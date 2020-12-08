快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國刑事調查統計：12星座的兇殘程度大公開！

聯合新聞網 / 文／塔羅筆記
圖／ingimage
圖／ingimage

想知道那些星座最殘忍、暴力嗎？或是哪幾個星座在犯人排行榜是名列前茅的呢？一起來看看美國刑事調查的結果，你的星座又是在第幾位呢？

第12名：天秤座

雖然說，看起來與世無爭、隨遇而安的天秤座，在殺人犯排行榜上是最後一名；但也千萬不要以為這個星座可以隨便欺負喔！最注重平等與平衡的天秤座，在這個星座的殺人案件中，幾乎全部都是與被害人同歸於盡的，所以如果你還想好好的過活，就請你不要傷天秤座傷得太深，否則他會很容易就跟你於死網破、同歸於盡的，他還認為這樣也很公平呢！

占總體殺人案： 6%

平均每個殺人犯殺人數為：1.02個

第11名：魔羯座

一般都被大家認為是冷感、拘謹又嚴肅的魔羯座，在兇殘排行榜上也算是吊車尾。雖然這個星座一像都很謙讓，個性大多很好，不過有一些很特別的例外；因為這個星座往往會隨便聽信「自己人」的話，或接受慫恿而造成事端，所以魔羯座應該深刻一點看待問題，自己決定好自己要做的事。

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.07個

第10名：巨蟹座

都說巨蟹座是善良而且敏感的，他們的外殼總是隱藏內心情感的最佳保護色，而且超級顧家。而正因為顧家，巨蟹座的家人絕不能被傷害，否則你無論是誰，他都會讓你嘗到加倍的苦果。很多被殺者都是一些位高權重的人士，也有一些第三者之類的人，所以無論你是誰，就是不能欺付他的家人，否則你就完蛋啦。

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.10 個

第9名：射手座

活潑雀躍的射手座，不愛糾結也不喜歡麻煩事，瀟灑的他們總是對很多情況都輕鬆以對。但其實這個星座殺人從來不會想太多，說白了就是「我想殺你」，然後糊里糊塗的就讓這個想法變成了事實，事後才會後悔不已，又是懺悔、抱怨一番，其實有什麼不能好好的商量一下呢，何必去殺人呢？但射手座一激動起來，會控制不了自己！

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.20 個

第8名：牡羊座

性情直率的牡羊座，同時也是12星座之首，當性子來了會非常暴躁，脾氣也是來得快去得快。很多牡羊座的殺人犯，本身並沒有殺人的慾望，他們大多數時候也想不明白自己怎麼會殺人了。但由於衝動的個性的緣故，一時憤怒打架，以至他人受傷及死亡的情況也很多。如果牡羊座能很好的克制自己的情緒，情況就會有很大的改變。

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.57個

第7名：雙子座

排在這裡的雙子座，算是處於一種不上不下的位置。機敏調皮的他們，有很多鬼點子，但奇怪的是，雙子座的殺人犯幾乎百分之百都會被抓住。他們的殺人慾望多是由於意外，也就是說這個星座的人因突發事件而殺人的普遍性很高，所以如果這個星座的人能夠冷靜一點，犯罪率會下降很多的！

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：2個

第6名：處女座

拘謹有禮的處女座，在熟人面前也異常挑剔。看起來文文靜靜的處女座，常常是被逼急了才會出此下策。處女座殺人的多數情況，都是不堪忍受自己的境況才會跑去做出傻事的，很多離奇古怪的案件都在此發生，有時甚至很難聯想到他們的殺人動機、目的和原因。這是一個很難防範犯罪的星座，光是查檔案會讓人百思不得其解呢。

占總體殺人案： 7%

平均每個殺人犯殺人數為：2.02個

第5名：金牛座

屬於土象星座的金牛座，也會顯得保守而謹慎。但是一旦脾氣來了，幾乎沒有事情能夠使他們改變本性。一般而言，金牛座只擔心自己的事，懶得跟別人爭論，不過如果你知道了金牛座幹了什麼壞事後，千千萬萬別跟他說你知情，無論你跟他是什麼關係，否則他第一個會先殺了你，最好還是報警去吧。

占總體殺人案：8%

平均每個殺人犯殺人數為：2.87個

第4名：水瓶座

一個典型的水瓶座，光是只要「作自己」就能讓你猜不透、摸不透。如果10個人有10種想法，那第11種想法一定是水瓶座蹦出來的。在殺人案方面，這個星座不好說，殺人情況也較為複雜，一般比較集中在情殺、姦殺這兩個方面，而且很多都難以破案，所以這個星座逍遙法外的情況很嚴重。

占總體殺人案：8%

平均每個殺人犯殺人數為： 3.32個

季軍：獅子座

擁有獨特魅力與風範的獅子座，光鮮的外表總是他們帶給旁人的第一印象。但是隱藏的一面卻是霸道跋扈的暴君，由於其剛愎自用及火爆的性格，使他們成為了殺人排行榜上的佼佼者。自動的避開與他們發生衝突，才是明哲保身之道喔！

占總體殺人案：10%

平均每個殺人犯殺人數為： 4.15 個

亞軍：天蠍座

深沉、敏銳、洞察力與意志力皆是一等一的天蠍座，常常是處於外冷內熱的狀態。當外人難以察覺的時候，或許天蠍們的內心已在燃起一股復仇計畫，謀定而後動的他們很喜歡「謀」殺他人，而且殺人手法很可怕，多是碎屍，解體案等等。但慶幸的是，天蠍不太會傷及無辜。

占總體殺人案：11%

平均每個殺人犯殺人數為：4.79個

冠軍：雙魚座

兇殘指數為no.1的雙魚座，是怎樣的一個星座呢？首先，腦中有一座能堪比國家歌劇院的小劇場，再來，敏感與過多的思慮與鑽牛角尖，容易讓他們很不快樂。在被逼急了的情況下，原本悲天憫人與溫柔的他們便會露出邪惡的一面，甚至會搞出滅門血案這種大事。建議大家珍惜身邊的雙魚座，小心別讓天使蛻變成惡魔囉。

占總體殺人案：15%

平均每個殺人犯殺人數為：6.32個

本文由塔羅筆記授權提供，未經同意禁止轉載。

星座

相關新聞

美國刑事調查統計：12星座的兇殘程度大公開！

想知道那些星座最殘忍、暴力嗎？或是哪幾個星座在犯人排行榜是名列前茅的呢？一起來看看美國刑事調查的結果，你的星座又是在第幾位呢？

怎樣都看不慣？12星座「厭世指數」：牡羊只有一瞬間 天秤會影響別人

樂觀進取上，是人們不斷被指導的生存原則。但某些星座，想法特別消極，容易厭世，好像已經看遍人生百態，或是遇到了所有不平等的對待，讓他們遇到任何事都充滿厭惡。

不求轟轟烈烈！這3個生肖的愛情平淡卻深刻

有時候，我們的人生會遇到強大的愛情，它那快速的破壞力就像龍捲風一樣強，卻也讓人難忘。但是更多的例子告訴我們，細水長流的步調反而讓愛情更穩定。哪些生肖最能實踐平淡愛情的理念呢？科技紫微網今天就為你揭曉。

有貴人就不用跪人 - 談談天魁與天鉞

魁鉞代表的是不期而遇的助力與機運。所以這些貴人可能不會是與自己最親近或是最熟悉、往來互動最頻繁的人。但往往在關鍵時刻，這些貴人們就會以一種不預期的方式出現在自己的面前，而給予必要的協助。

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

財運可遇而不可求，尤其當月底荷包見底時，更令人怨嘆財神為何不來眷顧。但有些星座天生有富貴基因，跟錢特別有緣！想知道哪些星座如此幸運，就跟著科技紫微網一起來看看吧！

心理測驗／麵包夾還是拼圖？剖析自我的直覺是好是壞

在分秒必爭的社會，有時為了快速反應，不得不依賴直覺去處理事情。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，可以分析自己的直覺能力到底算在哪種程度。

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

2021年的的星象狀況不遜於2020年的複雜與繁複，土星與木星雙雙進入水瓶座，不過大吉星木星會在2021年5月中～7月進入雙魚座，這樣的變化會使得某些星座可能同時陷入既是辛苦，又是甜蜜的愛戀之中。還有一個特殊的星象會發生在2021年底，金星年底會在摩羯座逆行，有許多曾經錯過的愛戀，會在2021年底破鏡重圓。究竟2021年哪些星座感情運勢最幸福、桃花最旺？哪些星座最悲情呢？

每日星座運勢／雙子宜謙虛不宜躁進 有小額偏財運

2020-12-8 牡羊座 適合開闊視野。 整體運：★★☆☆☆ 在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，

唐綺陽星座運勢週報：大眾投資有收穫！魔羯有機會遇金桃花

太陽金星在射手，關注高等教育、師生關係、大型交通及公共安全等議題，思考長遠的未來。金星在天蠍，天蠍座趁勢發揮強項，會有加乘效果，大眾在投資理財方面，也能有不錯的收穫。火星牡羊快速移動，感到忙碌但目標明確，應加緊腳步去努力。木土合相1度內，有翻轉命運的機會，社會事件較頻繁，注意人身安全，應謹慎提防、做好自我保護。

殺破狼周運勢／白羊投資運很旺 獅子脫單機率高

獅子座感情運方面，日蝕即將發生在戀愛宮位，對待越是重要的人，情緒管理要越好，此時容易在不理性的情況下分手。若一段關係已經變調，還是快刀斬亂麻的好。曖昧中的獅子座，此時脫單的機率很高，若有把握，可主動一些。

心理測驗／口罩還是咖啡杯？測驗如何在情場上調整自我

有時在情場上不得意，並不是因為自己不夠好，而是出在面對對方時，總是因故無法發揮百分之百的魅力。日本網站「DRESS」就分享一則心理測驗，可以看出自己該如何調整，好能博得對方的心意。

小孟塔羅：能力被疑還衝動花錢？測財神遠離你的原因

你是否覺得人生不公平呢？有些人就能含著金湯匙出生，有些人則憑藉本事白手起家。為何自己總是命運多舛呢？想要成功卻苦無機會。其實萬事皆有其原因，讓我們追本溯源了解，你不受財神青睞的緣故為何？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測財神遠離我的原因？

熱門新聞

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

只有1天！說出國片片名 「頂呱呱一斤雞」特價180元

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。