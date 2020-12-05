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心理測驗／口罩還是咖啡杯？測驗如何在情場上調整自我

聯合新聞網 / 綜合報導
該怎麼做才能在情場上發揮，是許多人困擾的問題。圖片來源／ingimage
該怎麼做才能在情場上發揮，是許多人困擾的問題。圖片來源／ingimage

有時在情場上不得意，並不是因為自己不夠好，而是出在面對對方時，總是因故無法發揮百分之百的魅力。日本網站「DRESS」就分享一則心理測驗，可以看出自己該如何調整，好博得對方的心意。

請問圖中的這個物品，你認為它是什麼呢？

圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自FRESS
圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自FRESS

A 口罩

B 鐵板

C 咖啡杯

D 滾筒

選擇A口罩的你，是受歡迎程度50%，個性文靜的人。你很少真正的吐露內心，雖然也有人因此被你吸引，但也會覺得你是包覆在一堆謎團之中，而不好進一步了解你。所以你需要做的，是主動把自己的心情告訴對方，縮短彼此間的距離，如此一定能提升兩邊的好感度。

選擇B鐵板的你，是受歡迎程度70%，，認真努力的人。如果有了中意的對象，你會不辭辛勞，替對方打點大大小小的事。這當然能夠打動對方的心，但千萬要切記，不是只有努力就好，有時休息反而是更重要的事。畢竟比起疲累不堪的樣子，對方更想看到的，絕對是你鬆一口氣的微笑。

選擇C咖啡杯的你，是受歡迎程度90%，重視情感的人。你擁有極大的包容力，無論對方做了什麼，你都能選擇原諒。對其他人也能用寬廣的心胸，博得眾人的好感。也可以說，你已經是個相當受到歡迎的人了，繼續保持這樣的性格，就是你最好的優點所在。

選擇D滾輪的你，是受歡迎程度30%，慎重害羞的人。你的個性優柔寡斷，即使有了中意的對象，也會不斷猶豫著，遲遲找不到出手的時機。然而畢竟沒有交流，感情也不可能升溫，你需要的是跨出勇敢的第一步，嘗試著和對方談一談，慢慢建立起關係，才會有進一步的機會。

日本 心理測驗

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