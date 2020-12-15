殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（上）白羊座～處女座

2020年即將結束，這一年我們經歷了很多，疫情襲擊、名人離去、意外傷害，都在教導我們要即時珍惜身邊的人，不管今年有多悶，我們都一起面臨走過了，要相信一切都會好轉的。2021年就要到來，我們一起期待會更好，來看看12星座明年運勢如何吧！(下篇天秤座～雙魚座預計12/22推出)。

殺破狼占星2021年12星座流年運勢（上）（白羊座～處女座）

2021年白羊座流運

整體運勢：★★2顆星

所謂的貴人，或許並不一定直接給予你所冀望的東西，而是用不同的方式告訴你自己所不知道的缺失，這些生命中的過客就是你2021年的菩薩。木星與土星雙雙進入人際關係宮位，帶給白羊座許多新的人際關係，以及許多大大小小的活動與應酬，看似風光，其實暗潮洶湧，許多人會想憑藉著你的資源，為自己獲得什麼。2021年在人際關係宮位的土星與金錢宮位的天王星長期呈現4分相，當有人邀你一起投資合夥、加入某些團體時要注意，這些人會是劫財的小人。真誠對待的朋友，會讓你感到寒心。

2021年與任何親戚好友的金錢往來要特別謹慎，很容易發生金錢糾紛。即便是團購一些小東西，都容易上當受騙，雖然損失的金額不會太多，但對人的信任感會因此完全喪失。2021年日月蝕發生在宗教相關的宮位上，與某些朋友的信仰價值會有很大的落差，除了宗教之外，也可能是某些政治狂熱，或是洗腦的直銷組織，讓你和某些人彼此越走越遠。5月中～7月這段時間，木星會暫時進入心靈宮位，一直想追求心靈平靜的白羊座，會進入某些心靈成長團體、宗教團體或是理財團體，進入這樣的組織，會不斷需要花錢，購買許多沒有什麼用的東西。

5月中～7月會是白羊座心情極為鬱悶的時期，除了因為木星進入秘密宮位，同時日月蝕也會發生在溝通宮位。不堪的秘密會被挖出來，小人、酸民會躲在網路後面攻擊你，或是有敵人在職場上暗中較勁，使你感到腹背受敵，日月蝕發生在雙子座與射手座的軸線上，說話要特別謹言慎行，避免招來不必要的麻煩，甚至被言語霸凌。8月之後，木星會退行回人際關係宮位，有一些貴人拉你一把，避免你在某些事情上越陷越深。一直到2021年中之後，有些不愉快才能雨過天晴。

工作運方面，許多白羊座2020年被迫轉換職業性質，或是在自己的工作上做了大幅的調整。有些白羊座不得不放無薪假，或不幸被裁員。如果在這段空窗期中開創一個小事業，也許只是不起眼的小攤子，或是在網路上接一些工作，但至少靠著這份工作不會餓死。某些白羊座才剛調整了新的工作，職場小人卻很多。但由於木星進入人際關係宮位，如果好好經營目前的工作與事業，獲得許多人的信賴，會不斷有案件銜接，不至於斷糧。

特別要提醒白羊座的是，2021年最好有一份自己能獨立管理的工作，不要與人合資創業，以免造成經濟上的捉襟見肘。某些白羊座可能整個2021年都會處在工作不穩定的狀況，但有個令你振奮的好消息，金星會在11月進駐你的志業宮位，順行與逆行停留4個月，如果被公司放無薪假的白羊座，2021年年底可望復工，或是回到原來的職場工作，不過整個大半年可能會比較低迷，在這段空窗期中可以好好進修，開發副業，才能迎接2022年重要大運的到來。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星幾乎整個2021年都會受剋於土星，經濟狀況會比先前緊縮，收入銳減，甚至會有小人劫財，2021年年底，會有一個金牛座月蝕發生在白羊座的金錢宮位，某件事會讓你傾家蕩產，甚至瞬間負債，因此2021理財要謹慎，不要從事高風險的投資，也不要貿然參與需要投入許多金錢的團體，每一分錢都必須要靠自己辛勤工作賺來。

感情運方面也會讓白羊座頗為頭痛，由於木星會在5月中～7月進入白羊座的心靈宮位，這使得白羊座會長時間陷入情緒上的低潮，即便有喜歡的對象，也只能遠遠看著對方，自己的心靈狀態暫時無法迎接新戀情。有些白羊座會陷入秘密戀情中，但這段關係是無法見容於社會的，可能被人挖出來批判，或是受到週遭朋友的反對。如果只能在暗戀的情況下和對方維持著關係，也許還算是愉快的。木星8月會回到人際關係宮位，或許你會發現，和對方最好的關係就是維持朋友的距離。

學習運方面，2021年日月蝕會發生在學習宮位的軸線上，對於想要進修或是正在升學的白羊座，倒是蠻幸運的，6月與12月的考試運不錯，可以考取重要的證照，參加升學考試的白羊座，夏季也會進入不錯的學校就讀，如果想攻讀研究所的白羊座，2020年底就要佈局完成，否則會需要到2021年底才有機會進入理想的殿堂進修。

8月可尋求到提攜你的指導老師，這個老師會是你非常重要的貴人，但由於土星同時在人際關係肆虐，此時也要當心遇到心術不良的指導者，在許多地方佔你便宜。若是想到海外留學，最快也必須要到2021年底才會露出曙光。如果想學習新的技術，倒是可以在6月尋求到不錯的學習資源。某些白羊座會在5月中～7月接觸玄學、命理、心理學相關的課程。此時要慎選指導的老師，避免陷入不切實際的迷信中，走火入魔。

健康運方面，基本上2021年的健康狀況會比2020年來的好些，身體的不適會慢慢恢復，比較需要注意的是由於日月蝕會發生在交通宮位，5月一直到夏季的這段時間以及年底要注意交通安全，即便不會造成損傷，也可能發生行車糾紛，必需要花錢與人和解，被開罰單的機率也比以往還多。

整體而言，白羊座在2021年會歷經人情冷暖，或許平常不重視的人，在關鍵的時刻，反而會拉你一把，多遇到一些壞人，才會知道哪些朋友是值得珍惜的，有些看似慈眉善目、看似良善的團體中，其實都是些現實勢利的傢伙。「學習」人情世故，品嚐世間冷暖，會為白羊座帶來特別的養分，在2022年大放異彩。

2021年金牛座流運

整體運勢：★★★3顆星

2021年會是金牛座轉換跑道非常重要的關鍵年，土星與木星雙雙進入志業宮位，在大環境的變化之下，金牛座在2021年勢必要在工作領域上做些調整，甚至必須要多開一些斜槓，不能只會一種專長。不過，在轉換跑道的過程，並不是一路那麼順利，由於在志業宮位的土星幾乎整個2021年都會與命宮的天王星呈現4分相，許多金牛座必須要走出舒適圈，挑戰與自己個性完全不相符的新事業。工作相對穩定的金牛座，上半年會被轉調到新的單位去，不過你對那邊的環境會較為不適應，在新環境中感到格格不入。

木星在5月中～7月底會進入人際關係宮位，工作與事業遇到瓶頸的時候，會遇到貴人給予你一個新的契機。因此2021年對金牛座的工作運而言是相當幸運的一年，有許多人轉業充滿著艱辛，但你卻很幸運地遇到能提攜你的人物。

8月木星會回到志業宮位，下半年金牛座會在新的職場或是工作領域站穩腳步。某些金牛座上半年有機會升遷為主管職，5月中～7月的時候，必須要適應與上司以及下屬應酬的手腕，你會感覺自己處理得不錯，不過8月之後會開始厭倦參與太多活動，需要更專注在自己管理職務的內容上。許多工作你必須學著自己分配出去，而不是自己扛下一堆不相干的業務。不過，不論2021年如何的變化，整體的工作運對金牛座來說都是利大於弊，這樣的契機並不是人人都有，如果能穩紮穩打的經營，在2021年所遭遇的工作轉變，會影響你12年以上的生計。

金錢一直是金牛座所在乎的問題。其實這兩三年，金牛座的金錢運勢並不算太差，比較美中不足的是似乎都不太穩定，有時可以錦衣玉食好一陣子，不過經濟狀況不好時，存款幾乎見底，讓你十分焦慮。2021年日月蝕的軸線會影響著金牛座的金錢與財務宮位，對於理財有興趣的金牛座容易耽溺在金錢遊戲中，對於危機入市充滿著迷思，2020年12月的日月蝕、2021年5月～6月的日月蝕，以及12月的月蝕，金錢的波動較為劇烈，好不容易在經濟市場中獲利，卻又會在一瞬間慘賠。

如果無法承受這麼重大的金錢波動，還是奉勸金牛座穩健地把工作經營好，自然會有正財入庫。2021年理財最好保守一些，因為會有許多預期之外的支出讓你瞬間從小康變赤貧。即便是平常對於金錢不那麼在乎的金牛座，在6月以及12月會對於經濟狀況感到恐慌。這份焦慮感不僅來自於金錢，一些重要的民生物資也會有短缺的現象，從冰箱中必備的飲水、醬料、食物、酒類，在市場上會出現缺貨的狀況。也可能是電能源、燃料的斷缺，即便有錢也不一定買得到。因此除了金錢之外，各種民生物資都要有足夠的準備。

健康運方面，由於在命宮的天王星2021年長時間受剋於在志業宮位的土星，工作會有嚴重過勞的傾向，內分泌嚴重失調。某些金牛座狂冒痘痘，女性的婦科無法準時。某些金牛座甚至罹患甲狀腺方面的疾患，或是會發現自己有糖尿病前期的問題，血糖過高，這些都與內分泌有很大的關係。2020年12月的日蝕、2021年5月～6月的月蝕，以及12月日月蝕會影響疾厄宮位，11月還有一個月蝕會發生在金牛座的命宮，特別是2021年5月～6月，以及接近年底時，金牛座身體狀況不佳，慢性疾病容易惡化，嚴重的話甚至需要住院療養，或是得動手術治療。因此2021年金牛座必須要比平常更注重養生，飲食與作息都要維持正常，壓力要試著尋求正常的管道釋放。

相較於現實層面上的波動，2021年金牛座在感情運勢方面會相對較為平靜，6月以及12月的日月蝕會發生在慾望宮位，對於重視身體互動關係的金牛座，6月以及12月容易藉由身體的感覺，確認一段關係。不過一旦雙方在性關係上感到不合適，這段關係會在很短的時間內無疾而終。特別要提醒金牛座，5月～7月中這段時間，由於木星進入人際關係宮位，與朋友之間身體的分際要畫分清楚，一旦逾越了這樣的界線，恐怕會招來麻煩，甚至捲入桃色糾紛的官司中，若是情感已經穩定的金牛座，如果在肉體關係上感到不協調，也盡量避免在外頭尋求慰藉，可能因此感染不明疾病，更會造成關係上的危機。

比較好的消息是，11月金星會進入金牛座的遠行宮位，待上4個月，如果喜歡旅行，在11月陸續會有些機會出遠門遊覽。如果是在異國生活的金牛座，11月會覺得生活開始恢復正常，可以正常上課與工作。在這段時間也有機會回鄉一趟。還是學生的金牛座，11月金星會進入金牛座的學業宮位，待上4個月，這段時間會有機會出國交換學生，或是研究報告受到重視，在學業上會獲得肯定與榮譽。某些金牛座藉由一些學術研討、商業出差的機會，到海外一趟。

如果是在職的金牛座，11月會有外派到外地的機會，或是會選擇11月到海外打工渡假。不過由於金星會在12月開始呈現逆行狀態，年底如果想出遠門遊玩的金牛座，在外地當心遇到突發事件，乘興而至，敗興而歸。甚至遭受不太愉快的對待。因此在年底金星逆行時，盡量不要出門享樂，容易遇到掃興的突發事件。

整體而言，金牛座在2021年會把心思放在較為實際的問題上，特別是工作的轉換，會使你被迫面對現實，每天都必須競競業業過日子。不論是金錢或是物資都得錙銖必較，不過這也會是你在工作領域上站穩腳步非常重要的一年，如果能把事業與工作基礎打好，這份工作將會庇佑你12年以上。

2021年雙子座流運

整體運勢：★★★3顆星

2020年雙子座歷經生命中大喜大悲的洗禮，到了2021年會積極地探索真理與人生成就。木星與土星2021年雙雙進入了與學習、信仰、海外事務相關的宮位，一般而言，能量進入這個宮位的狀態，會處在一段生命的過渡時期，許多雙子座會覺得自己在社會上的定位不上不下的，如果是較為年輕的雙子座，會到自己想研究的領域，進入專業的科系或學校攻讀學位。這意味著，雙子座在2021年的學業運勢特別好，求知慾也極為旺盛，若是想再念一個學位的的雙子座，一定能考上自己嚮往的領域研讀。

不過對於年紀稍長，已經投入社會工作多時的雙子座，則面臨了眼前專業領域走下坡，需要更新技術與知識的關鍵期。雖然雙子座學習新事物一直都很快，許多雙子座1月～5月很快就能讓新的技術上手，5月中～7月這段時間，在職場上會因此獲得展現的機會，甚至因為這短短半年的進修，轉換跑道擔任某個重要的角色。

有一些幸運的雙子座，在2021年會有到海外工作、留學、生活、婚嫁的機會。儘管2021年整個世界仍處在交通流動不太方便的狀態，雙子座卻有機會與許多異國人士交流，或是進入外商公司工作，也提高了被外派到異地工作的機會。2021年5月中～7月，雙子座轉換跑道的機會很高，不過前提是，你必須在這之前已經把自己應當具備的專業技術準備妥當，不然很快就會被打回原形，在競爭激烈的社會中被淘汰。即便工作十分穩定的雙子座，11月會因為有一個月偏蝕發生在心靈宮位，影響到工作宮位，許多雙子座11月會對工作產生嚴重的倦怠感，11月辭掉工作的機率也很高，2021年12月，木星會再次進入到雙子座的志業宮位，經過一整年的沉潛，2022年轉換到理想領域的機會會更多。

也有雙子座因為在2020年歷經許多生命中的起伏，2021年會開始信仰某些宗教，追求心中的真理，希望生命能獲得洗滌。特別要提醒雙子座，由於2021年在信仰宮位的土星與心靈宮位的天王星長時間都呈現4分相狀態，一旦信仰了什麼宗教，或是陷入某些意識形態的狂熱中，容易脫離現實，做些不切實際的事情，浪費很多時間與金錢，把自己必須要努力的問題都寄託在一些虛無飄渺的崇拜上，會給週遭的人心理狀況異常的感覺，因此雙子座在2021年要特別保持著理性，與其怨嘆人生的不順利，還不如趁著許多重要能量進入學業宮位時，好好將知識重建，才不會失去了可以重新站起來的機會。

戀愛運勢方面，由於2021年日月蝕的能量都發生在雙子座的命宮與感情宮位上，許多雙子座在6月與12月情感關係會有強烈的波動，如果一直處在不太健康的關係中，6月與12月的時候會決定離開一段不愉快的關係，不過也會有令你較為怦然心動的邂逅發生在2020年的12月以及2021年的12月這兩個時間點。也許會有雙子座因為邂逅了某個更理想的對象，而跟原來的情感對象分道揚鑣，6月會是雙子座容易分手的高峰期。由於日月蝕的能量較為劇烈與衝擊，即便是感情已經穩定的雙子座，也無法避免與另一半有些不愉快的衝突，這些問題即使不會讓兩人選擇分離，也會迫使你在兩人之間的情感關係做出一些調整。

有些雙子座則可能會在6月與12月的時候，必須暫時選擇遠距戀愛。如果是單身的雙子座，在2021年邂逅異國戀情的機率頗高，由於木星與土星雙雙進入異國宮位，2020年12月與2021年的12月會因為能量的連結，使你有機會與海外人士交流，因而陷入一段異國戀情中。2021年的水星都會逆行在風向星座上，6月與10月會再度與前情人重逢，至於兩人能不能復合、破鏡重圓，得要看雙子座願不願意吃這些回頭草了。當然，也有一些雙子座會在這兩段時間回去與前情人聯繫，或許不一定是抱著想復合的心態與對方重聚，但在6月與10月會有些事件或情緒，讓你特別念舊。

金錢運方面，這兩年即便景氣低迷，但雙子座的財運並不算太差，許多雙子座甚至因為投資得宜，在2020年賺了不少偏財，或是在2020年繼承了一些財產。2021年木星、土星雙雙離開雙子座的財務宮位，但冥王星持續停留在財務宮位，即便不像先前那麼富有，但也不會太缺錢，更好的消息是，金星會在2021年的11月再度進入財務宮位，來回待上4個月，2021年11月開始，雙子座的財運會再度復甦，即便是不善理財投資的雙子座，11月開始也會獲得許多補償性的金錢，或是在財產官司上獲得勝訴，拿到你應該獲得的金錢。

雙子座在2021年的的罩門仍然是健康運。由於2021年的日月蝕發生在雙子座的命宮，2020年12月、2021年6月會是雙子座身體狀況最為不佳的時期，特別是2021年6月，除了日月蝕之外，還有水星會逆行在雙子座的命宮，原以為已經治療痊癒的痼疾容易在6月捲土重來。即便是身體不算太差的雙子座，在2020年的12月以及2021年的6月要特別注意心血管方面的問題以及腸胃方面的毛病，女性則要注意婦科的問題。在這兩個時間點，也請盡量遠離危險的人、事、物，注意人身安全。

11月金星會在疾厄宮位順行逆行來回待上4個月，年底時可能需要花些時間復健，需要做比較不舒服的治療，這4個月裏，一些老毛病時不時就會回頭困擾你。即便是身體較為健康的雙子座，11月的時候容易喉嚨失聲，需要花4個月的時間才能康復，因此雙子座2021年還是要特別注意身體健康。

整體而言，2021年雙子座必須要比平時更沉住氣，重回學習領域進修，在專業能力上求更精進。對於身體健康也要花較多的耐心去醫治，有些不起眼的小毛病雖然死不了，但絕對不會讓你感覺愉快，撐過2021年這段過渡時期，一切將會守得雲開見月明。

2021年巨蟹座流運

整體運勢：★★★3顆星

2021年會是巨蟹座財務狀況面臨重整的一年，木星與土星雙雙進入財務宮位，有許多巨蟹座在2021年會需要繼承或是處理一大筆資產，可能會是土地或是保險、債券、以及長輩留下的資金。這也意味著，巨蟹座可能必須要尋求一些法律途徑才能取得這些財富，還得先支付許多現金在繁雜的規費上，這反而使得巨蟹座的手頭十分困窘，甚至為了要取得那些資產，不得不先負債。

如果平時已經有投資理財習慣的巨蟹座，2021年要特別謹慎一些，木星或許會讓你的資產看似有大幅增長，許多金錢卻呈現一種在帳面上看得到，卻無法任意動用的狀態，雖然名下的戶頭看似富有，現金卻十分有限。在此特別提醒巨蟹座，有關資產、投資、繼承相關事務的處理，一定要在2021年的12月之前都處理完成，否則這些財富反而會成為你的困擾與包袱。

由於進入財務宮位的土星2021年長時間受到在人際關係宮位的天王星影響，巨蟹座在2021年要特別當心劫財小人，尤其切忌與朋友一起合夥投資或是創業，即便在短期內看似有資金不斷進帳，卻可能因為某些夥伴撤離，使你必須要扛下對方的爛攤子。即便是在理財觀念上非常謹慎保守的巨蟹座，也會遇到朋友跟你借錢調頭寸的狀況，但這筆錢可能借了就有去無回，甚至連友情都因為金錢而撕破臉。某些巨蟹座在處理長輩家人給予你的資產時，會與家族的親戚朋友發生糾紛，甚至必須對簿公堂，十分的不愉快。甚至莫名其妙捲入一場官司之中，因此行事盡量低調小心，不要被人抓到把柄。

工作運方面，由於2021年日月蝕會發生在巨蟹座的工作宮位，工作會有較多的變動與調整，特別是在2020年12月以及2021年的5月～6月、12月，工作會面臨波動，甚至會被裁員，不過好消息是，在2021年被裁員的巨蟹座，至少可以拿到許多遣散費以及救濟金，但某些巨蟹座必須仰賴一些司法途徑向公司索討這些權益。當然也有一些巨蟹座會在這幾個時間點跳槽轉換新工作。如果是工作比較穩定的巨蟹座，也會面臨職場人事異動，職務會有所調整，但工作運勢並非是糟的，在轉換職務或是工作領域之後，反而會比較愉快。經過變動過後，工作狀態才能持續維持穩定好一陣子。

感情運方面，經過2020年感情運勢的洗禮，許多巨蟹座的情感狀態大多都塵埃落定，木星與土星雙雙離開巨蟹座的感情宮位後，停留在感情宮位的冥王星相位一直處在良好的狀態，即便沒能在2020年將情感關係穩定下來，2021年的感情運勢依然不算太差，身邊會一直有穩定的對象照顧著你。更好的消息是，金星會在2021年11月開始進入巨蟹座的感情宮位，順行與逆行待上4個月，2021年底，情感尚未穩定的巨蟹座，在2021年11月～2022年2月這段時間會有非常特別的邂逅，甚至在短短4個月內就決定進入婚姻關係，同時，由於2021年在海外宮位的海王星與冥王星會呈現良好連結，某些巨蟹座會在2021年邂逅異國戀情，特別在12月的時候，金星會在感情宮位逆行，這會使得巨蟹座在2021年邂逅的戀情與過往有很大的不同，容易被跨文化的對象所吸引。

不過由於巨蟹座也是屬於十分念舊的星座，2021年12月金星會開始逆行，某些巨蟹座會與前情人復合，破鏡重圓，決定廝守一生。但如果已經在2020年穩定下來的巨蟹座，則會因為冥王星相位良好，對於眼前的幸福更加堅定。然而某些巨蟹座總是一直躲在殼裡，活在傷痛之中，2021年底的邂逅可能讓你再度面臨情感上要跨越的課題，這一次請好好相信愛情，你的不幸將會在2021年底走向幸福，請不要再繼續耽溺在悲傷之中。

學業運方面，木星在2021年的動態非常特別，5月中～7月底會短暫進入巨蟹座的學業宮位，還是學生的巨蟹座，5月中～7月會參與重要的學術活動，亦或是有短暫的時間到海外交換學生。要參加大型考試的巨蟹座，會進入一個嚮往的學校就讀，也可能遇到重要的指導者，開啟你知性領域上重要的視野，如果已經出社會的巨蟹座，5月中～7月底會參與一個特別的團體，認識許多來自海外的人士，參與跨國際的活動，某些巨蟹座可能會在5月中～7月邂逅異國戀情。

至於健康運就要注意了，由於木星與土星雙雙進入疾厄宮位，同時日月蝕發生在健康宮位，會是健康狀態十分不理想的時期，許多慢性疾病的徵狀會開始浮現，某些巨蟹座代謝狀況變得不太理想，2021年會嚴重發福，伴隨著肥胖，骨骼與皮膚的狀況也會變得不理想。2020年12月、2021年5月～6月、以及12月，要注意心血管與消化系統的問題，腸胃狀況不佳，女性則要注意婦科方面的問題。這些時間點，也比較容易罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。由於土星會待在疾厄宮位兩年多，因此巨蟹座要開始注意養生了，一旦在2021年罹患疾病，即便是一點小問題，都可能要花很長的時間復健。嚴重的話甚至會威脅到生命安全。

整體而言，巨蟹座在2021年的課題都是十分實際的，在處理財務與資產方面的問題必須要做很多功課，金錢與人際關係得拿捏得當，否則不但傷了荷包，也會失去許多重要的朋友。健康狀況也越來越不佳，你會開始意識到有個人陪伴的重要性，不過相對而言，在如此現實的狀態下，才會突顯出某些情感的可貴，因此在心靈層面是否富裕，也決定著你如何看待金錢與生命的課題，若想離苦得樂，那就必須在平實之中體會出愛的真諦。

2021年獅子座流運

整體運勢：★★★3顆星

獅子座在2021年面臨著情感層面上巨大的變化，土星與木星雙雙進入獅子座的婚姻宮位，同時日月蝕會發生在掌管獅子座戀愛、子女宮位上。一個特別的人正出現在你的身邊，2020年12月這段愛戀讓生活變得繽紛，甚至即將步入婚姻。已經有對象的獅子座則是在2020年12月的時候，有懷孕的跡象，甚至不排除奉子成婚。獅子座2021年情感的變化是十分快速的，木星會為獅子座製造許多怦然心動的邂逅，你可以從中挑選自己最喜愛的，也可以快速離開不適合的，如果是還沒思考是否要定下來的獅子座，一年之內不斷的有新對象出現，才剛離開一段關係不久，很快又會有新人遞補愛情的位置。

若是已經穩定交往很久的獅子座，2021年步入禮堂是最佳時機。木星2021年對獅子座是大方的，大部分的獅子座迎來了這輩子難得一見的美好，如果感情想穩定下來，至少2021年在木星的庇佑之下，情感關係並不會太糟。想懷孕的獅子座在2020年12月以及2021年12月會有好消息，日蝕會發生在子女宮位，為你帶來可愛的孩子。也可能在這兩個時間點收養寵物。但，在喜悅的同時，也別忘了，土星同時也進入到獅子座的婚姻、情感宮位，2021年5月～6月的日月蝕會是一段關係能否穩定發展的關鍵，或許2020年12月才決定讓你想穩定下來的那個人，6月的時候就會顯露出真實的樣子，原本帶著玫瑰色的夢幻會因為一些事件讓你心碎，必須毅然決然離開這段關係。

進入交往狀態或是結婚後的獅子座，會有兩年多的時間必須在一段關係中學習耐心與理性。脾氣稍不受控，會使得一段關係走向破滅，各種意想不到的課題會等著獅子座，千萬不要對目前的情感太過放鬆，在一段關係中，學著控管好情緒、學著放下驕傲好好傾聽、學著不用暴躁的言語與態度溝通，是非常重要的，即便有了婚姻關係的保障，會有很多的事情將磨練著你的個性，甚至必須要失去一個這輩子最重要的人，獅子座才會知道自己個性有多糟糕。

除了重要的婚姻大事與情感關係之外，對獅子座而言，最幸運的莫過於金錢運勢了，2021年木星除了會為獅子座帶來喜悅的戀情，2021年5月中～7月底這段時間會進入獅子座的財務宮位，許多獅子座會在5月中～7月底獲得一大筆資產或財富，這筆資產或許是投資有方獲得的，也可能是繼承一筆財產，或是得到保險理賠。婚姻關係的聚散離合也會是得到大筆金錢的原因。有負債的獅子座，債務可望在5月中～7月底獲得大筆的資金挹注，清償掉借貸。在金錢運來說，獅子座絕對是佔有許多優勢的。

土星進入婚姻、伴侶、合夥相關的宮位，這會是一個非常嚴峻的位置，除了情感之外，獅子座在工作領域也面臨著必須學習合作與妥協的課題，特別是由於2021年在夥伴宮位的土星會受到在志業宮位的天王星影響，許多獅子座夾在上司與同事間兩面難為，職場要扛的責任會比以前更多，卻可能大部分都是別人的黑鍋，常常需要去收拾同事的爛攤子，還得忍受上司的無能與侵略。如果是陷入職場戀愛，或是與伴侶共同經營一個事業的獅子座，則可能會因為雙方理念不合，造成許多爭執，在此會提醒獅子座，在2021年避免陷入職場戀情，或是不要與伴侶共同經營事業，這會造成你的情感關係變得不健康。

此外，2021年獅子座在工作方面要面臨的課題比較不同，雖然土星已經讓獅子座這三年來都處在不太舒適的狀態，但2021年則是會承接一個看似非常光鮮亮麗的位置，不過經常性的人事異動會讓你十分難為，許多部屬會跟你唱反調，敵人以十分卑劣的手段環伺，連上司都有意算計你。在職場上，如果想正面對決，只會使你成為眾人的箭靶。沒有一點城府，可能無法看到成果的展現，得耐著性子等待，你所期盼的正義會很慢才能到來。

因此獅子座2021年在職場要學習的是佈局與等待，如果太過躁進，對你一點幫助都沒有。2021年11月，金星會進入獅子座的工作宮位，順行與逆行待上4個月，同時還有一個月蝕會發生在志業宮位，工作不順利的情況會在2021年11月有一個重大的轉折，某些獅子座會跳槽到一個比較適合自己的新單位，或是被挖角，使你擺脫職場上不愉快的際遇，在11月尋求到的新工作或單位，將會比先前的職場愉快許多，甚至輕鬆。如果是工作十分穩定的獅子座，11月討厭的同事或上司就會調走，或是暫時休長假，你在職場上耳根子也會比較清靜。或是會調整職務，工作量會比先前少很多。

人際關係方面，由於2020年12月月蝕，以及2021年5月的日蝕會發生在獅子座的人際關係宮位，某獅子座在這兩個時間會離開一個團體，或是與某些朋友絕交翻臉，不過也有一些獅子座會面臨一些親朋好友的離世，對於人生感到無常。2021年5月的日蝕也會使得獅子座加入一個新的團體，認識新的人脈，為日後的工作、生活、事業、成就帶來貴人。對於2021年的獅子座來說，有盟友是十分重要的，6月會獲得一些重要人士的支持，擺脫目前許多不愉快的困境。

整體而言，對獅子座來說，2021年最重要的是將情感關係穩定下來，如果能進入婚姻關係，面臨人生很重要的新階段，相對而言，獅子座也必須要學習和另一個人磨合，放下原有的脾氣與自尊，才能發現幸福的真諦。在職場上也必須學習忍耐、等待以及蟄伏，許多不愉快終究能雨過天晴。

2021年處女座流運

整體運勢：★★★★4顆星

2021年將是處女座工作與健康調整上非常重要的一年，木星與土星雙雙進入處女座的工作宮位，同時日月蝕也會發生在志業宮位的軸線上，這意味著處女座2021年在職場上會轉換到一個十分重要的位置，擔任著舉足輕重的角色，或許自己不是一個需要決策的人物，但在職場上，你的存在能制衡一些過度極端的勢力，把關許多事務的重要流程。所以處女座在2021年不需要煩惱沒工作可做，相對地，工作量會比平常更為龐大，某些處女座在2021年的6月職務會有所調整，職務有升等的現象，或是轉調到較遠的區域，2020年的12月以及2021年5月～6月會因為工作的異動需要搬家或離家。

某些處女座在2020年12月以及2020年5月～6月會需要外派與出差一陣子，8月工作會恢復穩定。如果想要跳槽、轉換跑道的處女座，2020年12月以及2020年5月～6月也會有比較好的機會，總之2021年工作有任何變動，那對處女座都會是有利的，不要害怕無法適應，不敢接受挑戰，在2021年，處女座絕對是職場上十分有份量的人物。不過由於土星也同時進入到處女座的工作宮位，對於工作變化的壓力較大，某些處女座必須冒著一些風險到海外工作，在外地會感覺水土不服，不斷地生病。某些在外留學的處女座，會想在外地尋求一份打工，但不幸的是，在海外生活的處女座，謀職並不是那麼容易，不斷的換工作都無法找到比較友善職場。

另一方面，雖然木星為處女座的工作帶來地位的提升，但同在工作宮位的土星幾乎一整年的時間會與在專業宮位天王星呈現4分相，某些處女座貿然跨領域發展，比較容易踢到鐵板，隔行如隔山，在2021年最好是延續過去的專業，用原來的履歷謀職，不懂的事務還是保守一些較好，一旦選錯了工作，未來的2年半都會一直不斷地轉換新工作，無法穩定下來，因此特別要提醒處女座，2021一定要想盡辦法在自己所擅長的領域開創一席之地，不要輕易換工作，不然過了2021年工作狀況會更不樂觀。

除了工作之外，土星與木星2021年所進入的宮位也與健康很有關係，這意味著處女座2021年會是身體健康很關鍵的一年，土星為身體健康帶來的可能是意想不到的疾病，木星則是擴大身體不適的問題，如果是平日就很注重保養與養生的處女座，2021年會因為木星進入健康宮位，塑身有成，減重與健身有良好成效。不過也會有許多老是依賴著藥物維持健康的處女座，2021年會嚴重水腫與發福，藥物帶來的副作用甚至使你罹患慢性疾病，需要換一種方式去維持健康。如果在2021年發現自己罹患了麻煩的疾病，會需要花很長的時間治療與復健，快的話一年可以痊癒，但如果沒有好好正視它，這個疾病會困擾你2年多。因此處女座2021年要開始注意身體狀況了。

感情運方面，處女座這幾年老是所託非人，好不容易穩定下來的戀情總是有波折，當然也有許多處女座在這些年找到可以託付終身的對象，但真正的挑戰卻是在懷孕生子後才開始，許多處女座好不容易懷上了自己心愛的孩子，孩子卻可能因為健康因素流產或早產，不論是自己或是孩子的健康狀況都不太理想。如果是已經老夫老妻的處女座，這幾年老是為另一半與子女操心。

不過，這些不幸即將逆轉了，若是在2020年經歷了一些不愉快的戀情，從2021年開始，處女座的戀愛運勢會逐漸轉好，5月中～7月底木星會先進入處女座的感情宮位，你會遇到一個感覺比較有擔當，可以託付終身的對象，如果在這段時間錯過了某個人，在2021年11月，金星會在戀愛宮位順行、退行待上4個月，同時木星在12月的時候會再度順行至感情宮位，一段使你怦然心動的愛戀會在年底來敲門，2021年的戀情將會決定你2022年情感關係的走向，因為不要抗拒緣分，不要害怕受傷，2021年新戀情的展開，絕對會是喜悅的，這次你不需要害怕與憂傷，所有被能量送來的戀情都會是美好的。

金星在11月的時候會在處女座的子女宮位順行與逆行待上4個月，如果想要懷孕生小孩的處女座，在2021年的年底會有好消息，甚至因而奉子成婚。就算是沒有生小孩計畫的處女座，2021年11月可能會突然收養寵物，生活變得更具色彩。不過也有一些處女座在2021年底時會因為迷戀偶像，瘋狂追星，那段時間，整體大環境可望走向復甦，許多處女座會在2021年出遠門遊玩。

家宅運方面，2020年12月以及2021年5月的日月蝕會發生在家宅宮位的軸線上，處女座家庭的變化也特別多，家人可能會有人離家或離世，卻也會有一些新成員加入你的家庭，這個新成員可能是家人嫁娶，或是新生的孩子降臨。某些處女座則可能在2021年家宅有所異動，你可能會因為工作的需要搬家或離家，有許多處女座甚至會需要外帶到外地工作，或是因為戀愛關係，離開現在生活的地方，為愛走天涯。如果有投資房地產的處女座2020年12月以及2020年5月，會成功地將手上的房產出租出去。

整體而言，處女座的運勢開始漸入佳境，但變動頗多，你必須要在每次變動的機會中尋找到最適合自己的出路，並落實專業能力，在職場上的位置才會穩定下來，若是一直找不到定位，那可能未來的2年半會一直浮浮沈沈。感情運勢則會有更適合的對象出現，只要不要一直執著在某些失敗的經驗中，2021遇到的那個人，會是帶領你走向幸福的關鍵，越到年底，戀愛運勢越好。對於想要扭轉命運的處女座，請好好把握2021年吧。

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