現在就透過測字的方式來預測，從2020年轉換到2021年這個階段，你即將面臨的最大挑戰是什麼？

熱門新聞

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

墾丁凱撒4人住一晚2,021元！年終最殺 限時48小時快閃

妹問該告訴準大嫂「我哥其實是同志」嗎？網喊將心比心

3522家院所須還健保112億元 健保署致歉：不會計息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。