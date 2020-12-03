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擺脫陰霾！哪些星座在2021年好運享不完？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

2020年已進入了尾聲，無論你是否對自己滿意，過去的還是會過去。就與這一年的成就與傷痛告別吧！新的一年，會是新的開始，2021年誰能率先擺脫陰霾，得到好運的眷顧？科技紫微網就來從12星座中點名，想轉運的你一定要看仔細喔！

　

TOP 1：牡羊座

好運連連，幸福美滿

屬於你的璀璨耀眼年份即將到來，新一年順風順水的表現，會讓你一不小心就變成了周圍人羨慕的對象。重要的是，你的心彷彿開了另一扇窗，有了更成熟的胸懷去承擔負面情緒，並且消化它們，漸漸地，你會發現連人生觀都有所轉變呢！

擺脫過往沉重的心靈包袱，用輕鬆的心情看待生活。此外，你對美和藝術的追求也更向前一步，體會到美好的時刻越來越多。總之，2021年就是牡羊座充滿驚喜與收穫的一年。

　

TOP 2：天蠍座

行事順利，一片光明

年初有些辛苦的事情來攪局，但是雨過便能天晴。2021年的各方面運勢，在你跨越年初的小難關之後，將會隨著時間的推移而越來越順遂，是一個播種便可看到收穫的年份。你也將體會到，身旁的小人或厄運，不過是讓你精進實力的墊腳石罷了。

心態轉換後，你所得到的回報會讓你獲益良多。只要稍加努力，幸福的微笑就會掛在你的唇邊，是不是很期待呢？

　

TOP 3：摩羯座

好運當道，收穫頗豐

過往的你，是否常覺得壓抑又疲憊？到了2021年，好運將大行其道，摩羯座內心的包袱將得以卸下，心理上的負擔降低不少。這一年的你，彷彿隨時都充滿了能量，有勇氣面對任何突發狀況，並且還能處理得游刃有餘。

對摩羯座來說，2021年雖然仍有許多挑戰，甚至有些可能會讓你很為難，但是只要拿出你過人的毅力，堅持到底，一定會有嶄新的體會！

　

TOP 4：處女座

輕鬆安逸，稱心如意

在好運的助力下，2021的處女座會過得安逸美滿，過往曾受過的委屈、替別人背的黑鍋，已經隨著時光淡去。屬於你的名聲、回報，會在這一年逐步到位。你再也不必擔心自己會變成犧牲品，就算遇到一些小變動，也多是往好的方向改變，你會享受到更多舒適的時光。

當然，好運來襲，不代表你可以懶散度日，每天做著一步登天的美夢。相對的，更要善用穩定走高的運勢，付出努力，做對決定，才能在2021年累積更多喜悅。

　

告別2020年的衝擊與紛擾，想必每個人都有所成長。祝福2021年的你能夠更上一層樓，找到讓自己發光發熱的舞台！

　

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