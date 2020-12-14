每日星座運勢／摩羯發現經商好管道 有利在外洽商

2020-12-14

牡羊座

賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：正南方向

金牛座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00蘋果綠

開運方位：西南方向

雙子座

先做人，後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★★★☆☆

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

事業運：★★☆☆☆

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

財運：★★☆☆☆

外出少帶錢，以免為錢傷神。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00玉髓紅

開運方位：西北方向

獅子座

風平浪靜的一天。

整體運：★★☆☆☆

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

事業運：★★☆☆☆

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

財運：★★★☆☆

財運不穩定期，收入不如預期的好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00脆梅青

開運方位：東南方向

處女座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時，不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，務必克制一下自己的情緒喔！

財運：★★★☆☆

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，一不小心就會大手大腳而為錢苦惱哦！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00芒果黃

開運方位：正北方向

天秤座

依賴心理過於強烈，可不是好事！

整體運：★★★★☆

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！

事業運：★★★★★

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。

財運：★★★☆☆

投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00珠貝白

開運方位：正西方向

天蠍座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

事業運：★★★☆☆

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00蘋果綠

開運方位：正西方向

射手座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00冷泉藍

開運方位：西南方向

摩羯座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00翡翠綠

開運方位：正東方向

水瓶座

情緒低落，做什麼都不太順心。

整體運：★☆☆☆☆

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★☆☆☆☆

財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00寶石藍

開運方位：正東方向

雙魚座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

事業運：★★★★☆

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

財運：★★★☆☆

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00雪花銀

開運方位：東南方向





