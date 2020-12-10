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測字：年運交界時，你要注意哪些事？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

大家都知道，每一年有不同的年運，而在兩年的年運交界時，時運就會起伏不定。而且，到了年底，各行各業都忙了起來，為了幫助大家更快掌握時運的關鍵，科技紫微網現在就透過測字的方式來預測，從2020年轉換到2021年這個階段，你即將面臨的最大挑戰是什麼？

　

測字選項：

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

一、選擇「春」字

「春」字的上半部有點像企業的樹狀圖，預示著團隊合作和溝通問題會成為你接下來需要面臨的挑戰。另外，把「春」分成「三」、「人」、「日」來看，恰似「三人行，必有我師焉」所說的，每個人都有可以學習的優點，教學相長，便能發揮團結的力量。

渴望春天般的希望與美好嗎？那麼，在年運交界時，就不要再單打獨鬥了，學會儲備與整合周圍的所有資源吧！

　

二、選擇「暖」字

這是一個能帶給人舒適與溫暖的字，但同時也會讓你安於現狀。所以，如何跳出舒適圈會是你即將面臨的難題。左邊的「日」字，說明你對待事物的心態仍然非常樂觀；而右邊的「爰」有引導、改變之意，意味著身旁的人會影響你的感受。

在年運交界時，你可能會特別想拿身旁的人跟自己比較。「暖」字也預示著希望之火，因此，想要改變現狀，更上一層樓，不妨勇敢向前邁進。

　

三、選擇「花」字

「花」字上面的草字頭，就像是頂在頭頂的兩把傘。一邊是現實，一邊是理想，讓你傷透腦筋。理想與現實之間的掙扎，讓你的心搖擺不定。而底下的「人」和「匕」，意味著想法如果處理不當，思想亦會變成傷人的刀，為你帶來痛苦。

你的當務之急是，理清思緒，想清楚自己真正想要的是什麼，再定計劃。這樣一來，年運交界時，才不至於慌了手腳。

　

四、選擇「開」字

「開」預示著變動，代表你將會面臨事業或生活環境的變化，對新的事物的適應會成為你的重要課題。從「開」字的整體來看，它像是雙手推開了門，新事物將會進門。你的心可能會抗拒，想把這扇門重重關上，回到你的小世界裡。

其實，世界上唯一不變的就是改變，不管好或壞，總要先體驗過，而不是先否定。有了正確的心態，在年運交界時，你會更有收穫。

　

挑戰和機遇是並存的。挑戰其實就是難關，攻破它，你便能晉級；而機遇就是機會，抓住它，你便能受益。因此，勇於接受挑戰，才能將它變成自己的機遇。年運交界時，一定要早做應對，方能不留遺憾！

　

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