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心理測驗／這張圖是燈籠還是西瓜？ 測驗自己性格的得利之處

聯合新聞網 / 綜合報導
你會因為自己的個性得利嗎？透過心理測驗就能分析。圖片來源／ingimage
你會因為自己的個性得利嗎？透過心理測驗就能分析。圖片來源／ingimage

人的性格百百種，有時我們會因為個性而吃虧，但也有因個性而得利的狀況。日本網站「TRILL」刊出一則心理測驗，藉由判斷一張圖片，可以分析自己的個性會在什麼地方得利。

請問以下這張圖，你認為它是什麼呢？

圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

1 西瓜

2 聖誕樹裝飾

3 燈籠

4 彩球

選擇1西瓜的你，是個天真爛漫的人。這個性雖然讓你偶爾有一些任性過頭的舉動，但了解你個性的身旁親友，多半也會覺得「那也是沒辦法的」吧。由於你的純真善良，因此也不容易和人起摩擦。犯錯的時候，也會很快顯露出犯錯的神情，令人不捨對你嚴厲責備。

選擇2聖誕樹裝飾的你，是個認真努力的人。無論在何時何地，你總是全力以赴。即使一旁的人都已經選擇要休息了，但你為了拚到目標，寧可繼續奮戰下去，讓你獲得身邊人的深刻印象。由於其他人也了解你是這種個性，因此在你犯錯的時候，也會覺得你已經盡力了，不好太過追究。

選擇3燈籠的你，是個可愛的人。你天生個性就是惹人憐愛，光只是在那邊，其他人也會自然認為「不能放著你不管」而出手相助。而你也善於託人辦事，將圓融帶進人群之中，從而凝聚起團體的向心力。這正是由於你的個性，帶來的加乘效果。

選擇4彩球的你，是個行動力旺盛的人。你總是處在積極的狀態，不斷向前方邁進。你想做的事情不用多說，周圍的人都能一下子就看得出來，並且被你的行動力奪走目光。旁人自嘆不如下，自然會選擇退讓一步，於是你也因此獲得了更多機會，可以達成更進一步的目標。

心理測驗

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