「真的是知己！」這 4 個星座絕不會重色輕友

很多人為了愛情，而將友情遺忘在角落裡，這時就會遭到朋友們的調侃...有些人對待朋友很真誠，朋友需要幫助總是第一時間站出來，也會顧慮朋友的感覺，朋友在他的心裡也占有很大分量。

但是若碰上愛情可就不得了了，只著眼於愛人，而忽視了朋友的存在。一談戀愛就消失，怎麼約都約不出來；偶爾跟你見面，話題永遠就是他的「戀人」，完全不關心你。這種人真的讓人欲哭無淚，雖然談戀愛很重要，但朋友可是不會離開你的呀！現在就來看看這 4 個絕對不會「重色輕友」的星座，好好地給他們讚美一下吧！

牡羊座

個性爽辣率真的牡羊座，是那種走到哪裡都能交到一堆朋友的類型。就算有了伴侶，也不會忘從前跟朋友一起瘋、一起撒野的美好時光。在一段穩定的交往關係中，他們不喜歡刻意收斂這種瘋狂且躁動的心性，若和他們交往的伴侶必須要能包容他們這種「人來瘋」的特性，並跟著他一起組隊和朋友們瘋完才最上道！

射手座

射手座的朋友雖然超級愛玩，但也很重視承諾。愛自由的他們遇到了心中的理想對象之後，絕對會變成一個具有責任感的人。但是，想要出去玩的心態是從來沒停過的，而射手座的伴侶必須要注意，小心自己會被夾在他與他的好朋友之間，變得兩面不是人喔。

獅子座

擁有獨特魅力與風範的獅子座，走到哪裡就都是話題的中心，重義氣、自信又愛結交朋友。熱愛出風頭的他們才不會甘於窩在家裡，各種歡聚場合、社交聚會必然是不可少的，就算有了交往的對象，也還是會出門與朋友們聚會，不會冷落了自己的朋友們喔！

水瓶座

一個典型的水瓶座，都是捉摸不定又若即若離的。在感情當中，他們不會黏，而他們的好人緣也是有目共睹。在他們的心中，朋友的份量超級重要，加上他們很需要個人空間與自由，即便有了戀人，仍會希望保有自己以往的社交模式與生活態度。他希望伴侶能理解自己，並考慮到他必須跟朋友相聚的需求。

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