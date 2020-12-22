殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（下）（天秤座～雙魚座）

殺破狼占星2021年12星座流年運勢（下）（天秤座～雙魚座）

2020年即將結束，這一年我們經歷了很多，疫情襲擊、名人離去、意外傷害，都在教導我們要即時珍惜身邊的人，不管今年有多悶，我們都一起面臨走過了，要相信一切都會好轉的。2021年就要到來，我們一起期待會更好，來看看12星座明年運勢如何吧！(上篇天秤座～雙魚座篇請點此)。

2021年天秤座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

這些年來，天秤座在情感關係中一直找不到一塊定錨，很多的戀情常常不了了之。有的天秤座可能交往了好幾年，卻沒有動力為未來計畫些什麼。2021會是天秤座情感關係非常重要的一年，木星與土星同時進入戀愛宮位，有個重要的人會出現在你生命裡，原本平靜的心起了很大的漣漪，是一種前所未有的感覺，這段戀情會把你前所未知的好個性、劣根性全都引發出來，直到理解了付出愛的無悔，那個真命天子（女）才會停留在你的生命中。

當然，有些天秤座可能已經在一段平穩的關係很久了，甚至有些食之無味，2021年受到木星與土星進入子女宮位的影響，懷孕的機率很高，這對很多人而言是一件喜事，可是你似乎還沒有準備好要迎接這個小生命。同在子女宮的土星長期受到生死宮位的天王星影響，某些天秤座懷了小孩之後，或是胎兒的身體狀況不佳，要花很多的心思好好照顧腹中孩子的健康。11月會有一個月蝕發生在疾厄宮位，流產的機率較高。

木星會為想好好談戀愛的天秤座帶來許多桃花，在2021年天秤座的追求者特別多。不過由於土星也同時進入戀愛宮位，看似愉悅甜蜜的生活有些暗潮洶湧。2021年在戀愛宮位的土星與慾望宮位的天王星長時間相位不良，土星進入戀愛宮位時，很容易把天秤座個性上的缺失引動出來，平常覺得沒什麼大不了的小問題，在喜歡的人面前會變得不可饒恕，對方甚至不會給你任何更正的機會便拂袖而去。

同時，2021年也不要以肉體關係確認一段愛戀，遇到玩咖與爛桃花的機會特別多，以約炮的方式亂槍打鳥，罹患不名譽疾病的機率也會比較高。確認自己的感覺時也要用心對待他人，自己的心意更是需要堅定一些，若老是搖擺不定、優柔寡斷，一旦錯過了那個人，那麼這次的後座力會遠比過去來得巨大。

有些天秤座可能對於戀愛沒什麼興趣，或是關係已經穩定到毫無懸念，2021年受到木星與土星同時進入子女宮位的緣故，無意間收養寵物的機率也比較高，家中會多一隻或是一群讓你忙翻掉的毛小孩，生活會變得更為可愛溫暖。然而在子女宮位的土星長時間與在疾厄宮位的天王星呈現4分相，有養寵物的天秤座，毛孩的身體狀況比較不理想，花在醫療方面的費用比較多。

不過，也有一些天秤座會把這樣的能量用在追逐偶像明星上，會參加一堆娛樂活動、花錢購買偶像週邊與動漫商品，但最後會發現這些金錢花得有些不值。2021年11月會有一個月蝕發生在財務宮位上，天秤座要注意在養寵物或是追偶像時可能會搞到自己負債累累，特別是毛孩的醫療費用會非常驚人。

工作運方面，2021年也會是天秤座從谷底翻身的絕佳時期，木星會在5月中～7月底進入工作宮位，如果是工作長期不穩定的天秤座，5月中～7月底會進入一個很大的組織工作，在這個組織中的職務會非常特殊，若是從事表演、藝術、創作方面工作的天秤座，5月中～7月會有一個重要的表現機會，作品突然獲得許多青睞，身價會在那段時間暴漲，因此從事藝文創作工作的天秤座，明年可說是相當討喜的，工作機會與表現空間也比別人來得更強勢。

5月中～7月之後，木星會退行回創作宮位，這段時間要將上半年累積的能量再多做經營，2021年12月，木星會正式進入天秤座的工作宮位，有了許多作品的累積，2022年會有機會登上更高階的舞台，即便是在一般職場工作上班的天秤座，5月中～7月可能代理一個重要的職務，若能好好表現，這段時間的表現會為你加分許多，年底開始會有一個重要的位置等著你。

健康運方面，受到日月蝕發生在交通與遠行宮位的影響，天秤座2021年要特別當心交通事故，特別是2020年12月、2021年5月～6月以及2021年12月這段時間，交通事故較多，某些天秤座甚至會捲入一些行車糾紛，同時被開罰單的機率也比較高。2021年11月會有一個月蝕發生在疾厄宮位，2021年11月與12月除了交通事故之外，腸胃問題也要注意，女性則要注意婦科的疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

某些天秤座會在2021年5月～6月以及2021年12月換新車。請盡量在12月時購買為佳，2021年5月～6月恰好遇到水星逆行期，這時候換車，比較容易買到不理想的車子。2021年5月～6月會是交通運勢最不好的時期，即便搭乘大眾運輸工具出遊，都會發生不愉快的事件。可以的話5月～6月日月蝕以及水星逆行影響期，不要出遠門遊玩，很可能受困在某個區域動彈不得。

還是學生的天秤座也要對課業更為專注，特別是5月～6月的日月蝕影響期，某些天秤座可能因為重要的課程點名未到，直接被老師或教授當掉。如果要參加升學考試的天秤座，2020年12月以及2021年12月的學測考試期間運勢較佳。要參加研究所考試與面試，也盡量在12月的時候去應考。學習運勢不算太差，如果能好好把握學測的機會，就會相對輕鬆許多。

家宅運方面，金星會在2021年11月進入天秤座的家宅宮位，順行逆行待上4個多月，某些天秤座會在2021年底時購屋或搬家，擁有一個溫馨的生活空間。如果沒有搬家與購屋打算的天秤座，2021年11月家中會有喜事發生，可能有新成員加入，或是有兄弟姊妹會在此時結婚，與家人的關係在11月也會有一些變化，你會獲得家人經濟上的支援，或是重擔減輕，有些天秤座則可能在年底時與家人一起去旅行。但由於12月金星開始退行，出門消費容易發生不愉快的問題，盡量不要挑選金星逆行時與家人旅行、搬家、與購屋。

整體而言，2021年對天秤座而言，感情與工作會是十分關鍵的一年，很多緣分如果因為自己心態上不夠認真，就會痛失機會。每一次的工作機會都必須好好表現，即便是不起眼的細節都必須要求完美，好運不會是憑空掉下來的，而是因為有人看見到了你的認真，這些美好才會降臨。

2021年天蠍座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

這些年來，「家庭」一直是天蠍座的遺憾，有些天蠍座歷經了家人的生老病死，家庭的重責大任一點一滴的扛起；或是不斷的遷徙，無法感到有歸屬感，這樣的日子即將要結束了，2021年土星與木星雙雙進入天蠍座的家宅宮位，會是天蠍座塵埃落定的一年，可能會開始擁有一個屬於自己的家庭，至少會在某個熟悉的地區定居下來。木星進入到天蠍座的家宅宮位，很多天蠍座有了想置產、落地生根的想法。除了擁有一個屬於自己的家宅之外，許多天蠍座更可能在情感上穩定下來，不再繼續浮浮沈沈。

木星會在2021年5月中～7月底進入掌管戀愛、子女、寵物的宮位，有個人會給你無比的安全感，使你們決定共同生活，一起同居，甚至很快就有了愛情的結晶，或是一起收養毛小孩。除了自己的家庭狀況外，許多天蠍座的原生家庭關係也會往好的方向發展，家中可能會有新成員加入，或是有婚嫁方面的喜事。某些天蠍座的家人會給你一筆資產，或是會繼承家業。不過，由於土星同時也進入到了天蠍座的家宅宮位，並長時間受到天王星影響，成家之後除了喜悅之外，也會有更多的重責大任隨之而來，有些天蠍座需要照顧生病的家人，甚至回家鄉與家人同住。

也有一些天蠍座背負著沈重的房貸，生活要更加縮衣節食。某些天蠍座在2021年會閃電奉子成婚，但這段婚姻關係可能不被家人所祝福，或是你很難適應與另一半的家人生活一起，光是在談婚事時，雙方家庭就可能會有些條件談不攏，令你與另一半頗為尷尬。對於天蠍座而言，2021年雖然充滿甜蜜，卻也有許多必須要負荷的責任，雖然你對這些已經有所準備，不過當面對新的生活衝擊時，又會覺得困難重重。

有些較為年輕、或是尚未有定性的天蠍座，會變得較為好逸惡勞，天天「宅」在自己的小天地，耽溺在追偶像、玩樂，或完全投入在自己的興趣中。5月中～7月底，會有一些天蠍座因為自己的創作而被大眾注意起來，或是開始經營自媒體，成為許多人的焦點。原本就從事文創、表演、娛樂工作的天蠍座，5月中～7月底會有一個重要的作品發表，獲得的迴響可使你成為媒體寵兒。因為這些創作受到重視，會使得天蠍座更傾向於擁有一個專屬的創作空間，盡情揮灑自己的創作，或是加強自己演藝的訓練。

除了家宅方面的喜事之外，2021年的日月蝕會發生在財務與金錢的軸線上，不論是置產，或是為了開發文創事業，天蠍座在2021年會更捨得砸錢投資自己，即便金錢劇烈波動，使得生活必需縮衣節食，天蠍座也甘之如飴。2021年5月～6月會是金錢波動最劇烈的時期，從事文創、表演、娛樂工作的天蠍座會因為表現受到肯定，而獲得大量的獎金或資金。

如果只是單純要購屋，會在此時需要大筆貸款，某些天蠍座會進入投資市場以小博大，即便有些風險，你會覺得投入的這些金錢都是值得的。某些天蠍座5月～6月期間結婚，會花許多錢辦婚禮以及收取大筆的禮金，資金的進出波動較大。不過也有一些天蠍座在5月～6月的時候為了追星或購買動漫商品，敗家在這些商品上也是有可能的。

5月～6月的日月蝕也會影響著疾厄宮位，這段時間天蠍座要當心罹患急性疾病以及注意人身安全，在日月食的衝撞下，很容易發生血光之災，有些疾病會在5月～6月時需要動手術治療，就算不是自己的身體不佳，你的家人、小孩或是寵物在5月～6月時的身體狀況也要多加注意。

有個特別的好消息是，金星會在11月進入面試、考試宮位，順行與逆行待上4個月，如果正要升學的天蠍座，年底的時候指考成績會比較理想，請好好把握年底的考試運。想參加國家考試的天蠍座，年底錄取率比較高，可順利進入理想的單位工作。如果想要轉換工作，年底的面試運特別好，有些天蠍座甚至會被過去待過的單位延攬回鍋，擔任更重要的職務。需要考任何證照的天蠍座，年底的時候考試運頗佳，在這之前請好好準備好專業科目，可順利考取。由於金星進入的宮位也掌管天蠍座的「交通」運勢，某些天蠍座在2021年底會購買新車，或是考取駕照，未來會開始有自己的車代步。

不過要提醒天蠍座，2021年底會有遠行出遊的機會，12月金星會在旅遊宮位逆行，這段時間如果想出門旅遊，可能會比較不愉快，在外受到的待遇被打折扣。金星逆行期間，你也會特別想購買一些奢侈品，或是從事較為昂貴的消費，但可能會買到一肚子怨氣。某些天蠍座在這段時間購買的衣物會不太適合自己，或是穿起來極為不舒適。如果2021年有些區域可以去旅行，先奉勸天蠍座不要這麼快就訂機票，很可能會發生意想不到的變數，或是旅遊的品質不太理想。

整體而言，如果是想要置產、買房子、搬家的天蠍座，2021年會找到非常理想的物件，如果想把手上多餘的房地產賣掉或是出租，2021年也會遇到好的買家或租客，家庭關係有苦有樂，某些家人的狀況會讓你較為憂心，不過家中也會有新的成員加入，這個新成員很可能就是你的結婚對象或是你的小孩。有兄弟姐妹的天蠍座，也可能會在2021年辦喜事。不過一旦置產或是成家，也意味著未來的生活比較不那麼自由，並且要適應與另一半或是另一個家庭的相處問題，不過大致上會是生活更為穩定的時期。

2021年射手座流運

整體運勢：★★ 2顆星

對於許多射手座而言，「旅行」就如同是與生俱來的翅膀，沒有什麼事情能阻止你恣意地在世界飛翔。2021年會是個特別奇怪的一年，木星與土星雙雙進入射手座的旅行、交通宮位，即便許多區域國境封閉，射手座都會有一些特殊的命運，必須要到許多地方出差、外派，也免不了在許多城市遊覽。木星在2021年的走向十分奇異，5月中～7月底會短暫進入射手座的家宅宮位，使得射手座會因某些因素而有定居下來的想法。

同時2021年在旅遊宮位的土星長期被天王星所影響，射手座旅遊的行動力受到嚴重的限制，這是十分矛盾的問題。有些射手座5月中～7月底會想尋找歸屬感，在某個港灣停泊下來。不過8月之後，射手座到處旅行、在外奔波的命運會一直持續，卻會開始思考落地生根的可能性。

不僅是旅行，射手座會想傳達許多有趣的、有關於自己的想法到世界各地，這也是射手座飛翔世界的另一種方式，很多射手座的自媒體會成名、被許多人看到，不論所傳播的事情是好的還是壞的，不論說了什麼，都會引起許多軒然大波。這也意味著，射手座在2021年要特別謹言慎行，言語的能量很強大，讓人無法忽視，同時在溝通宮位的土星受到天王星的影響，你也會因為許多言論的發表，引來許多酸民、網民的進攻。甚至得花許多時間跟無意義的人吵架，這會是2021年射手座所要面臨的十分心煩的問題。

不過，如果把2021年木星與土星的能量用在學習某些新的事物上，這對射手座而言會是個重要的沉潛期，你可以因為學習的事物得到落實，而考取重要的學位與證照，2021年學習到的新事物，會在日後幫助你把許多人生的走向都看得更清楚，建議射手座在2021年，好好去考取重要的證照，或是找機會好好進修，因為這項學習會影響你往後的生涯規劃。

除了學習與考試之外，射手座的工作運也會一直處在必須常常接受各種座談、演講、出差、洽談、教學的狀態，雖然木星會讓射手座談成許多合約，不過土星長期受到天王星影響，這些合約的簽訂，或是與人洽談的內容，最後容易生變，因此射手座在2021年對於合約要特別謹慎。如果只是從事一般事務的射手座，在職場也比較容易有口舌是非，即便你說的話並無不妥，但聽在別人的耳裡就是不討喜，少說一些話，才不會為你的工作帶來麻煩。

5月中～7月底，某些射手座的家庭會有重要的喜事，木星會從兄弟姊妹宮位進入到家宅宮位，家中兄弟姊妹嫁娶結婚的機率較大，或是有新成員加入，兄弟姊妹可能會懷孕生子。某些在很遠地方生活的兄弟姐妹也會在此時歸鄉，或是會搬回家生活。某些兄弟姊妹會想在你家附近也置產，彼此能互相照應。由於日月蝕發生在命宮的關係，生命中會有許多出乎你意料的事件，2020年12月以及2021年5月～6月以及12月這三個時間，要注意身體健康與人生安全，容易發生衝擊你生命的事件，造成你未來生活的改變。同時你周遭的人在這3個時間點也會有一些出乎意料的變化，連帶讓你的生活受到影響。

必須要說的是，日月蝕也發生在射手座的命宮與感情宮位的軸線上，在感情運方面，波折也會比起以往來得劇烈。如果是還沒穩定下來的射手座，2020年12月以及2021年5月～6月以及12月會是戀情較為不穩定的時期，這3個時間，日月蝕會嚴重影響到感情宮位，與喜歡的人容易有較為劇烈的爭吵，分手的機率較大。即便是沒有正式交往，或是有暗戀的人，也會在5月～6月的時候莫名其妙被討厭，突然被封鎖，或是你自己因為害怕某些事而搞失蹤，造成對方的傷害，戀情破局。

2021年5月～6月，日月蝕與水星逆行同時侵襲，某些射手座會與過去喜歡過或交往過的對象重逢，復合的機率很大。但這也可能令你必須做出一些抉擇，是否要放棄目前的情感對象。或是你必須要排除一些其他人存在的因素，才可破鏡重圓。即便是情感非常穩定的射手座，2020年12月以及2021年5月～6月以及12月，另一半也會使你較為煩惱擔心。因此2021年射手座的感情運不會像先前這麼歡愉，要承擔的責任與壓力會比以往多，稍微任性一些，就可能造成重要的人因此離開你，因此如果目前有很在乎的人，2021年千萬不要太過任性。2021年會深感愛情的脆弱。

金錢運方面，2021年11月會有一個好消息，金星會在射手座的金錢宮位順行與逆行待上4個月左右，射手座年底的金錢運勢會越來越好，為射手座帶來許多財富，但要注意的是，這些金錢並不是投資而獲得的，而是你自己努力工作賺來的，如果射手座願意在2021年為自己的專業技術上投入一些心血與努力，2021年11月開始，你就會感受到學習新事物所換來的收穫。某些射手座也可能因為經營自媒體，在2021年11月開始，會接到許多業配，這些金錢可能會是過去自己想像不到的數字。不過由於金星過運金錢宮位只有4個月，這是很稀有的一個運程。射手座2021年必須走過長時間的低潮，11月才會有非常實際的回饋，讓你感覺這些投注是否值得？

整體而言，射手座2021年的運勢算是比較平淡，很多事情都在準備階段，無法一下就讓你看到成果，許多的重心都會放在家人身上，如果有置產的機會，可以選到不錯的物件。也在2021年購屋成家。不過感情狀態不是太穩定，有些愛情會無疾而終。同時，得好好研究經營自己該精進的技能，越接近年底，運勢會越好。

2021年摩羯座流運

整體運勢：★★ 2顆星

2020年可說是摩羯座命運整個大轉變的一年，甚至一度貧困潦倒，必須要轉換人生方向。有許多摩羯座挺了過來，這些令你不習慣的變化反而使摩羯座2021年因禍得福，土星與木星在2021年雙雙進入摩羯座的金錢宮位，很多摩羯座因為換了工作、改變了生活環境、轉了心境，金錢運勢獲得了提升，收入會比2020年增加，使得生活寬裕許多。除此之外，摩羯座總能在某些物質缺乏之時，幸運地獲得市面上十分珍貴的物資，甚至可以利用這些稀有的東西換取金錢，或是更有價值的物品。

不過由於2021年進入金錢宮位的土星一直受到天王星影響，雖然摩羯座不算太缺錢，甚至過得比過去寬裕，不過對於金錢的焦慮感卻是加深的。這或許是因為2020年轉變的過程中太過辛苦，也可能是因為整體大環境變化太快，許多摩羯座在2021年非常害怕貧窮，即便是已經有大量積蓄的摩羯座，對於開支常常超出預期會特別恐慌。

由於2021年的日月蝕都發生在摩羯座工作宮位的軸線上，許多摩羯座也會對目前所待的工作領域感到惴惴不安，似乎隨時都可能因為突發因素，造成常態性的收入瞬間斷炊。不過在木星的能量護佑之下，至少在2021年，摩羯座是衣食無虞的。在木星加持之下，2021年摩羯座的生活絕不至於太過困頓。特別要提醒摩羯座，2021年的金錢運勢將會影響你往後12年的生活際遇，在理財方面，開源節流是非常重要的功課，至少不能「貪」，越是想以小博大，越會造成大量的金錢損失，如果能將每個月的收入都存下來，那都會為未來打下很好的基礎。

木星在2021年的走向較為奇異，5月中～7月底會進入摩羯座的學習宮位，有許多摩羯座會在5月中～7月這段時間開始學習一項新的技能。5月～6月日蝕會發生在摩羯座的工作宮位，有許多摩羯座5月～6月這段時間，工作面臨轉型，甚至在此時需要轉換跑道，5月中～7月，為了適應新的工作，必須學會許多新的知識。不過由於水星也在6月的時候處在逆行階段，在轉換工作的時期會不太順利，你可能對於挑戰新的事物會有些排斥。不過即便這段時間你不想做任何改變與更動，2021年12月木星會進入學習宮位，遲早你都得更新原來的工作技能，如果能在5月中～7月提早準備好，反而是好事。

如果還是學生的摩羯座可說是非常幸運，5月中～7月木星進入學習、考試宮位，若是要在這段時間參加重要的考試，考試運特別好，可進入理想的學校就讀，即便是不需要升學的學生，5月中～7月期末時期，也會獲得比較優秀的成績。需要參加國家考試以及各種證照與認證的摩羯座，5月中～7月這段時間可以順利通過門檻，進入理想的單位服務，或是獲得重要的執照，在工作領域上的地位是加分的。

除了學習與考試之外，木星5月中～7月底進入與旅行有關的宮位，某些悶了很久的摩羯座會在這段時間有長時間的旅行，好好了解自己生長的土地與環境。不過也會有一些摩羯座會轉行從事交通方面的工作，不斷需要到外地出差、或是轉做一些需要跑外務的事務，甚至會兼職做一些外賣服務，除了多賺一些錢，也會想脫離死板的工作型態。

某些學識地位較高的摩羯座，5月中～7月底會頻頻接到講座與活動的邀請，到各處演講以及參與研討，可說十分活躍。在這段時間也會出現許多經營自媒體有成的摩羯座，你的才能或是特殊的技術會在5月中～7月底傳達出去。某些摩羯座會出版書籍或是論文，也因為必須要宣傳自己的作品，到各地走透透。因此2021年木星會加強摩羯座向外發展的行動力，然而為何要這麼努力在外跋涉，這一切的根源都來自於對金錢的焦慮。

感情運方面，由於摩羯座這兩三年來受到天王星進入戀愛宮位的關係，本來就比較容易陷入較為特殊的戀愛模式中。2021年的戀情對摩羯座會稍微有些苦悶，在戀愛宮位的天王星會長時間受到在金錢宮位的土星影響，與喜歡的對象常會因為金錢或價值觀的落差而爭執，有些摩羯座則可能不斷地轉換戀愛對象，一直尋尋覓覓。如果是情感關係較為穩定的摩羯座，也會因為家裡的小孩或是寵物，有許多額外的花費而頭痛不已。

基本上，2021年大部分的時間，心靈會略微苦悶，不論在心靈上或是金錢上的付出與收穫都不成正比，在情感關係上較為弱勢。不過，精彩的事情在11月才會發生，金星在2021年11月會在摩羯座順行與逆行待上4個月左右，接近年底時，可望與曾經喜歡的對象再度重逢，甚至有復合的跡象。即便是不吃回頭草的摩羯座，11月也會有一個特別的情感對象出現，這個人跟你以往談戀愛的人在特質上有很大的不同，甚至跨越年齡差距或性別限制。因此，如果對於目前的情感關係不太滿意的摩羯座，11月可能會有一個很大的變化，會與曾經錯過的人破鏡重圓，或是喜歡上一個十分特別的人物。

整體而言，摩羯座2021年要好好為自己的經濟狀況打好基礎，不要隨便亂投資，預期外的花費特別多，尤其是花在小孩、寵物、戀愛對象身上的金錢會特別多，理財是一門很重要的功課，把一些心血投資在自己的知識技能上也是很重要的，2021年工作環境會有很大的變化，如果不想被這個社會所淘汰，就必須開始學習與進修，建議摩羯座在2021年開始思考金錢該怎麼使用，職業生涯也要有新的規劃，2021年金錢的投入，關係著你往後好幾年生活的富裕與否。

2021年水瓶座流運

整體運勢：★★★★4顆星

對水瓶座而言，2021將會是命運走向分歧的關鍵之年，土星與木星雙雙進入命宮，許多水瓶座即將享受人生成就的巔峰時期，木星會給予水瓶座各種奇蹟似的資源，過去遲遲等不到的升遷、一直沒有嶄露頭角的機會、生活不夠富裕，2021年開始，將會與過去截然不同。你將會活躍於各種產業的舞台上，成為鎂光燈聚焦的重點，即便人生一直沒什麼目標的水瓶座，突然會因為某個不起眼的才能，成為許多人追逐的對象。

由於木星與土星同時進入命宮的關係，水瓶座在2021年的許多際遇都會影響往後12年到30年的走向，生涯規劃會脫離正軌。很多水瓶座突然轉行到自己過去不曾觸碰的產業，或是開始接觸一些從前不曾接觸的人、事、物。木星帶給水瓶座的改變還不僅止於如此，5月中～7月底這段時間，木星會率先進入水瓶座的金錢宮位，許多水瓶座在2021年上半年會坐享名利雙收的滋味，5月中～7月底這段時間，只要是有好好經營與努力的事情，都會化為實際的報酬與金錢，生活十分得意。

不過，由於土星也在同一時間進入水瓶座的命宮，並長時間受到在家宅宮位的天王星影響，人生正享受著勝利與榮耀的同時，「家庭」也成為了水瓶座2021年非常重大的課題。或許需要在一瞬間決定很多有關「家庭」的重大決定，包括家人的生命交關問題、疾病的照護、家族之間的資產…等。2021年日月蝕會發生在水瓶座子女宮的軸線上，11月還有一個月蝕發生在家宅宮位。有生養孩子或是有寵物的水瓶座，在2021年對於自己的小孩以及毛孩子會有特別多操心的事情，特別是在2020年12月～2021年1月，2021年的5月～6月，這段時間，孩子與家人的狀況令你十分擔憂，甚至在毫無徵兆的情況下，他們就離開你了。

雖然不一定是生離死別，也有可能是離家出走，或是發生一些令你十分驚駭的事情。許多水瓶座在2021年的6月會有懷孕的徵兆，或是收養寵物，這也使得水瓶座的生活因此發生很大的改變。有些水瓶座在2021年不斷需要搬家，或是因為工作的需求，常常需要居住在不同的旅店，有種居無定所的感覺，這使得某些水瓶座想在2021年想貸款購買房地產。雖然能夠擁有自己的家會是一件喜事，不過這也會造成水瓶座極大的經濟壓力。

除了家人的健康狀況不太理想之外，木星與土星同時進入水瓶座的命宮，也會為水瓶座的身體健康帶來很大的變化，輕微的問題就是代謝變慢了，身材走樣發福許多，太過勞以致肝功能受損，內分泌受到影響。筋骨會因為不明的拉傷，需要長時間復健，牙齒需要做矯正，皮膚常起疹子、過敏，需要治療，雖然是一些小問題，卻會不斷地需要往醫院跑。

嚴重一點的話，比較容易罹患慢性疾病，或是腫瘤性的疾病，可能需要化療或是長期接受醫療系統的介入，才能延長壽命。因此提醒水瓶座，2021年因為名利雙收而帶來忙碌生活的同時，也必須開始注意身體健康了，你也更體會到人生的無常，有許多成功是金錢買不到的。

感情運方面，由於日月蝕發生在戀愛以及人際關係宮位的軸線上，水瓶座在2020年12月以及2021年6月，戀情會有戲劇性的變化，某些水瓶座可能在2020年12月與交往對象分手，不過6月的日蝕伴隨著水星逆行，雙方又會上演大復合的戲碼，當然也會有許多水瓶座不吃回頭草，2021年6月的日蝕，會讓你與某個很久不見的朋友重逢，雙方突然有了怦然心動的感覺。或是與曾經暗戀過的人重逢，再度走進青澀的回憶中，會想把那份遺憾向宇宙討回來。

有許多水瓶座的情感狀態在這兩三年有些苦悶，畢竟木星與土星一直在心靈宮位積壓著，你所想念的人可能會在2021年的2月與6月再度回到身邊。2021年水瓶座的戀愛運勢不算太差，不過可能都會是過去所相識的舊人，不太會有新的邂逅。如果真的有喜歡的人，請好好的表達，這會為你在2021年的運勢加分。11月金星會在水瓶座的心靈宮位順行與逆行待上4個月，若是一直不願表露自己的心意，11月～2022年的2月，這段戀情可能會轉為秘密戀情，不能公開。或是這樣的一個人只能成為你孤單星球的小玫瑰，在心中永遠美麗孤傲地綻放，但你始終得不到他。

由於日月蝕發生在戀愛與人際關係宮位的軸線上，這也意味著水瓶座在2021年人際關係的變化會很劇烈。2020年12月、2021年5月～6月以及2020年的12月，你會離開某個社群或是人際關係圈，甚至有重要的朋友或長輩離世，這些分離，心情上會更顯孤單，似乎再也回不去那些歡愉的年代。2021年也可能會與某些人恩斷義絕，不相往來，這樣的斷交，對你而言是傷神又傷心的，但有些人變了、不值得往來了，必須切割掉這些關係，否則將連累到自己的人生。然而日蝕也會為你開創新的人脈，你在2020年12月或是2021年12月所交到的新朋友，會改變你目前的命運，讓你進入到完全嶄新的世界，享受生命更新的喜悅。

整體而言，水瓶座的生命即將會脫胎換骨，週遭的人、事、物也會在2021年整體大更新，你即將有機會進入一個人人所嚮往的新世界，那不是一般人可以抵達得了的境界，不過選擇了這些夢寐以求的機會，也意味著要切割掉許多過往，那會是不容易捨棄的情感，他們在2021年從你的人生舞台中退場。因著這些年的努力，你所贏來的一切，確實是理所當然的，但不要忘記關注一些在身邊一直陪伴你的人。沒有忘記初衷的水瓶座，將會在2021年得到人生的「圓滿」。

2021年雙魚座流運

整體運勢：★ 1顆星或★★★★★5顆星

對於總是重視精神生活的雙魚座而言，2021年會是靈魂成長最為迅速的時期。木星與土星雙雙進入雙魚座的心靈、精神層面宮位，雙魚座開始對探索人生與靈魂的答案懷著強烈的求知慾，即便是十分唯物主義的雙魚座，在2021年也會突然對超越理性、對無法用科學解釋的神秘學產生好奇。木星會為雙魚座帶來大量難以理解的資訊，這些資訊卻又能以某些定律或唯心理論被解釋出來，不論你多想抗拒這些摸不著、看不到，卻又在許多時間點發生的巧合，最後也會使你開始積極探索神秘的領域。

除了在心理層面上的變化之外，木星會在2021年5月中～7月底這段時間，短暫進入雙魚座的命宮，這對愛作夢、有些藝術天份、或是想要站上舞台表演、成就夢想的雙魚座而言，會是十分幸運的時期，有許多夢想會在5月中～7月底奇蹟似的發生，使雙魚座成為許多人矚目的焦點。木星進入心靈宮位，並非只是掩藏掉屬於你的幸運，在5月中之前，或許很多事情都必須經過醞釀，你甚至一點都沒有把握，畢竟那些夢想已經失敗太多次了，不過5月中～7月底，你將會成為鎂光燈下受矚目的主角，登上人生的巔峰。

不過由於土星也隨著木星同時進入雙魚座的精神、夢想宮位，這會為雙魚座帶來高度的精神壓力，特別是由於土星幾乎一整年與在旅遊、溝通、學習、考試相關宮位的天王星呈現不良相位，土星與木星雙雙將雙魚座心中所有的弱點都暴露在世人面前，某些雙魚座不堪的秘密會被曝光，某些委屈有苦難言，不論回應或是不回應，都會成為箭靶。

土星與木星雙雙進入精神宮位，睡不好、想太多，這些事情已經算是司空見慣的小問題了，有些雙魚座甚至會突然罹患精神疾患，或是陷入某些不可思議的經歷，卻沒人相信你所看到的與經歷的。在心靈的痛苦中，會有一些雙魚座進入宗教團體尋求心靈的平靜，卻可能成為這些團體斂財與奴役的對象，或是過度迷信某些玄秘的事物，使得旁人覺得你精神異常。

在情感層面上，雙魚座更是會顯得特別弱勢，或許5月中～7月底這段時間你會受到眾人矚目，卻有一些難言之隱，或是因為一些潛規則，使得這些光鮮亮麗對你而言並不會感到特別愉悅。不過，如果是已經經歷許多風霜洗練的雙魚座，即便5月中～7月底會有許多新的追求者出現，也能在情感上處之泰然，土星在心靈層面上的能量被隱蔽，這樣的雙魚座或許能享受平靜，而專注於自己的表現與成就上。

2021年的日月蝕會發生在雙魚座志業軸線上，在工作運勢方面，雙魚座會在2020年12月、2021年5月～6月，以及2021年12月轉換工作，某些雙魚座可能只是微調職務而已，不過在2021年5月～6月的時候，很多雙魚座將會完全脫離原先設定的軌道，到另一個目前難以想像的領域中，成為眾人目光的焦點。當然也會有一些雙魚座不敢在2021年貿然放棄原先的生活，會在下半年回歸原來平靜的日子，好好思考一番。2021年12月還有一個日蝕會發生在雙魚座的志業宮位，同時木星也會正式進入雙魚座，雙魚座將會在2022年全面進入嶄新的領域，而不再甘於目前的日子了。

家宅運方面是雙魚座2021年必須要特別注意的問題了，由於2021年的日月蝕會發生在家宅宮位的軸線上，雙魚座在家庭與家人方面會比較傷神，有部分的雙魚座在2021年的5月～6月會因為轉換工作的關係，必須要離家或搬家，對於長距離的遷徙會十分傷腦筋。2020年12月、2021年的5月，會是家庭的多事之秋，如果只是與家人發生許多劇烈的爭執，那可能還算是好事情，比較害怕的是家人在此時離你而去，或是身體令你擔憂。

特別是由於2021年在兄弟姊妹宮位的天王星長時間受到土星影響，你與手足的狀況會特別不理想，兄弟姊妹會因為一些事件撕破臉吵架。當然並不是每個雙魚座的家庭遭遇都是一樣的。有些雙魚座的兄弟姐妹會在2021年論及婚嫁，或多了新的兄弟姐妹。不過這些兄弟姊妹可能會是父母離異、再度重組家庭而來的家人，使你覺得整個家庭狀況變得較為混亂。

由於天王星所在的位置也同時掌管學習與溝通，這對於許多還是學生，或是需要靠溝通、諮商與教學的雙魚座來說會較為難熬。還是學生的雙魚座，在學業成績上會比較不理想，若是要參加重要的升學考試，5月中～7月底受到木星回歸命宮的影響下，可能吊車尾進入聽起來還不錯的學校。但若是在學的雙魚座則要當心功課被當掉。至於已經進入社會，需要靠溝通以及教育工作的雙魚座而言，比較容易感覺力不從心，甚至因為說錯了一些話，在網路上或是自己的社群平台受到一些酸民攻擊，有重要的傳播文字要當心被剽竊。

11月還有一個月蝕會發生在學習與溝通的宮位，某些雙魚座甚至在2021年底會轉換學校、科系，甚至休學。但有個好消息是，11月金星會進入雙魚座的人際關係宮位，順行與逆行待上4個月左右的時間，年底會有一些貴人的幫忙，使你順利轉換學業與專業領域，有些委屈也會沉冤得雪，2022年將會是雙魚座開始活躍的一年。

天王星落在雙魚座的交通宮位，長時間受到土星影響，2021年雙魚座要特別注意交通安全，容易捲入一些行車糾紛，接到罰單的機率也會特別高。特別是11月的月蝕會發生在交通宮位，雙魚座在11月到年底的這段時間，盡量不要到外地出遊、旅行，比較容易遇到大型交通事故，受困在某些區域，甚至造成身體損傷。

整體而言，如果雙魚座能沈穩地克服心理層面的障礙，不要被自己混亂的心思與情感所困惑，其實2021年對雙魚座而言有很多事情都需要準備與學習，5月中～7月底運勢會特別好，但也容易樂極生悲，2021年雙魚座所要學習的就是沈潛與穩定，這樣的雙魚座就會在2021年成為最大的贏家。

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