有貴人就不用跪人 - 談談天魁與天鉞

講完「六吉星」(文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鉞)的課程內容後，學員Lisa帶著滿臉的狐疑，提出了她的困惑。

「我原本認為，既然叫做『六吉星』，應該像個天使般守護著坐命者。但是文昌、文曲看來雖有氣質，但是常和桃花糾纏不清；左輔、右弼雖然慈善心軟，但更像不長智慧的蝦咖；天魁、天鉞雖然熱心，但怎麼看都是累了自己、為人作嫁的小角色。這「六吉星」看來一點都沒有吉星的樣子!」

Lisa像是買了與標示不符的商品，一副急著找客服人員理論的模樣。

「『六吉星』又叫做『輔星』。既然是輔佐，本身的力量當然就不會像主星那麼強。況且，輔星與主星之間注重搭配: 昌曲代表才華與表達，所以適合與不擅表達的主星(如巨門)搭配。左輔、右弼的助力很強，所以適合與氣度恢弘、格局眼界高的主星(如紫微)搭配。熱心助人的天魁、天鉞會修正某些主星善於算計的特質(如天機)，讓他們的能力與才華能夠被伯樂們看見。」

我則像一個客服人員，耐心地向Lisa解釋商品的特色及優點。

「那麼，從你的角度來看，有哪幾顆星真正配得上『吉星』這兩個字?」

看來「吉星」這兩個字的魔咒遠超乎想像!

(老婆餅裏頭並沒有老婆，花枝魷魚麵裏沒有花枝是因為老闆綽號叫花枝，長頸鹿並不會教美語。被打破的不是只有砂鍋，還有使用過度的腦袋。)

才高八斗不如奪魁爭冠

除了熱心助人、雞婆之外，天魁、天鉞也帶有利於科名、考試的意涵。雖說文昌、文曲帶有 會讀書、有才華的特質，對於個人的氣質與涵養較有助益，也有利於讀書、求學；但是天魁天鉞則更帶有實質好處或幫助。

所謂的「奪魁 」就是指在考試或是競爭當中，獲得了不錯的成績。在判斷坐命者求學之路是否順遂時，天魁與天鉞也佔有重要的一席之地。

因此，天魁、天鉞這種在競爭、考試的場合中容易脫穎而出的特質，也被引申為它們代表有利發展的條件與環境，或是不期而遇的助力與機遇。相較於文昌、文曲這種常駐於坐命者本身的氣質與才華，天魁、天鉞的作用更與時機(Timing)、環境產生較大的連結。

而這種有利於科名考試的特性，也讓命宮三方四正有天魁、天鉞的坐命者，有了某種職業取向的趨勢: 一是公務員，二是教師。從表面上來看，要進到公家機關服務或是擔任具有正式任用資格的教師，都必須通過某種形式的考試或是考核。

有了天魁或天鉞，在這種競爭考試中自然較容易脫穎而出。所以天魁與天鉞，也有「進入公門 必備的入場券」之稱。但是進入公門之後，是否就能順利平穩地一直做到老，並且順利地領到退休金呢? 那就要看坐命者本身的星曜組合。

一般來說，機月同梁的坐命者追求較為平穩、單純的工作環境，因此要做到退休較不成問題。 但如果是殺破狼組合的坐命者，追求的是自我實現與成就，再加上生命中的運勢起伏較大，所以雖得以進入公家機關，但要順利做到退休的機率就沒有那麼高了。

其實這種公務員與教師的工作傾向，並不只是因為擁有天魁、天鉞利於考試的入場券，更反映出魁、鉞二星的特性。先前所提到的魁鉞代表熱心助人，也可以說是坐命者本身具有願意協助他人、服務他人的傾向。

所謂的教師，廣義來說就是除了自己在某個知識領域上，學習之後具有了知識與心得，更願意 熱心地將這些知識與經驗整理出來，而且不厭其煩地教導其他人，讓別人也能獲得這種知識與經驗。也可以說是熱心助人較為積極、正向的表現方式。

而號稱「人民公僕」的公務員，本應也具備這種熱心協助他人、為別人服務的心態與觀念，推動對整體社會有實際助益的工作，才能將人民的所需與所想達成及落實。而不是藉著被賦予的權力與角色，私相授受，謀求自身的福利，或是大耍官威、作威作福。

辛勞還是以逸待勞?

魁鉞二星另一個令人印象深刻的意象，便是「貴人」。 這當然還是與其熱心助人的本質有關。那麼命宮或是身宮中有天魁或天鉞的人，到底是常常遇到貴人? 還是自己是別人的貴人? (別人賺錢給自己花，和自己賺錢給別人花當然有很大的差別!)

有些學派的理論傾向於後者，也就是天魁或天鉞在命宮或是身宮的人，通常是別人的貴人。而作為別人的貴人，較常需要挪出時間、精神與資源，為別人的事情煩心、出力，也會兌現人生較為辛勞的意象。(可見古人有多麼好逸惡勞!)

也正是因為這個原因，一般認為魁、鉞最好不要坐命(或身宮)，而是位於其他宮位較為理想(如官祿宮或是財帛宮)。

但從實際例證來看，天魁、天鉞坐命(或身宮)的人雖然熱心、雞婆、好管閒事、樂於助人，但如果經常助人而且甘之如飴，那麼許多人在接受坐命者的協助之餘，也會有想要回報、回饋之意，那麼坐命者當然也有機會接受別人的幫助，也會兌現常有貴人相助。

只是命(身宮)坐魁鉞的人常會將熱心助人的這種特質，逐漸轉化成為一種習慣；通常是付出的較得到的多，也會讓別人覺得命(身宮)有魁鉞的人較為辛勞。

既然魁鉞代表貴人，而且最好不要出現在自己的命宮(或身宮)；那麼魁鉞如果在命宮以外的其他宮位， 就代表坐命者在這個面向或領域，常有機會得到貴人相助。如果是在六親宮位(父母、兄弟、夫妻、子女)，代表這(位)些親屬就會是自己的貴人，對自己必然有所幫助。

而魁鉞在財帛宮或是官祿宮的人，藉由實際的驗證後往往得到一種令人欽羨而難以置信的回答:

「印象中自己好像沒有缺錢的時候，當口袋裡沒錢時，往往就有人自動把錢送上門來!」

「印象中自己好像從來都沒有主動去找工作，而是工作機會來找我!」

就連魁鉞在疾厄宮，坐命者在遇到重大傷病時往往就會遇到良醫，而順利解決自己健康上的疑難雜症。可見魁鉞的威力不同凡響，不容小覷。

但也不要因此就錯認這些貴人們，就是經常駐足在自己身邊的守護天使，無時無刻不盡力盡力地照顧及呵護自己。

先前曾經提到: 魁鉞代表的是不期而遇的助力與機運。所以這些貴人可能不會是與自己最親近或是最熟悉、往來互動最頻繁的人。但往往在關鍵時刻，這些貴人們就會以一種不預期的方式出現在自己的面前，而給予必要的協助。

其實這也代表魁鉞貴人是 "救急而不救窮"；也意味著坐命者自己平常仍要努力，否則再多的貴人，也救不了自甘墮落的自己。

魁鉞坐命的另一個優點是為人較為正派，比較不會做壞事、虧心事或是不可告人之事。而這種情形通常是建立在坐命者的三方四正煞星少而吉星多的基礎上。如果煞星多而吉星少， 魁鉞還是難以以寡擊眾，扭轉劣勢。

某些桃花屬性較強的星曜或組合，遇上了魁鉞之後也會弱化成為 "桃花暗藏"! (白話文叫做悶騷!) 但所謂的正派，也代表坐命者做人處事較為一板一眼，相對地也比較無趣。

所以魁鉞到底算不算是吉星?

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