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測字：告別紛紛擾擾！你能帶著好運迎向2021年嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

一轉眼，我們即將告別這個紛紛擾擾的2020年，逐一驗收這一年來辛苦忙碌的成果。年初立下的目標是否已兌現呢？除了我們自身的努力外，運勢的好壞也會有潛移默化的作用。你能否帶著好運迎向2021年，為自己帶來好采頭呢？透過科技紫微網的測字來預測吧！

　

測字選項：

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇「時」字：

「時」字的五行屬金，秉承正氣，預示著你接下來的日子將正能量滿滿。在好心態的助力下，事情多能進展順利，且能在錢財上獲得實質性的回報。

左邊的「日」與時間有關，同時也有蒸蒸日上之意，這也說明最近會是你的轉機；右邊的「寸」是在提醒著你，不可好高騖遠，而是要踏實做好眼前的事情，2021年自然會積累好運。

　

選擇「來」字：

「來」就像是一個人被架在了十字架上，命運逼迫你不得不往前走，這其中必定有辛苦、委屈和淚水，但你不會輕易被挫折打倒。

這個字意味著，最近你的運勢不如想像中旺盛，各種挑戰與不確定的因素，將充斥著你未來的生活。不過，只要不放棄前進，持續努力付出，你的2021年將會有無限的可能。

　

選擇「運」字：

「運」字是由「辶」和「軍」組成，就像古時的達官貴人駕著車，頂著華蓋，來回行進。地位崇高，自然能挑選較好的婚姻對象，因此，此字暗示事業、感情都有不錯的發展。

最近你的心情大致平靜，因為事情都有條不紊的進行著。事業上，只要按照計劃行事，便能輕鬆應對。而愛情的甜蜜也會滋潤你的生活，讓你悠哉幸福地迎接2021年。

　

選擇「轉」字：

「轉」字由「車」和「專」兩部分組成，「車」可以看成是幫助事情完成的工具，而「專」則代表著做事的態度。所以，想要獲得轉機，必須擺正自己的心態，並借助他人之力。

這是一個喜憂參半的字，正如它字面意思所表達的那樣，2021年一開始，有變動也會有轉機。單槍匹馬雖然逍遙自在，卻不如貴人相助來得事半功倍喔！

　

年末之際，各項事務都將進入收工階段，明年的要務則開始謀劃、佈局。早謀劃、早佈局、早行動，才是將好運掌握在手中的有利途徑。

　

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