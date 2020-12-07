唐綺陽星座運勢週報：大眾投資有收穫！魔羯有機會遇金桃花

很多人為了愛情，而將友情遺忘在角落裡，這時就會遭到朋友們的調侃...有些人對待朋友很真誠，朋友需要幫助總是第一時間站出來，也會顧慮朋友的感覺，朋友在他的心裡也占有很大分量。但是若碰上愛情可就不得了了，只著眼於愛人，而忽視了朋友的存在。一談戀愛就消失，怎麼約都約不出來；偶爾跟你見面，話題永遠就是他的「戀人」，完全不關心你。這種人真的讓人欲哭無淚，雖然談戀愛很重要，但朋友可是不會離開你的呀！

2020-12-02 15:46