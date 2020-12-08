怎樣都看不慣？12星座「厭世指數」：牡羊只有一瞬間 天秤會影響別人

樂觀進取上，是人們不斷被指導的生存原則。但某些星座，想法特別消極，容易厭世，好像已經看遍人生百態，或是遇到了所有不平等的對待，讓他們遇到任何事都充滿厭惡。

牡羊座: 一顆星★

牡羊座的厭世程度，只有一瞬間而已，當下發洩完畢就消失了。大部份時間都帶有正能量的去面對一切問題，身邊的人也都能感受到這種樂觀的氣氛，所以他們的厭世程度其實是很低的。

金牛座：兩顆星★★

金牛座很容易因為事情發展不如預期，就產生消極負能量，還可能會謾罵批評，但基本上也算是理智的人，不致於四處傳播負能量，通常能夠自己把負能量給消化完畢，再以新的面貌去面對現實。

雙子座：五顆星★★★★★

雙子座的厭世，有一部份來自於他們喜歡彰顯自己的聰明，所以常以負面角度來評論發生的事情；另一部份則是因為他們的想法太跳躍複雜，有精神分裂的情況，分分秒秒都有不同的看法，樂觀跟悲觀也隨時改變。

巨蟹座：兩顆星★★

巨蟹座的情緒，來自於被對待的程度，當他覺得自己被優待時，就覺得自己好快樂，但是只要他覺得自己有不被尊重時候，他們就會覺得世界好黑暗，自我內心的崩解，憤世忌俗。

獅子座：三顆星★★★

獅子座是各自我主義強勢的星座，也要求完美，若是自己沒辦法完成目標時，就顯得挫折，負能量滿到快溢出來，除非是悠關面子問題，否則當有嚴重情況者，則開始散播負面的感染力。只有轉移目標之後，才又恢復正常了。

處女座：五顆星★★★★★

處女座一直是個要求完美的星座，只要發現有發展不如他們的預期，他們的不安感就增加，厭世感也同步上升，但大部分都會以適當方式，穩定的釋放掉厭世的怨念能量！幸好的是，因為他們也習慣如此，所以不會讓自己的情緒影響別人。

天秤座: 四顆星★★★★

天秤座擅長說、也愛說，所以當有不滿或憤恨，就喜歡和人述說，會去影響別人，造成大家一起厭世的現象，但是很快的天秤座他們會意識到這樣不行，就會尋找別的方式，轉換自己的心態，厭世指數自然就被自己平衡掉了。

天蠍座：四顆星★★★★

天蠍座總是訴說著自己遇到很多不順，看起來相當憂鬱，僅管他們看起來多厭世苦悶，但他們的生存能量卻是比任何星座都強，這能讓他們過得很好，因為他們肩上的重責大任，無法允許他們低頭。

射手座：五顆星★★★★★

射手座看起來很積極也樂觀，開玩笑、愛熱鬧，可是他們的厭世指數卻出奇的高。因為他們希望能永遠遊戲人間，但偏偏卻又喜歡思考人性、社會問題，想久了，互相矛盾了，也就這麼厭世了起來。

摩羯座：三顆星★★★

摩羯座是個比較成熟穩重的人，不太會有過於負面的想法，不過當發現他們自己沒有太多生存意義的時候，他們的厭世指數就會很高，替別人欺負自己，不開心的時候就希望有足夠獨處的時間來渡過。

水瓶座：兩顆星★★

水瓶座看待事情很理性，就算他們有厭世情況，也能理解現實社會，但若事情影響到他們自己，就容易出現比較的行為、碎碎念，也愛發表⼀些有的沒的言論和看法，也會鑽牛角尖。

雙魚座：五顆星★★★★★

雙魚座多愁善感、優柔寡斷，造就了他們容易憂鬱的情況，會使得他們在很多事情方面無法接受現實，因而覺得世界太灰暗、太複雜，開始胡思亂想，也比較容易惹人懕。