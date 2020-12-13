殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，木星、土星進入人際關係宮位，與進入海外宮位的金星有良好連結，生活會有重大的轉變，會交到許多來自異國的新朋友，或是投入有很多海外人士的環境生活、工作或是唸書，同時也了面臨許多文化上的衝擊。

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，會進入外商或貿易性質的公司工作，會接受公司的外派到海外工作。一直在國內生活的白羊座，可能會想進修更高的學位，提升專業技術。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星持續受到命宮的火星影響，有很多夥伴離開目前的職場，剩下你一個人孤軍奮戰，同時需要兼任很多事務，此時會懷疑自己是否要繼續苦撐下去。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到發生在遠行宮位的日蝕影響，與暗戀的對象將分隔兩地，很難再見到面，甚至來不及說再見，心中留下許多遺憾。某些白羊座無法對外公開的秘密戀情，因為遠距的關係，在此時會無疾而終。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，土星與木星進入志業宮位，即將要接掌一個十分重要的位置，成為職場上舉足輕重的人物。某些金牛座會有創業的打算，有許多事務正在籌備中，對未來充滿許多期望。

感情運方面，金星進入到情慾宮位，同時日蝕也發生在此，容易由性而愛確定彼此之間的關係，身體上獲得愉悅與滿足。感情穩定的金牛座，與喜歡的人親密互動較多，感情幸福美滿。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到在金錢宮位的日蝕能量影響，同時在心靈宮位的火星與冥王星相位不良，被朋友拉去參加某個宗教團體，常常被情緒勒索捐助金錢，卻沒用在公益上，對於這些道貌岸然的教友感到厭煩。

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，同時金星也進入了財務宮位，會開始從事新的理財規劃，把大量資金拿去投資。但由於月蝕能量在金錢宮位的影響，日常生活費用反而較為捉襟見肘，要省吃儉用，才能勉強存一些錢。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，木星與土星進入學業宮位，可能會有計畫進修，更新所學，才不至於在職場上被淘汰。還是學生或是從事教職的雙子座，會有機會參與一項重要的學術計畫，在專業領域的地位更上一層樓。

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，同時金星也進入到感情宮位，在情感關係不穩定的狀況下，會有人對你釋出好感，因此下定決心，捨棄已經殘破不堪的關係，接受新戀情。感情穩定的雙子座，雙方對未來會有更進一步的打算。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到日蝕能量影響，重要的左右手在此時離開你，甚至遭到背叛。使你工作狀況一團混亂。某些雙子座則是受到同業攻擊，甚至需要尋求司法途徑討回公道，會是工作不太愉快的時期。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到火星影響，金錢損失已經慢慢彌補回來，不過目前投資還是呈現虧損狀態。某些雙子座借錢給他人討不回來，自己的經濟狀況也越來越糟，非得不計代價與對方周旋，自己才能活下去。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，同時金星也進入到了工作宮，職務會有異動，會承接一個光鮮亮麗的任務，在工作領域上受人矚目。某些巨蟹座則會在這段時間轉換跑道，最近處在工作交接的輕鬆時期。

金錢運方面，木星、土星進入財務宮位，會繼承一筆龐大的資產，有許多財務方面的問題必須在此時處理。有投資習慣的巨蟹座，手上的投資標的不斷增值，會發現自己無形的財富增加許多。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星影響，對方強烈的佔有慾會讓你感到十分不滿，但其實自己也常常不自覺想掌控對方，使得雙方既想獲得心靈上的自由，卻又不許對方精神出軌。

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，注意心血管方面的問題，當心罹患急性腸胃炎。土星與木星進入疾厄宮位，會有許多慢性疾病的徵兆浮現，肝功能代謝不良，身材有發福的傾向。骨骼、牙齒、皮膚方面些小毛病，痛起來要人命。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，同時土星與木星進入伴侶宮位，情感關係邁入新的階段，會想進入婚姻關係中。然而日蝕發生在戀愛宮位，若對方無心與你共創未來，兩人會在此時分手。某些獅子座會意外懷孕，因而奉子成婚。

學業運方面，在學業宮位的火星與太陽有良好連結，參與許多額外的課外活動，表現十分活躍，會是學校的風雲人物。然而火星也受到冥王星影響，目前有些科目的成績不太理想，必須要想辦法加強。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到火星影響，某些上司或是同事對於職場各種雞毛蒜皮的事務掌控慾強烈，使你常常處在不太愉快、緊繃的環境中，無法輕鬆完成工作。

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，因為一些人際關係的困擾，不得不把社群網站的帳號換掉，刪除某些人的通訊方式，封鎖許多朋友的聯絡管道，圖個生活上的清靜與安寧。

處女座：

整體運勢

工作運方面，木星與土星進入工作宮位，有意轉換跑道，或是正在求職的處女座，將會進入到一個組織穩定，十分有名氣的公司，過去感到壞才不遇、學非所用的困擾，轉換工作之後，會獲得改善。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位影響，原本念的冷門科系，突然變得炙手可熱，除了會有許多新的轉學生、研究生加入，還會有一些產業特地來徵才。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，某些家人的身心狀況令你擔憂，家中氣氛緊繃，此時比較容易與家人發生爭執。某些處女座則是因為工作的異動，在短時間內需要搬家。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到家宅宮位的日蝕能量影響，與另一半彼此要拜訪對方的家庭，但雙方家人似乎互看不順眼。單身的處女座會被家人介紹相親對象，覺得自己的情感問題被干涉太多，會因為情感問題而吵架爭執。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，木星與土星進入戀愛宮位，某個人不經意的體貼，突然讓你好開心，陷入愛戀中。感情穩定的天秤座會有懷孕的跡象，或是會與喜歡的人收養新的寵物。

金錢運方面，在投資宮位的天王星脫離不良相位的影響，在老家的某個角落中，突然發現過去家人存的金飾，價值不菲。有投資習慣的天秤座，短線可獲利，但不要太貪心，在相對高點就出脫，可因此獲利了結。

本週須注意的部分

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，用了很久的老爺車在此時壽終正寢，必須要換新車了。這段時間請特別注意交通安全，一旦發生行車糾紛，會需要花很長的時間處理後續問題，同時當心被開罰單，或是被吊銷執照。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到日蝕能量影響，在職場說話請盡量低調、謹言慎行，很可能因為你的一句話，造成許多工作必須重新修正，之前的努力付諸流水。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，土星與木星進入家宅宮位，家中即將有喜事發生，家中會加入新成員，或是會有購屋、搬家的打算。某些天蠍座的家人身體狀況有好轉，感覺生活開始往好的方向發展。

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，工作薪資有大幅調整，此時會被上司或老闆調薪。某些天蠍座則是增加新的收入來源，此時會多兼一份差，或是多接一些案件，希望早些清償貸款與債務。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到交通宮位的冥王星影響，最近不斷需要出公差在外奔波，有嚴重過勞的現象。工作量繁雜，很容易就發脾氣，在職場與人溝通要耐著性子，避免造成口舌紛爭。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金錢宮位的日蝕影響，最近常常因為許多實際面的問題與喜歡的人僵持不下，雙方在金錢或價值觀上有很大的落差，造成情感關係的壓力。

射手座：

整體運勢

學習運方面，木星與土星進入學習宮位，有些想學習很久的事物會開始付諸行動，吸收得十分迅速，甚至會在很短的時間內考取證照或達到一定程度的認證。考試運也特別好，未來很快會進入自己理想的學校修業。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，身兼許多才能，每項工作都受到肯定，許多案件都指定你處理。在一般職場工作的射手座，身手與頭腦夠機靈，危機處理得宜，受到上司喜愛。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在命宮，同時感情宮位受到月蝕能量影響，離開了一段歹戲拖棚的戀情，生活才可能有新的開始。還在曖昧關係中的射手座，如果不果決的給彼此一個確定的位置，這段愛戀很快就會變調，連朋友都做不成。

健康運方面，日蝕發生在命宮，同時土星與木星進入到交通宮位，這段時間需注意人身安全，特別是交通安全方面要格外小心。此時是心血管疾病好發的高峰期，同時注意腸胃的毛病，容易吃壞肚子，或是飲食不正常引發胃潰瘍。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，土星與木星進入金錢宮位，此時會多兼幾份工作，多增加一些收入，雖然存款增加了，但對於金錢會懷著很嚴重的不安全感，對於生活開銷會比較節約，也因此養成了許多好習慣。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，僅僅只是曖昧的情感，都讓你魂牽夢繫，但你可能連對方的名字都不知道。某些摩羯座突然被某種寵物收編，成為毛孩子的奴隸。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量持續影響工作宮位，職場變動十分劇烈，某些摩羯座被迫轉換職務，會覺得無法發揮自己的專業能力。某些摩羯座則是要當心被裁員，或是在此時跳槽。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與冥王星呈現4分相，與家人關係緊張，容易吵架，或是被鄰居的噪音打擾，無法好好休息。此時也要當心在家跌倒受傷，家中電器與爐火的使用要特別注意。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，同時土星與木星進入命宮，會加入一個友善的團體，認識許多新的人脈，讓你的人生、事業、生活整個轉型，脫離一些不太愉快的人、事、物。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離不良相位影響，原本不想受到拘束的水瓶座，在這段時間會回家生活，與家人試著相處看看。某些一直在家生活的水瓶座則會想到外面生活看看。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕能量持續影響戀愛宮位，對於越是在乎的人，情緒管理要越好，此時容易因為自己不經意的行為，造成對方的不滿，因而封鎖與刪除你的聯絡方式。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到日蝕能量影響，錢存不下來的原因完全是因為自己腦波太弱，無法抵擋物質誘惑，愛買些小廢物滿足自己，每個月都是月光族。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，同時金星進入志業宮，將會接下一個光鮮亮麗的新職務，或是有獨立的公司、店面開張。某些雙魚座會因為一個事件，在工作領域受到許多人的矚目。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位影響，突然想放逐自己一下，坐著火車，或自己駕駛車輛，到陌生的小城市遊覽一番。某些雙魚座則是因為工作需要出差，快閃一個有名的景點打卡。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，注意家中女性成員的身體健康，此時與家人關係不良，常常因為小事起爭執。某些雙魚座這段時間會離家或搬家，或是可能與鄰居發生不愉快的事件。

感情運方面，土星與木星進入心靈宮位，秘密戀情被人揭露，不堪的事情被挖出來，甚至影響到你的精神狀況。某些雙魚座因為無法言喻的情感問題而痛苦，有抑鬱的傾向，甚至引發心理方面的疾病。

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