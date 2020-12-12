心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

天生我材必有用，但或許不是每個人都對自己那麼了解。日本網站「カナウ」近日發表一則心理測驗，透過回答一個簡單的問題，就知道自己與哪種海洋生物相似，進而理解自我的特長在哪。

請問：關於愛情，你的立場比較接近下列哪一種？

A 喜歡上了就喜歡到底 B 比起追人更想要被追 C 需要大量獨處的時間 D 自己主動展開攻勢

選擇A喜歡上了就喜歡到底的你，相似的海洋動物是「螃蟹」。螃蟹會將蛋保護在自己的身上。你的魅力在於會盡心盡力，不會輕易說苦，對不是那麼親近的人，也會願意伸出援手。由於你散發著一種大家長般的氣場，旁人也會自然覺得你很可靠。如果能在更增加些藝術性，可以讓你的氣質變得更加洗鍊喔。

選擇B比起追人更想要被追的你，相似的海洋動物是「磷蝦」。磷蝦是許多海洋生物的餌食，換句話說，更是支撐海洋生命的基礎。謙虛是你擁有的美德，即使自己有十分把握，你還是會偷偷讓出一步。而查覺到你的心意，對方也會認可你的善良。不過也要懂得如何排解壓力，如果情緒上也能維持安定感，一定能替自己的魅力再更加分。

選擇C需要大量獨處時間的你，相似的海洋動物是「鮪魚」。鮪魚如果長時間不游泳，會因為酸素缺乏而死。你的魅力就在於直來直往，好比說對於抱持好感的異性，自己就會明確德表達出喜歡。或許你沒意識到，但在對方眼理，你這樣的個性其實相當可愛，更會有要是跟你交往，一定會得到幸福的感覺。

選擇D自己主動展開攻勢的你，相似的海洋動物是「海豚」。海豚腦體積巨大，擁有相當高的智力，而且還有天真可愛的形象。而你的魅力，就在於不論碰到什麼事，都能夠坦然以對的誠實性格。由於不會說謊背叛，旁人對你也十分信賴。如果能再不拘泥一些小細節，那就更完美了。