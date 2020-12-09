每日星座運勢／雙魚工作配合有默契 財運還不錯唷

2020-12-9

牡羊座

較理智，能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★☆☆☆

工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

財運：★★★★☆

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00金桔綠

開運方位：正東方向

金牛座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

財運：★★★★☆

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00琉璃銀

開運方位：正南方向

雙子座

有資金周轉不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致感情破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！

事業運：★★★☆☆

工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的想法，一個人默默奮鬥較辛苦！

財運：★☆☆☆☆

看似機會突顯，實則處處隱藏危機，巨額投資宜謹慎再謹慎。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金

開運方位：正南方向

巨蟹座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00古銅青

開運方位：西南方向

獅子座

把不愉快都說出來。

整體運：★★★☆☆

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★★☆☆

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

財運：★★★★☆

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00雪花銀

開運方位：東南方向

處女座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。

財運：★☆☆☆☆

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00水晶紫

開運方位：西南方向

天秤座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

事業運：★★☆☆☆

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

財運：★★★☆☆

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

天蠍座

感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

整體運：★★★☆☆

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

愛情運：★★☆☆☆

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

事業運：★★★☆☆

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

財運：★★★★☆

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00湖水綠

開運方位：正西方向

射手座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

財運：★★☆☆☆

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00硃砂紅

開運方位：正北方向

摩羯座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。

事業運：★★★★★

事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。

財運：★★★☆☆

想投資？應多聽聽親友意見。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

水瓶座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

事業運：★★★☆☆

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00香檳金

開運方位：東南方向

雙魚座

相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★★

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★★

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00珠貝白

開運方位：西北方向





