美國刑事調查統計：12星座的兇殘程度大公開！

想知道那些星座最殘忍、暴力嗎？或是哪幾個星座在犯人排行榜是名列前茅的呢？一起來看看美國刑事調查的結果，你的星座又是在第幾位呢？

第12名：天秤座

雖然說，看起來與世無爭、隨遇而安的天秤座，在殺人犯排行榜上是最後一名；但也千萬不要以為這個星座可以隨便欺負喔！最注重平等與平衡的天秤座，在這個星座的殺人案件中，幾乎全部都是與被害人同歸於盡的，所以如果你還想好好的過活，就請你不要傷天秤座傷得太深，否則他會很容易就跟你於死網破、同歸於盡的，他還認為這樣也很公平呢！

占總體殺人案： 6%

平均每個殺人犯殺人數為：1.02個

第11名：魔羯座

一般都被大家認為是冷感、拘謹又嚴肅的魔羯座，在兇殘排行榜上也算是吊車尾。雖然這個星座一像都很謙讓，個性大多很好，不過有一些很特別的例外；因為這個星座往往會隨便聽信「自己人」的話，或接受慫恿而造成事端，所以魔羯座應該深刻一點看待問題，自己決定好自己要做的事。

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.07個

第10名：巨蟹座

都說巨蟹座是善良而且敏感的，他們的外殼總是隱藏內心情感的最佳保護色，而且超級顧家。而正因為顧家，巨蟹座的家人絕不能被傷害，否則你無論是誰，他都會讓你嘗到加倍的苦果。很多被殺者都是一些位高權重的人士，也有一些第三者之類的人，所以無論你是誰，就是不能欺付他的家人，否則你就完蛋啦。

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.10 個

第9名：射手座

活潑雀躍的射手座，不愛糾結也不喜歡麻煩事，瀟灑的他們總是對很多情況都輕鬆以對。但其實這個星座殺人從來不會想太多，說白了就是「我想殺你」，然後糊里糊塗的就讓這個想法變成了事實，事後才會後悔不已，又是懺悔、抱怨一番，其實有什麼不能好好的商量一下呢，何必去殺人呢？但射手座一激動起來，會控制不了自己！

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.20 個

第8名：牡羊座

性情直率的牡羊座，同時也是12星座之首，當性子來了會非常暴躁，脾氣也是來得快去得快。很多牡羊座的殺人犯，本身並沒有殺人的慾望，他們大多數時候也想不明白自己怎麼會殺人了。但由於衝動的個性的緣故，一時憤怒打架，以至他人受傷及死亡的情況也很多。如果牡羊座能很好的克制自己的情緒，情況就會有很大的改變。

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：1.57個

第7名：雙子座

排在這裡的雙子座，算是處於一種不上不下的位置。機敏調皮的他們，有很多鬼點子，但奇怪的是，雙子座的殺人犯幾乎百分之百都會被抓住。他們的殺人慾望多是由於意外，也就是說這個星座的人因突發事件而殺人的普遍性很高，所以如果這個星座的人能夠冷靜一點，犯罪率會下降很多的！

占總體殺人案：7%

平均每個殺人犯殺人數為：2個

第6名：處女座

拘謹有禮的處女座，在熟人面前也異常挑剔。看起來文文靜靜的處女座，常常是被逼急了才會出此下策。處女座殺人的多數情況，都是不堪忍受自己的境況才會跑去做出傻事的，很多離奇古怪的案件都在此發生，有時甚至很難聯想到他們的殺人動機、目的和原因。這是一個很難防範犯罪的星座，光是查檔案會讓人百思不得其解呢。

占總體殺人案： 7%

平均每個殺人犯殺人數為：2.02個

第5名：金牛座

屬於土象星座的金牛座，也會顯得保守而謹慎。但是一旦脾氣來了，幾乎沒有事情能夠使他們改變本性。一般而言，金牛座只擔心自己的事，懶得跟別人爭論，不過如果你知道了金牛座幹了什麼壞事後，千千萬萬別跟他說你知情，無論你跟他是什麼關係，否則他第一個會先殺了你，最好還是報警去吧。

占總體殺人案：8%

平均每個殺人犯殺人數為：2.87個

第4名：水瓶座

一個典型的水瓶座，光是只要「作自己」就能讓你猜不透、摸不透。如果10個人有10種想法，那第11種想法一定是水瓶座蹦出來的。在殺人案方面，這個星座不好說，殺人情況也較為複雜，一般比較集中在情殺、姦殺這兩個方面，而且很多都難以破案，所以這個星座逍遙法外的情況很嚴重。

占總體殺人案：8%

平均每個殺人犯殺人數為： 3.32個

季軍：獅子座

擁有獨特魅力與風範的獅子座，光鮮的外表總是他們帶給旁人的第一印象。但是隱藏的一面卻是霸道跋扈的暴君，由於其剛愎自用及火爆的性格，使他們成為了殺人排行榜上的佼佼者。自動的避開與他們發生衝突，才是明哲保身之道喔！

占總體殺人案：10%

平均每個殺人犯殺人數為： 4.15 個

亞軍：天蠍座

深沉、敏銳、洞察力與意志力皆是一等一的天蠍座，常常是處於外冷內熱的狀態。當外人難以察覺的時候，或許天蠍們的內心已在燃起一股復仇計畫，謀定而後動的他們很喜歡「謀」殺他人，而且殺人手法很可怕，多是碎屍，解體案等等。但慶幸的是，天蠍不太會傷及無辜。

占總體殺人案：11%

平均每個殺人犯殺人數為：4.79個

冠軍：雙魚座

兇殘指數為no.1的雙魚座，是怎樣的一個星座呢？首先，腦中有一座能堪比國家歌劇院的小劇場，再來，敏感與過多的思慮與鑽牛角尖，容易讓他們很不快樂。在被逼急了的情況下，原本悲天憫人與溫柔的他們便會露出邪惡的一面，甚至會搞出滅門血案這種大事。建議大家珍惜身邊的雙魚座，小心別讓天使蛻變成惡魔囉。

占總體殺人案：15%

平均每個殺人犯殺人數為：6.32個

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