每日星座運勢／雙子三人行必有我師 有中獎可行善

2020-12-15

牡羊座

工作有些難順心。

整體運：★★☆☆☆

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

愛情運：★★☆☆☆

另一半可能會遇到一些煩心事而對你叨唸，不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

事業運：★★☆☆☆

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

財運：★★★☆☆

千萬別賺取不法之財，否則引來官非則將飯碗不保！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

金牛座

粗心大意易出錯。

整體運：★☆☆☆☆

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

愛情運：★☆☆☆☆

感情運低迷，不宜聚眾交友、談感情，有利安靜下來跟自己相處，愛湊熱鬧者易招惹感情是非。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大打折扣，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機率很高喔！

財運：★★☆☆☆

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00祖母綠

開運方位：正北方向

雙子座

三人行必有我師。

整體運：★★★★☆

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

財運：★★★★☆

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

不積跬步，無以致千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★★★★★

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

獅子座

感情繁多雜亂。

整體運：★★★☆☆

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什麼也別想，想越多越容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！少勞多得的一天，只要嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00玉髓紅

開運方位：西南方向

處女座

少計較，心情好。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

事業運：★★☆☆☆

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。

財運：★★☆☆☆

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。

事業運：★★★★★

你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：西北方向

天蠍座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

財運：★★★☆☆

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

射手座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集資訊方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00淺海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

整體運：★★★★☆

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍

開運方位：西北方向

水瓶座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

事業運：★★☆☆☆

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

財運：★★★☆☆

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙魚座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

事業運：★★★★☆

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

財運：★★★★☆

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00碧空藍

開運方位：東北方向





