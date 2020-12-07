唐綺陽星座運勢週報：大眾投資有收穫！魔羯有機會遇金桃花
【唐綺陽星座運勢週報12/7-12/13】
重要星象：太陽、水星在射手，金星天蠍，火星牡羊快速移動，木土合相1度內
太陽金星在射手，關注高等教育、師生關係、大型交通及公共安全等議題，思考長遠的未來。金星在天蠍，天蠍座趁勢發揮強項，會有加乘效果，大眾在投資理財方面，也能有不錯的收穫。火星牡羊快速移動，感到忙碌但目標明確，應加緊腳步去努力。木土合相1度內，有翻轉命運的機會，社會事件較頻繁，注意人身安全，應謹慎提防、做好自我保護。
工作注意：白羊、金牛、處女、射手
白羊：有長輩貴人緣，要多主動積極一點
金牛：策略及方向明確，決策能有好效果
處女：有反轉的可能，請好好把握機會
射手：受到下屬挑戰，卻能起到好作用
桃花注意：天蠍、魔羯、水瓶、雙魚
天蠍：金星加持人氣旺，整個人神清氣爽
魔羯：有機會遇到優秀的金桃花
水瓶：需要夥伴型伴侶，讓自己更有安全感
雙魚：聚少離多各忙各的，反而能更甜蜜
財運注意：巨蟹、獅子
巨蟹：辛苦有了成果，有機會得到獎金
獅子：理財方面，需要專業聰明的建議
健康注意：雙子、天秤
雙子：注意消化系統問題，先調整生活習慣
天秤：當心交通安全，避免扭傷腳部
周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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