哪些命格付出再多，還是容易被忽視？

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有些人天生能力強，又懂得推銷自己，很容易受到眾人認可與讚賞。而有些人明明付出很多，存在感卻很低，甚至常常陷入「做到流汗，（卻被人）嫌到流涎」的窘境。哪些命格有這樣的特質呢？趕快跟科技紫微網一起來看看吧。

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廉貞七殺：高冷壓抑

天生有著對成功的強烈慾望，因此總是默默努力，奮力拼搏。雖然他們內心的力量如此強大、有韌性，外表卻一再壓抑自我，擺出一副冷淡的模樣。所以，明明付出很多、明明拼命要讓自己變成更好，這份努力卻不易被人看見。想要拉近與其他人的距離，一定要把自身的活力向外釋放出來，與人真心互動，人際關係更緊密，才會更輕鬆。

武曲天相：孤傲低調

命宮有此星者目標遠大，有理想、有抱負，渴望走向巔峰，並能夠踏踏實實追求成功。只是他們為人處事低調，總是一副嚴肅的樣子，顯得孤傲離群。雖然很努力地付出，也做了很多事，卻因為不愛聲張，常常會讓人忽視其存在。其實，有夢想是很棒的，為夢想而努力，更值得大家讚許。所以偶爾也要秀出自己，用正能量感染周圍人，你會發現這樣能收穫更多。

天機：深藏不露

天機獨座者的個性屬於內斂型，有智慧、有才學，行事不張揚，把實力隱藏得很好，不輕易說出口。他們才華洋溢，外表卻看似平淡無奇。因此，明明很有本事，也付出很多，卻易因為不顯露而被人忽視。然而，有真才實學，當然要展現出來讓人看到，這也是一種分享。讓自己好，大家也好，何樂而不為呢？

天同太陰：默默無聞

此命格內斂而清雅，樂於助人，為人著想，卻不邀功，是個只問耕耘不求收穫的人。他的內心極其柔軟，思想清正，專於技術。由於喜靜不喜動，雖然善待周圍人，卻又保有自己的小世界，付出很多，卻易被人忽視，能力不易讓人察覺。如若多多展現、推銷自我，會獲得更多機會與資源。

想要付出後能看到回報，就要自信表達，大方秀出才藝，讓周圍人看見你。這樣才能為自己贏得更多機會，把握機運，人生才會更精彩。

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