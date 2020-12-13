每日星座運勢／天蠍多發揮口才優勢 可讓好運降臨

2020-12-13

牡羊座

有機會發揮專長與才藝。

整體運：★★★★☆

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

愛情運：★★★★☆

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

事業運：★★★☆☆

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

財運：★★★★☆

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

金牛座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

事業運：★★★☆☆

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

財運：★★★★☆

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

雙子座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

財運：★★★☆☆

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00雪花銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

愛情要多增加點溫度。

整體運：★★★★☆

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

愛情運：★★★☆☆

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

事業運：★★★★★

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

財運：★★★★☆

有一些意外之財，數目不是很大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00乳酪白

開運方位：東北方向

獅子座

要做一個守時、講原則的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。

事業運：★★★☆☆

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

財運：★★☆☆☆

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00和闐玉白

開運方位：正北方向

處女座

好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

事業運：★★★☆☆

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

財運：★★☆☆☆

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍

開運方位：西北方向

天秤座

今日情緒較為愉悅。

整體運：★★★★☆

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

財運：★★★☆☆

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00水晶紫

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢明朗，收穫頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★☆

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

射手座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

事業運：★★★★☆

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

財運：★★★★☆

財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00深海藍

開運方位：西北方向

摩羯座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★★☆

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

財運：★★★☆☆

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：正西方向

水瓶座

事情基本上還是能如意。

整體運：★★★★☆

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

事業運：★★★☆☆

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00檸檬綠

開運方位：正南方向

雙魚座

對數字較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

事業運：★★★☆☆

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

財運：★★★★☆

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：東南方向





