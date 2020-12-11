小孟塔羅：每個月被帳單追、上班壓力好大！測你勞碌命指數？

在此先問一下做這個測驗的你，無論身心是否會感覺到疲憊呢？現代人的生活既快速又高壓，除了面對每個月必須的花費外，還需應付娛樂或進修的需求，甚至房貸、車貸、房租、帳單的壓力。你是否為了上述的事而過勞了呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，勞碌命指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：JACK SEPHIROTH & JAYMI ELFORD(Nightmare Before Christmas Tarot)

A：勞碌命指數80分。(聖杯國王正位)

牌面的男子瞇著一隻眼睛，雙手拿著一瓶巨大的酒瓶。

A：勞碌命指數80分。(聖杯國王正位)

這張牌表示你在執行事情的時候，會因為太過仁慈導致自己辛苦。例如：你在工作上要跟同事要資料，但同事不是一拖再拖，就是給你的資料有問題，但你仍會耐著性子跟對方溝通，一來一往徒增了許多時間。小孟老師在這裡提醒你，有些人你給他方便他卻當隨便。

B：勞碌命指數60分。(權杖五正位)

牌面的有女巫、僵屍和惡魔，背後有五隻高矗燃燒的蠟燭。

這張牌表示你跟對方意見分歧時，你因不想讓場面僵持而選擇讓步。例如：你約好某日要跟朋友一起出去遊玩，但當天你的身體突然感到不適，你告訴朋友你的狀況想要取消行程，但最後敵不過朋友的軟硬兼施而前往。小孟老師在這裡提醒你，當你忽視自己別人又怎會在乎呢？

C：勞碌命指數99分。(節制牌正位)

牌面的女子將兩手瓶中的液體，倒入大鍋子冒出骷髏頭白煙。

這張牌表示你太有責任感，沒辦法對自己該做的事擺爛不管，容易讓自己處於過勞的狀態。事情本來就永遠沒有做完的一天，除了每天都要面對的新事物，有些正在進行的事更是需要時間完成，但你太過逼迫自己會苦了自己。小孟老師在這裡提醒你，請務必顧及身心靈三者的平衡。

D：勞碌命指數20分。(聖杯五正位)

牌面的男子全身白骨後背長翅膀，左手扶著頭似乎在懊惱什麼。

D：勞碌命指數20分。(聖杯五正位)

這張牌表示你在處於困境的狀態下，仍會樂觀的尋找可以抓住的資源。例如：當工作出現你無法完成的難題時，你會主動尋求上司或同事的幫助。當你面對無法達成的目標時，你會跟對方溝通能否寬限幾天。小孟老師在這裡提醒你，腰彎的低是你幫自己大忙的特質。

E：勞碌命指數40分。(死神牌正位)

牌面夜空中有一枚發光的滿月，照亮著蓋滿許多墳墓的墳地。

這張牌表示你樂觀看事情的思維，能將壓力從大變小甚至消失無蹤。例如：儘管已經到了下班的時間，但你還有尚未完成的工作事物，此時你會選擇先在此告一段落，剩下等明天上班再接續完成就好。小孟老師在這裡提醒你，你懂得適當的將壓力放下，留一些時間好好愛惜自己。