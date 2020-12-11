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心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人
人難免有墜入情網的時刻，但我們到底是喜歡上了對方哪一點，卻好像很難說的出來。日本網站「DRESS」近日就分享一則心理測驗，可以了解自己在愛情中，到底會喜歡上另一半的什麼特點。
請問以下圖片，你認為它是「什麼東西」的顏色？
A 草莓
B 口紅
C 玫瑰
D 鞋
選擇A草莓的你，喜歡另一半帶你探索未知世界的感覺。你是會藉由戀愛更加充實自己的人，因此你喜歡上的對象，也很可能是活躍於一個你未知的領域，能帶給你新鮮感的人。不過隨著交往越來越密切，新鮮感也可能漸漸淡化，這時試著表達對另一半的感謝，了解的日常也是一種幸福，感情才會容易持續。
選擇B口紅的你，喜歡認同自己的另一半。你是願意埋頭苦幹的努力家，因此若是有誰認同了你的努力，你也會和對方抱持著好感。不過人生總有努力了，卻沒被看見的時刻，這時不如就自己認同自己，好好獎勵一下自我身心看看，心情上也比較能夠調適。
選擇C玫瑰的你，喜歡對自己死心塌地的另一半。你是個追求火熱戀情的人，如果有誰能讓你有真切感受到被愛的時候，你也很容易愛上對方，甚至還可能沒有對方就吃不下飯睡不著覺。這時也千萬要記得保持冷靜，除了兩人的甜蜜時光以外，也應該重視一下獨處的時刻，以及戀愛之餘的事情。
選擇D鞋子的你，喜歡具有影響力的另一半。你是個思考偏向「現實主義」的人，好比說經濟能力、影響力等等這些條件，很容易影響你考量的方向。而太過重視這些外在，或許也會讓你錯失理解對方內涵的機會。有時眼睛看不到的東西，或許才是最珍貴的。
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