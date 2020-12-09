塔羅：你和「理想中的未來」差距有多遠？

【文‧科技紫微網】

「我知道～我的未來不是夢，我認真的過每一分鐘……」聽著廣播電台播放著這首歌，你是不是也想起，你曾經為自己設下的理想目標？想像中的畫面總是很美好，然而現實生活卻總是殘酷。現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你和「理想中的未來」差距有多遠？

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「你和理想中的未來差距有多遠？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：月亮（逆位）

實現夢想關鍵：懷抱信心、正面思考

月亮牌逆位象徵的是，現在的你對於前方的未知，並無畏懼。先前最艱困難熬的時間，你已慢慢走過，那段時間你曾經不確定自己是否能實現夢想；然而你所累積的資源，讓你逐步發揮了實力與影響力。繼續勇敢地朝著目標前進吧，你會發現自己已走在通往成功的路上，距離實現夢想不遠了。

選牌2：死神（逆位）

實現夢想關鍵：推翻舊思維、從新角度出發

死神牌逆位象徵著一段時期的終結。近期你若已走到死胡同，覺得自己快被重重難關擊垮時，請不要輕易放棄，因為這也代表著你即將變得更強大。目前要做的，是重新調整想法、改變作法、並接受新挑戰。你越是願意轉變另一套方式，重新佈局，你就越有可能實現心中的夢想。

選牌3：審判

實現夢想關鍵：接受批評、檢討錯誤

審判牌象徵著你近期開始學會用新眼光看待事情。抽到這張牌的你，在面對困難的抉擇時，能明智地做出正確的決定；你會接受別人的建議，仔細瞭解哪些部份需要改正，並能在一道又一道的考驗關卡面前，立即檢討方向，做出調整，並且付諸行動。對你來說，實現夢想就在眼前。

選牌4：皇后（逆位）

實現夢想關鍵：感到滿足、耐心等待

皇后牌逆位象徵著你是個注重享樂的人。選到這張牌的你，很享受別人對你的依賴與奉承，這一來，就會有很多人、事、物，令你不斷的分心。你若一味追求這些虛假的讚美，便會迷失方向。現在你應該將心力放在真正能幫助你的事情上，夢想才可能有實現的一天。

選牌5：星星

實現夢想關鍵：重拾動力、看見希望

星星牌象徵著你近期需要為自己設下目標、讓自己看見希望。選到這張牌的你，代表你可能曾感到絕望，對未來失去信心，覺得或許再也無法完成夢想。但現在你可以放下恐懼了，敞開心胸去面對遠大的夢想吧！雖然離成功還有一段路，但只要你夠堅持，身邊的人也會默默支持你，陪你完成喔。

選牌6：正義

實現夢想關鍵：承擔責任、誠實以對

正義牌象徵著公正與決斷力。抽到這張牌的你，在實現夢想的路上走得搖搖晃晃，想繼續前進，又害怕失敗。其實，既然都走到這裡了，你過往累積起來的智慧，已足夠你判斷整體局勢，在接下來的路上做出最有利的選擇。拿出決斷，繼續走下去，早日達成你的美夢吧。

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