殺破狼占星／2021金錢運勢最好&最貧窮排名：水瓶名利雙收 白羊當心小人劫財

殺破狼占星2021年金錢運勢排名：

2021年的經濟環境十分特殊，土星與木星雙雙進入水瓶座，不過，象徵壓力與業力的土星幾乎一整年都受到天王星所影響，目前天王星座落在掌管人類物質、金錢、糧食、能源的金牛座，這意味著2021年全球經濟景氣並不怎麼理想，不論是富庶，或是原本就貧窮的國家都可能發生資源、糧食、能源短缺的問題。在大環境的影響下，12星座的金錢運勢卻可能因為命運的分歧，而產生貧富上的差距，以下是2021年金錢運勢最富裕與最貧窮的排名：

參考：太陽星座、上升星座

金錢運勢最富裕：

第一名：獅子座

一直以來獅子座的財運都不算太差，海王星目前就座落在獅子座的財務宮位，不過由於海王星是個混亂的行星，雖然獅子座這幾年不算太貧窮，卻常常守不住財。2021年有個讓獅子座大發利市的好消息，大吉星木星會在5月中～7月底進入獅子座的財務宮位，如果有投資習慣的獅子座5月中～7月底手上的投資標的會飆升得特別快，可以在適當的時機獲利了結。

不過下半年木星又會退行離開財務宮位，可以的話，盡量在7月底之前出脫手上的標的。沒有投資習慣的獅子座，5月中～7月底也可能突然繼承一筆為數不少的資產，或是因為買彩券中獎。比較勤勞的獅子座，會接到許多外快，讓你有額外的收益進帳，因此獅子座如果想好好把錢存下來，可趁著5月中～7月底的時間把錢存下來，2021年年底木星會正式進駐獅子座的財務宮位，金錢運勢可說後勢可期，在此建議獅子座，不妨在2021年好好學習投資理財方面的功課，這些理財知識會讓你在未來獲得許多被動性收入。

第二名：水瓶座

水瓶座會是2021年十分耀眼的一群人，木星與土星同時進入命宮，會使得許多水瓶座在2021年突然名利雙收，各種媒體上曝光度暴增，在職場也會受到拔擢。5月中～7月底，木星會率先進入水瓶座的金錢宮位，許多水瓶座會在5月中～7月底被大幅調薪，或是因為工作表現亮眼被高薪挖角。對於目前工作待遇不滿意的水瓶座，也可以在5月中～7月底與老闆斡旋薪資。

某些水瓶座會有好幾種斜槓的身份，身兼好幾種副業。2021年水瓶座可在各種專業技術中獲得新的收入來源。特別要提醒水瓶座，2021年所獲得的財富都是藉由努力工作得來的報酬，2021年是水瓶座紮下穩定根基的一年，如果想好好發展任何事業，或是在工作領域上轉型，2021年會是非常關鍵的一年。

第三名：巨蟹座

雖說是金錢運勢頗為不錯的星座，不過由於凶星土星與大吉星木星雙雙都進入巨蟹座的財務宮位，許多巨蟹座對於金錢較為沒安全感，木星在5月中旬前會停留在巨蟹座的財務宮位，投資有賺有賠，會一直維持在穩定的損益空間，至少賺得到一些股利。5月中～7月底木星會先離開財務宮位一陣子，因此這段時間理財須盡量保守。

下半年木星回到財務宮位，巨蟹座的偏財運勢會不錯，可因為投資而賺到不少資金。沒有投資習慣的巨蟹座，也可能因為繼承家族留下的資產，而身價暴漲。甚至有某些巨蟹座會因為買彩券中大獎，這些彩金至少可以讓你一整年不愁吃穿。但必須提醒巨蟹座，2021年要當心被小人劫財，最好不要與朋友合夥投資，很容易發生糾紛，或是被騙。

同時即便繼承家族中的財富，也會有親戚來爭奪，甚至需要尋求司法途徑來判決，讓你不勝其擾，因此巨蟹座2021年的金錢運勢，需低調謹慎保守理財，才能累積許多財富。

金錢運勢最貧窮：

第一名：天秤座

2021年的大環境，天王星扮演了非常重要的角色，由於長時間受到土星影響，因此天王星座落在財務宮位的天秤座要特別當心了，如果有投資習慣的天秤座，千萬不要用賭博的心態賺錢，越是想翻本，可能賠得越慘。

某些天秤座會在戀愛關係敗家，但卻無法獲得對方的真心，甚至被騙財騙色，爛桃花造成的破財甚至會使你身敗名裂，失去許多比金錢更重要的東西。

有養寵物或是生養小孩的天秤座，會在孩子們身上砸下很多醫療費用，甚至因此負債，某些天秤座身體狀況不良，花在醫療方面的費用也會特別多，因此要提醒天秤座2021年盡量愛惜羽毛，在情感上要特別謹慎，不要只想用昂貴的東西討好喜歡的人，若是能安分守己度過2021年，運勢才會好轉。

第二名：白羊座

白羊座的收益來源不穩定好些日子了，天王星進駐在白羊座的金錢宮位，2021年又受到土星的影響，要當心有小人劫財，或是因為人際關係方面的問題引起金錢糾紛。要謹慎選擇朋友以及所參加的團體，一旦涉及到利益的交換，以及金錢方面的往來，都可能引發不愉快的糾紛。此外，千萬不要跟親朋好友合夥投資，也不要借錢給任何人，這些金錢只會有去無回。

年底還有一個月蝕會發生在白羊座的金錢宮位，很容易因為一時的貪念，把辛苦存下的老本都砸在投資理財上，卻會成為壓垮你經濟狀況的最後一根稻草，不但血本無歸，甚至嚴重負債，因此白羊座自2021年開始對於金錢的使用要格外謹慎，特別是與人之間的金錢往來要低調，財不露白，才不會成為許多人眼中的肥羊。

第三名：摩羯座

其實摩羯座2021年的財運不算太差，受到土星與木星同時進入金錢宮位，再怎麼辛苦，都還是有收入進帳，不過由於進入金錢宮位的土星一整年都受到天王星影響，常常會有一些預期外的支出，使得你一直無法把錢存下來。特別由於天王星座落在子女宮位，花在小孩與寵物身上的金錢特別多。

同時，由於2021年摩羯座的工作狀態會不太穩定，不斷的調整工作單位或是換工作，會造成摩羯座的收入不太穩定，6月的日蝕與水星逆行會發生在工作宮位，木星又會在5月中～7月底離開金錢宮位，這段時間會是摩羯座經濟狀況最為不理想的時期，甚至連生活費都會出現問題，因此建議摩羯座在2021年要把工作收益都穩健地存下來，你會需要這些金錢渡過很長一段拮据的日子。

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