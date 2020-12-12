快訊

川普再受挫 最高法院駁回德州選舉訴訟

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

聯合新聞網 / 綜合報導
透過回答戀愛觀，就能找出和自己相似的海洋生物，發覺自我的特長所在。圖片來源／ingimage
透過回答戀愛觀，就能找出和自己相似的海洋生物，發覺自我的特長所在。圖片來源／ingimage

天生我材必有用，但或許不是每個人都對自己那麼了解。日本網站「カナウ」近日發表一則心理測驗，透過回答一個簡單的問題，就知道自己與哪種海洋生物相似，進而理解自我的特長在哪。

請問：關於愛情，你的立場比較接近下列哪一種？

A 喜歡上了就喜歡到底

B 比起追人更想要被追

C 需要大量獨處的時間

D 自己主動展開攻勢

選擇A喜歡上了就喜歡到底的你，相似的海洋動物是「螃蟹」。螃蟹會將蛋保護在自己的身上。你的魅力在於會盡心盡力，不會輕易說苦，對不是那麼親近的人，也會願意伸出援手。由於你散發著一種大家長般的氣場，旁人也會自然覺得你很可靠。如果能在更增加些藝術性，可以讓你的氣質變得更加洗鍊喔。

選擇B比起追人更想要被追的你，相似的海洋動物是「磷蝦」。磷蝦是許多海洋生物的餌食，換句話說，更是支撐海洋生命的基礎。謙虛是你擁有的美德，即使自己有十分把握，你還是會偷偷讓出一步。而查覺到你的心意，對方也會認可你的善良。不過也要懂得如何排解壓力，如果情緒上也能維持安定感，一定能替自己的魅力再更加分。

選擇C需要大量獨處時間的你，相似的海洋動物是「鮪魚」。鮪魚如果長時間不游泳，會因為酸素缺乏而死。你的魅力就在於直來直往，好比說對於抱持好感的異性，自己就會明確德表達出喜歡。或許你沒意識到，但在對方眼理，你這樣的個性其實相當可愛，更會有要是跟你交往，一定會得到幸福的感覺。

選擇D自己主動展開攻勢的你，相似的海洋動物是「海豚」。海豚腦體積巨大，擁有相當高的智力，而且還有天真可愛的形象。而你的魅力，就在於不論碰到什麼事，都能夠坦然以對的誠實性格。由於不會說謊背叛，旁人對你也十分信賴。如果能再不拘泥一些小細節，那就更完美了。

延伸閱讀

心理測驗／這張圖是燈籠還是西瓜？ 測驗自己性格的得利之處

心理測驗／麵包夾還是拼圖？剖析自我的直覺是好是壞

心理測驗／口罩還是咖啡杯？測驗如何在情場上調整自我

心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人

相關新聞

心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

天生我材必有用，但或許不是每個人都對自己那麼了解。日本網站「カナウ」近日發表一則心理測驗，透過回答一個簡單的問題，就知道自己與哪種海洋生物相似，進而理解自我的特長在哪。

每日星座運勢／巨蟹保留隱私非壞事 運用智慧謀財

2020-12-12 牡羊座 心態決定事物取向。 整體運：★★★★☆ 遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財

心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人

人難免有墜入情網的時刻，但我們到底是喜歡上了對方哪一點，卻好像很難說的出來。日本網站「DRESS」近日就分享一則心理測驗，可以了解自己在愛情中，到底會喜歡上另一半的什麼特點。

小孟塔羅：每個月被帳單追、上班壓力好大！測你勞碌命指數？

在此先問一下做這個測驗的你，無論身心是否會感覺到疲憊呢？現代人的生活既快速又高壓，除了面對每個月必須的花費外，還需應付娛樂或進修的需求，甚至房貸、車貸、房租、帳單的壓力。你是否為了上述的事而過勞了呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，勞碌命指數有多高？

說謊成自然！3星座根本是「演技高手」 雙魚裝可憐全身而退

12星座中，有3個星座的撒謊技術一流，演技更是讓人瞠目結舌，想要不被傷害到就必得而遠之。這些深不可測的星座，有時候雖是為...

測字：年運交界時，你要注意哪些事？

大家都知道，每一年有不同的年運，而在兩年的年運交界時，時運就會起伏不定。而且，到了年底，各行各業都忙了起來，為了幫助大家更快掌握時運的關鍵，科技紫微網現在就透過測字的方式來預測，從2020年轉換到2021年這個階段，你即將面臨的最大挑戰是什麼？

塔羅：你和「理想中的未來」差距有多遠？

「我知道～我的未來不是夢，我認真的過每一分鐘……」聽著廣播電台播放著這首歌，你是不是也想起，你曾經為自己設下的理想目標？想像中的畫面總是很美好，然而現實生活卻總是殘酷。現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你和「理想中的未來」差距有多遠？

美國刑事調查統計：12星座的兇殘程度大公開！

想知道那些星座最殘忍、暴力嗎？或是哪幾個星座在犯人排行榜是名列前茅的呢？一起來看看美國刑事調查的結果，你的星座又是在第幾位呢？

怎樣都看不慣？12星座「厭世指數」：牡羊只有一瞬間 天秤會影響別人

樂觀進取上，是人們不斷被指導的生存原則。但某些星座，想法特別消極，容易厭世，好像已經看遍人生百態，或是遇到了所有不平等的對待，讓他們遇到任何事都充滿厭惡。

不求轟轟烈烈！這3個生肖的愛情平淡卻深刻

有時候，我們的人生會遇到強大的愛情，它那快速的破壞力就像龍捲風一樣強，卻也讓人難忘。但是更多的例子告訴我們，細水長流的步調反而讓愛情更穩定。哪些生肖最能實踐平淡愛情的理念呢？科技紫微網今天就為你揭曉。

有貴人就不用跪人 - 談談天魁與天鉞

魁鉞代表的是不期而遇的助力與機運。所以這些貴人可能不會是與自己最親近或是最熟悉、往來互動最頻繁的人。但往往在關鍵時刻，這些貴人們就會以一種不預期的方式出現在自己的面前，而給予必要的協助。

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

財運可遇而不可求，尤其當月底荷包見底時，更令人怨嘆財神為何不來眷顧。但有些星座天生有富貴基因，跟錢特別有緣！想知道哪些星座如此幸運，就跟著科技紫微網一起來看看吧！

熱門新聞

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

雙12開賣！全聯推耶誕節限定口罩 卡友買一盒加贈50點

規模6.7強震卻有8縣市沒收到國家警報 氣象局曝原因

台灣強震連福州都有感！唐綺陽5天前神預言：12月星象衝刺 注意安全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。