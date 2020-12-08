心理測驗／麵包夾還是拼圖？剖析自我的直覺是好是壞

在分秒必爭的社會，有時為了快速反應，不得不依賴直覺去處理事情。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，可以分析自己的直覺能力到底在哪種程度。

請問：以下這張圖片，你認為它是什麼呢？

圖中的這個物體，你認為它是什麼呢？圖擷取自 shinri

A 門 B 麵包夾 C 「OK」符號 D 一片拼圖

選擇A門的你，直覺力約是44%。你的是個天生的藝術家，個性十分天然，直覺稱不上太敏銳，且容易活在自我之中。周圍的人常常都覺得你是個不可思議的人，或許在有重要事情時，比起直接說出來，透過有趣的方式進行包裝，可能才是你更擅長作法。

選擇B麵包袋夾的你，直覺力約是55%。你的直覺力稍高於平均，而你真正的強項，在於觀察和分析理解。好比你能輕易的比喻身邊誰和哪位名人很相像，或者清晰易懂地解釋事件的內容，成為團隊中不可或缺的角色。比起直覺，這些能力更是你應該發揮的利器。

選擇C「OK」符號的你，直覺力約是77%。你的直覺能力高過常人，而你也經常將這個能力運用在職場上，能夠迅速判斷「這個該做」、「這個不該做」。不過這也讓你容易被常識或偏見所影響，建議還是得多多意識自己的目標，保持敏感度再作決策。

選擇D一片拼圖的你，直覺力約是88%。你的直覺能力十分優秀，即使世界的潮流快速轉變，你也能敏銳地察覺到，並且理解當今人們最渴求的事物是什麼。比起當一個小螺絲釘，你更適合作為一個領導者，在最前線發揮自己的才華。