小孟塔羅：能力被疑還衝動花錢？測財神遠離你的原因

你是否覺得人生不公平呢？有些人就能含著金湯匙出生，有些人則憑藉本事白手起家。為何自己總是命運多舛呢？想要成功卻苦無機會。其實萬事皆有其原因，讓我們追本溯源了解，你不受財神青睞的緣故為何？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測財神遠離我的原因？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：The Light Seer’s Tarot(Chris Anne)

A：能力被疑。(聖杯國王正位)

牌面的男子滿頭白髮，閉眼平靜盤坐在水面上。

A：能力被疑。(聖杯國王正位)

這張牌表示你對人的善心，有時可能會成為自身的軟肋。像是當你處在職場的環境，這樣的表現可能會讓上司，會對你的統御能力感到質疑，因而影響到未來的加薪升遷機會。小孟老師在此提醒你，若要避免被掛上婦人之仁，就要眼觀四方耳聽八方，適當表現出對方想看到的樣子。

B：合作難成。(錢幣三正位)

牌面的女子用毛線編織，丈夫和女兒在一旁欣賞。

B：合作難成。(錢幣三正位)

這張牌表示你對人的戒心，容易讓你在與人合作上告吹。也許本來是一個機會，例如：他人介紹你一個案子，但你在與人對談過程中，預設太多負面的狀況，或斤斤計較不想吃虧，就讓煮熟的鴨子飛掉了。小孟老師在此提醒你，其實吃虧才是賺到，被利用便有談判的籌碼。

C：衝動花錢。(權杖一正位)

牌面的女子額頭處有火焰，頭上佩戴許多美麗飾品。

C：衝動花錢。(權杖一正位)

這張牌表示憑藉感覺花錢，終究得不到內心真正的滿足。儘管在獲得東西的當下，會有笑容與開心的感覺，但這一切很容易隨風而逝，無法停留在身上太久。加上這是個無止境迴圈，錢就這樣一點一滴消散了。小孟老師在此提醒你，花費前要先做好財務分配，才不會讓經濟失去平衡。

D：默默承受。(戰車牌正位)

牌面的男子蹲在馬車上，由黑馬與白馬合力拉動著。

D：默默承受。(戰車牌正位)

這張牌表示你很有責任心，但很可能沒有為自己考慮，老闆會特別喜歡你這種人，為了工作拼命努力做好它，但你是否有得到應當的回報，這是一個至關重要的答案。小孟老師在此提醒你，不要為了別人赴湯蹈火，也不該說服自己等待奇蹟，你的行動決定你真正的價值。

E：冒險挑戰。(寶劍七正位)

牌面的男子穿著連帽外套，右上拿著一把鋒利的小刀。

E：冒險挑戰。(寶劍七正位)

這張牌表示投資對你而言，也許就是改變命運的豪賭，勝者為王敗者為寇，但你見到勝利女神了嗎？你雖有一顆想成功的心，因而走在創業或投資路上，抑或身兼副業也沒問題，但錢終究是投到水裡了。小孟老師在此提醒你，認清自己不要意氣用事，積沙成塔的道理你懂的。