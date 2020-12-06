殺破狼周運勢／白羊投資運很旺 獅子脫單機率高

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星相位良好，購物或消費，可獲得十分划算的折扣，買到物超所值的好東西。有投資習慣的白羊座，手上所持的標的一直在漲，可選在相對高點出脫，小賺一筆。

感情運方面，在慾望宮位的金星相位良好，與喜歡的人會有許多肢體觸碰的機會，每天心情因此感到愉悅。有穩定關係的白羊座，與另一半有比較頻繁的親密互動，每天都十分滿足。

本週須注意的部分

交通運方面，月蝕能量持續影響交通宮位，使用很久的代步工具正式壽終正寢，必須報廢回收了。外出要注意行車安全，特別注意不要疲勞駕駛、酒後開車，輕者被吊銷駕照，嚴重的話會危及生命安全。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到命宮的火星影響，尚未轉業成功、找到工作的白羊座，請好好把握時間，積極爭取面試機會，轉換跑道，不要漫無目地的空轉，這樣只會讓你日後的生活更為焦慮。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，相位良好，與喜歡的對象互動甜蜜，感情漸入佳境，雙方都有意願把關係穩定下來。關係已經穩定的金牛座，會想與喜歡的人一起旅遊，有更多相處的時間，製造更多美好的回憶。

工作運方面，在命宮的天王星脫離不良相位的影響，因為一些事情的改變，突然感受到人生的無常，會開始為自己喜歡的事物而工作，嘗試經營屬於自己的小事業。

本週須注意的部分

金錢運方面，日月蝕能量影響財務與金錢宮位，預期外的支出比較多，錢花得很兇，會因為從事某樣昂貴的消費，把所有的積蓄花個精光，有投資習慣的金牛座，千萬不要有以小博大的心態，容易造成嚴重虧損，甚至負債。

健康運方面，日蝕即將發生在疾厄宮位，需注意心血管方面的問題，不要過度勞累，水星與太陽呈現合相，當心著涼感冒，或是感染病毒，使得呼吸系統嚴重發炎。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，目前正處在休息狀態，每天的生活會覺得很輕鬆，沒有壓力，只要好好處理完一些例行公事即可。某些雙子座甚至在放假狀態，天天都在玩耍，羨煞旁人。

金錢運方面，冥王星、土星、木星合相在財務宮位，需要處理許多長輩或祖先留下來的資產，會感覺自己似乎變得富有了，但有些權益還需要經過律法判決，才能確定這些財富是否歸你所有。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，日蝕即將發生在感情宮位，曾經深愛過的人轉身離去，會開始檢視自己的缺失，也許是對自己不夠好，或是沒有認真善待過對方，分離之後，你和他都會從生命中重新蛻變。

健康運方面，月蝕發生在命宮，同時木星、土星、冥王星合相在疾厄宮位，不論是心靈層面或是身體狀況，目前都十分衰弱，切記不要傷害自己，同時也不要涉入危險的區域或行為，這都會為你帶來可怕的災難。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星相位良好，與喜歡的人進展迅速，很快就能互訴衷曲，順利交往。感情穩定的巨蟹座，兩人對於未來有很多想法，會需要多溝通與磨合。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位影響，會交到生活方式很特別的新朋友，你很羨慕對方，自己卻沒有勇氣走出舒適圈。某些巨蟹座這段時間會比較孤僻，不想被人打擾，享受屬於一個人的清靜空間。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕即將發生在工作宮位，同時火星在志業宮位行進，職場人事會有些異動，你即將承接責任重大的新職務，但其實自己心中並無大志，內心十分排斥這樣的調整。

健康運方面，水星與太陽合相在健康宮位，受到日月蝕能量影響，工作嚴重過勞，注意心血管方面的疾病，同時容易著涼感冒，或是因為病毒感染，造成呼吸系統發炎。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星、土星、冥王星與家宅宮位的金星有良好連結，同時在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，工作型態面臨轉變，有許多公事都可以在家中完成，或是會經營更多副業，收益比本業還豐厚。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與木星、土星、冥王星有良好連結，會因為公事需要，暫時住在外頭的旅店幾天，享受不同的生活情調，調適心情。某些獅子座會在此時買新的傢飾，家中氛圍換然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕即將發生在戀愛宮位，對待越是重要的人，情緒管理要越好，此時容易在不理性的情況下分手。若一段關係已經變調，還是快刀斬亂麻的好。曖昧中的獅子座，此時脫單的機率很高，若有把握，可主動一些。

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，有些人從你的生活中離開，或許很無奈，但天下沒有不散的宴席。某些獅子座會發現一些人的真面目，會趕緊封鎖臉書或是社群軟體，免得深受其害。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在旅遊宮位的金星與戀愛宮位的木星、土星、冥王星有良好連結，利用短暫的假期來一趟輕旅行，會有怦然心動的邂逅。感情穩定的處女座，與喜歡的人一起出遊，關係會更加親密。

學習運方面，金星持續在學習、考試宮位行進，還是學生的處女座，期中考成績超乎預期的好，即便是不拿手的科目，也可及格。某些出社會工作的處女座，會因為學習某些新事物，邂逅傾慕的對象，每次去上課都很愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量持續影響志業宮位，職場有大幅度的人事調整，職務會有所異動，甚至以如此的方式逼你離職。某些處女座則可能被資遣，或是在此時跳槽，轉換跑道。

家宅運方面，日蝕能量即將影響家宅宮位，某些家人的身體或心理狀況令你擔憂，家中氣氛不佳，很容易與家人吵架。某些處女座則是會因為工作轉換，需要搬家，這段時間會需要尋求新的居所。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，會有臨時性的外快可接，而且很快就能領到大筆酬勞。有投資習慣的天秤座，突然發現手上持有的標的物最近價值飆升，無形財富增加。

工作運方面，在工作宮位的海王星與金錢宮位的金星有良好連結，辛勤工作，會獲得不少加班費，可拿來慰勞疲憊的身心。某些天秤座的公司部門全面調薪，大家收益都增加，職場的氣氛也變得非常歡愉。

本週須注意的部分

溝通運方面，日蝕能量即將發生在溝通宮位，不論是在職場，或是在自己的社交媒體、網站、通訊軟體，說話以及用字遣詞都要斟酌謹慎，一旦風向沒抓準，很可能成為大家心目中的黑名單，一輩子無法翻身。

感情運方面，在感情宮位的火星受到家庭宮位的冥王星影響，發現另一半的家人控制慾很強，對你許多不以為意的行為有許多微詞。若是兩人有意步入禮堂，會開始感到遲疑，不希望未來被另一半的家人不斷情緒勒索。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的金星與戀愛宮位的海王星有良好連結，桃花運勢旺盛，周遭會有許多人對你表達好感，或是對你拋出曖昧的訊息。感情穩定的天蠍座，與另一半會花很多錢在享受方面，只要開心，無樂不作。

人際關係方面，金星在命宮行進，做任何事都會顯得討喜，會收到許多小禮物，或是獲得來自各方的誇讚與肯定，心情也因此特別愉悅。某些天蠍座則會在這段時間去好好整理儀容，或是砸大錢保養肌膚，讓自己看起來更有精神。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，常常需要出門跑外務，感覺十分疲累，工作有過勞的傾向，許多繁雜的事情都需要你親自處理，每天都覺得事情做不完。

金錢運方面，日月蝕能量影響金錢與財務宮位，這段時間理財要特別保守，不要抱著賭博的心態以小博大，很可能血本無歸。某些天蠍座甚至因此負債累累，連生活費都出現問題。某些投資商品可在此時出脫，獲利了結。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，任何突發事件都能迎刃而解，使得許多人肯定你危機處理的能力。某些射手座則是正在改革職場上許多系統、組織、人事結構、ＳＯＰ的問題，已經看到不錯的進展了。

金錢運方面，在金錢宮位的木星、土星、冥王星呈現合相，因為手頭餘裕的關係，會花錢做一些奢侈的消費。某些射手座則是會開始規劃自己的財務分配，會把一些錢定存起來。

本週須注意的部分

感情運方面，感情宮位受到日月蝕能量影響，對於越是在乎的人，情緒管理要越好，不要過度任性，容易被分手。某些射手座則是受夠另一半的壞脾氣，會想在這段時間離開對方，重回自由。

健康運方面，日蝕即將發生在命宮，同時水星與太陽呈現合相，要特別留意心血管方面的問題，同時當心著涼感冒，導致呼吸系統發炎。這段時間切勿涉及危險的行為與地區，恐損及生命安全。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星相位良好，與人溝通時，理念與想法很快就被人所接受，感覺自我被認同。這段時間會有許多好朋友邀約相聚，並會收到許多禮物。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，只要有愛，年齡、身高、美醜、性別、身份、單身與否都不重要，此時會向週遭的人證明，目前看似不相配的選擇，其實自己過得很幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量持續影響工作宮位，工作領域不太穩定，會有一波裁員潮，遭受波及的機率頗高。某些摩羯座則是會轉換跑道，跳槽到新的領域挑戰，目前正在交接一些事務給接任的人。

健康運方面，木星、土星、冥王星持續在命宮行進，又受到月蝕在健康宮位的影響，有些小症狀的浮現，恐怕隱藏著麻煩的疾病，需要花大量的醫療費用治療。即便是身體非常健康的摩羯座，最近也要當心吃壞肚子以及腸胃的問題。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，相位良好，目前正承接一個光鮮亮麗的工作，受到許多人的羨慕。某些水瓶座則是處在工作閒置狀態，這段時間會樂得清閒。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離不良相位的影響，終於找到一個可以暫時棲身的好地方，雖然無法在這個地方居住太久，不過這段時間可過得十分舒適，週邊機能也很方便。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕能量持續影響戀愛宮位，與戀人容易鬧情緒、冷戰，雙方會因此走上分手一途。感情穩定的水瓶座，家中的小孩或是寵物狀況不佳，會令你十分擔憂。

人際關係方面，日蝕能量持續影響人際關係宮位，人有聚散離合，隨著你生活環境的遷移，可交到許多新朋友，但也可能必須與某些人分道揚鑣。某些水瓶座會被重視的朋友封鎖訊息，不知自己犯了什麼錯。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，日蝕能量發生在志業宮位，職務會在此時有所調整，接掌組織內更為重要的角色。某些雙魚座會因為一些事件在工作領域爆紅，成為許多公司爭相挖角的人物。也可能在此時跳槽，轉換跑道。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，會突然決定一個旅遊行程，好好放鬆一下，讓索然無味的生活受到一些刺激與變化。某些雙魚座則可能突然因為工作需求到外地出差，順便觀賞一下另一個城市的風景。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，與家人關係緊張，容易吵架，同時某些家人的身心狀況令你擔憂。某些雙魚座則有家宅異動的狀況，會在此時搬家，或是離開家庭到外地生活。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，相位不良，總是有意想不到的支出讓你破財，同時自己也禁不起週遭朋友的誘惑，不斷的消費，此時也容易買到不適合的東西，無法退貨，引起糾紛。

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