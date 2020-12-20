塔羅：想結束單身？2021年你會在哪種場合遇到正緣

【文‧科技紫微網】

冬季降臨，氣溫也逐漸降低。不過，再怎麼冷也比不上寂寞造成的心寒。尤其是逢年過節的時候，氣氛越熱鬧，越顯得單身的自己有多麼落寞。你是否想要結束單身生活，談一場無悔的戀愛呢？如果你正在尋覓對的人，就讓科技紫微網用塔羅牌為你預測，2021年你會在哪種場合遇到正緣！

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「2021年我會在哪種場合遇到正緣？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選擇牌1：皇帝（逆位）

你的正緣會出現在一次偶然的聚會上。其實，你對這個聚會的興趣其實並不大，去之前也在內心掙扎過，但最後還是不太情願的去赴了約。

皇帝逆位這張牌是在提醒著你，這個人一開始出現在你的視野中時，你對他並不是很來電，因為他和你想像中的理想情人存在著一些差距。但經過慢慢的瞭解後，你會發現對方身上的優點，因而逐漸被吸引。

選擇牌2：世界

這張牌代表的是一個新的開始，所以你的正緣並不會出現在你熟知的環境裡，而是需要跳出現在的圈子才會遇到。他可能是你朋友的朋友，也可能是在嘗試新事物的過程中遇見的人。

世界正位也指示著，當你出現在他的面前時，你需要抱著十足的誠意和真心，並把自己的真實想法都告訴對方。這樣一來，打開幸福之門只是遲早的事。

選擇牌3：命運之輪

俗話說風水輪流轉，這句話正是命運之輪的寫照。你的正緣會出現在你的某一次旅途中，而且你們相遇時會有一種緣分天注定的感覺。

正位的命運之輪是帶著幸運而來，你們的愛情會以一種非常浪漫的形式展開，浪漫到連你自己都會覺得不太真實，但真愛真的就這樣毫無徵兆地到來了。

選擇牌4：星星

選中這張牌，說明你的理想對象即將出現。那會是在一個很溫馨的場合，你第一次見到他時候就有種似曾相識的感覺，甚至初次交流就有許多共同語言。

星星這張牌要傳達的是，想要牢牢把握這段緣分，你還需要不吝嗇的付出真心。做決定的時候，多跟著自己的心走，星星會不停的閃耀光輝來指引你，帶你到達幸福的彼岸。

緣份是很奇妙的存在，稍縱即逝。這四張牌都在提醒你，想要迎接緣份，重要的不是「等」，而是調整心態，勇於參與不同的聚會、活動，祝你在2021年收穫完美的愛情！

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