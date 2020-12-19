快訊

大陸宣布開始全面接種疫苗 官方保證半年免疫

影／南橫天池復通後首宗山難 七旬婦在中之關古道摔死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪些命格付出再多，還是容易被忽視？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

有些人天生能力強，又懂得推銷自己，很容易受到眾人認可與讚賞。而有些人明明付出很多，存在感卻很低，甚至常常陷入「做到流汗，（卻被人）嫌到流涎」的窘境。哪些命格有這樣的特質呢？趕快跟科技紫微網一起來看看吧。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

廉貞七殺：高冷壓抑

天生有著對成功的強烈慾望，因此總是默默努力，奮力拼搏。雖然他們內心的力量如此強大、有韌性，外表卻一再壓抑自我，擺出一副冷淡的模樣。所以，明明付出很多、明明拼命要讓自己變成更好，這份努力卻不易被人看見。想要拉近與其他人的距離，一定要把自身的活力向外釋放出來，與人真心互動，人際關係更緊密，才會更輕鬆。

　

武曲天相：孤傲低調

命宮有此星者目標遠大，有理想、有抱負，渴望走向巔峰，並能夠踏踏實實追求成功。只是他們為人處事低調，總是一副嚴肅的樣子，顯得孤傲離群。雖然很努力地付出，也做了很多事，卻因為不愛聲張，常常會讓人忽視其存在。其實，有夢想是很棒的，為夢想而努力，更值得大家讚許。所以偶爾也要秀出自己，用正能量感染周圍人，你會發現這樣能收穫更多。

　

天機：深藏不露

天機獨座者的個性屬於內斂型，有智慧、有才學，行事不張揚，把實力隱藏得很好，不輕易說出口。他們才華洋溢，外表卻看似平淡無奇。因此，明明很有本事，也付出很多，卻易因為不顯露而被人忽視。然而，有真才實學，當然要展現出來讓人看到，這也是一種分享。讓自己好，大家也好，何樂而不為呢？

　

天同太陰：默默無聞

此命格內斂而清雅，樂於助人，為人著想，卻不邀功，是個只問耕耘不求收穫的人。他的內心極其柔軟，思想清正，專於技術。由於喜靜不喜動，雖然善待周圍人，卻又保有自己的小世界，付出很多，卻易被人忽視，能力不易讓人察覺。如若多多展現、推銷自我，會獲得更多機會與資源。

　

想要付出後能看到回報，就要自信表達，大方秀出才藝，讓周圍人看見你。這樣才能為自己贏得更多機會，把握機運，人生才會更精彩。

　

【延伸閱讀】

紫微命盤12宮，天賦命運全解讀

神準！「這件事」改變你人生？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 夢想

延伸閱讀

不求轟轟烈烈！這3個生肖的愛情平淡卻深刻

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

殺破狼周運勢／白羊投資運很旺 獅子脫單機率高

越幸福越窮？「4星座」談戀愛就存不了錢

相關新聞

哪些命格付出再多，還是容易被忽視？

有些人天生能力強，又懂得推銷自己，很容易受到眾人認可與讚賞。而有些人明明付出很多，存在感卻很低，甚至常常陷入「做到流汗，（卻被人）嫌到流涎」的窘境。哪些命格有這樣的特質呢？趕快跟科技紫微網一起來看看吧。

心理測驗／三角圖是帳篷或金字塔？ 測出自我的精神年齡

每個人的個性不同，一個人的「精神年齡」，往往不一定和真正的年齡相關。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，透過回答問題，可以了解自身的精神年齡落在哪個層次。

每日星座運勢／天蠍事情改變別驚慌 勤勞節儉存錢

2020-12-19 牡羊座 留意環境和人脈，好好運用資源。 整體運：★★★☆☆ 猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤

「喜歡也不說出口」3大超被動星座，巨蟹、水瓶愛自閉

許多人在談戀愛時，總會希望接到對方任何關心短訊，為自己的一天幸褔加滿分，以下3個星座天生被動，但並非不喜歡妳，只是他們需...

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

這幾個星座看似健談大方，卻不習慣把心中的悲傷與難處通通倒出來給別人知道...

小孟塔羅：向2020難熬的日子說BYE！跨年後哪方面運勢大旺？

2020年是個難熬的年份，全世界籠罩在新冠疫情的恐懼中。所幸台灣的防疫措施完善，才能讓住在台灣的我們，能夠稍微安心的過著生活，更能在放假時到外地遊玩。我相信在即將來臨的一年，你我都期待有希望的未來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，跨年後哪方面運勢大旺？

太可惜！「3星座」常與愛情擦肩而過？

「每天，你都有機會跟別人擦肩而過，你也許對他一無所知，不過也許有一天他會變成你的一個朋友或知己。」這是電影《重慶森林》裡的名句。如果你也曾感慨緣份難尋、孤獨常伴，其實你所不知道的是，你可能早已不止一次與愛情擦肩而過。哪些星座常有這種遺憾呢？就跟著科技紫微網來看看吧。

測字：告別紛紛擾擾！你能帶著好運迎向2021年嗎？

一轉眼，我們即將告別這個紛紛擾擾的2020年，逐一驗收這一年來辛苦忙碌的成果。年初立下的目標是否已兌現呢？除了我們自身的努力外，運勢的好壞也會有潛移默化的作用。你能否帶著好運迎向2021年，為自己帶來好采頭呢？透過科技紫微網的測字來預測吧！

12星座失戀的反應：牡羊恐會暴怒 處女口是心非

感情的酸甜苦辣，各有滋味，心情的喜怒哀樂，在交往中不時交叉出現，交往的過程也不是絕對平順的，若不幸失戀分手，12星座們，分別會是什麼反應呢？

殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（上）白羊座～處女座

2020年即將結束，這一年我們經歷了很多，疫情襲擊、名人離去、意外傷害，都在教導我們要即時珍惜身邊的人，不管今年有多悶，我們都一起面臨走過了，要相信一切都會好轉的。2021年就要到來，我們一起期待會更好，來看看12星座明年運勢如何吧！(下篇天秤座～雙魚座預計12/22推出)。

心理測驗／三根火柴要排成什麼？了解自己的人際關係問題

人際關係粽錯複雜，難免有困擾人的時候。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以知道自己在人際關係上，容易碰上甚麼樣的問題。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情易心軟被攻陷 天秤當心破財

群星移動，木土在本周移動的衝刺前，會帶來社會動盪。在這股繼往開來的震盪中，社會氛圍感到恐慌，顧好自身、勇敢迎接變動。金星衝刺進射手，對於金融業、投資理財者帶來影響，多注意市場變化性。木土星進水瓶，團隊中有碰撞、交流等狀況，溝通表達成為重要課題，關注群體及意見領袖的動向，要小心言論、避免霸凌，做好自我保護。太陽水星最後衝刺，各種言論層出不窮，引發各種反饋。

熱門新聞

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

國泰航空旅遊史同意書大陸包含台灣 民航局要求改正

北台灣濕冷再忍3天！ 吳德榮：不會持續到明年

雪山隧道北上19.2K事故 雙向兩車道全封消防馳援

雪隧「烏龜車」注意！12月30日起時速低於65公里會秀車號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。