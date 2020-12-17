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太可惜！「3星座」常與愛情擦肩而過？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

「每天，你都有機會跟別人擦肩而過，你也許對他一無所知，不過也許有一天他會變成你的一個朋友或知己。」這是電影《重慶森林》裡的名句。如果你也曾感慨緣份難尋、孤獨常伴，其實你所不知道的是，你可能早已不止一次與愛情擦肩而過。哪些星座常有這種遺憾呢？就跟著科技紫微網來看看吧。

　

天秤座

天秤座對於友情和愛情的界限，常常太過於模糊，因此吃了不少「友達以上，戀人未滿」的苦頭。他們會把追求者、曖昧對象放在好朋友的位置上，一味裝糊塗，明明需要陪伴，卻又不懂拒絕，總想著相處久一些再說，硬是不願意戳破這層關係。

在戀愛中，天秤座總是少了那麼一些堅定的意志力。一邊感性的戀愛著，一邊又理性的分析著：「這是不是一段值得全身心投入的感情？」不但自己拿不定主意，還會請周圍的朋友給意見來參考。七嘴八舌的意見聽多了，就更加混亂了。

不是所有人都會站在原地等你哦！等你想清楚的時候，你們已經錯過了。記住，猶豫就會敗北，愛得英勇，才能抓住幸福。

　

處女座

處女座談戀愛很看時機。因為他不喜歡失控的感覺，所以只有在真的想談戀愛的時候，才願意敞開心門接納別人。反之，在他們還沒有做好準備的時候，追求者想要試圖打動、融化處女座，真的不是容易的事。

處女座的感情很慢熟，他們的喜歡是一點點累積的，如果愛情太過洶湧濃烈，會讓他們很沒有安全感。然而，就在這麼等著一份順其自然的戀情之中，最後也就順其自然的被單身了。

沒抓住那一下子，可能就錯過了一輩子。一個沒有回音的山谷，很少有人願意縱身一躍。多給一些回應，就是給自己多一次機會哦。

　

水瓶座

還有比水瓶座更矛盾的星座嗎？可能沒有了吧！水瓶座的矛盾，不僅讓自己很辛苦，身邊的人也常常跟著受累。他們總熱衷於追求所謂的「感覺」，追著追著，到最後自己都不知道自己在追求什麼。

水瓶座的自尊心很強，總是出於自我保護的本能而「先下手為強」。比如，他們察覺到對方可能不喜歡自己，就立馬掉頭走人。先說喜歡的是他們，轉身就消失的也是他們。越是這樣患得患失的衝動行事，越是讓自己的心不知被拉扯了多少遍。

別再聰明反被聰明誤了。自以為理性的瓶子，實際上早已衝動地做了很多自斷緣分的傻事。少一些衝動，少一點胡思亂想，就能少一些追悔莫及的惋惜。

　

對已經過去的事情少一些追悔，對還未發生的事情多一些期待。不管有沒有上榜，只要你仍然單身、仍相信愛情，就要在緣份降臨的時候勇敢迎上前去，避免擦肩而過的遺憾！

　

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