唐綺陽星座運勢週報：雙子工作表現突出 魔羯桃花持續旺

不知不覺，已經迎來了2020年最後一個月。這一年的星象十分精彩，年初以土冥相合拉開序幕，而到了年底又以「偉大合相」之木土相合劃上句點。無論如何，在這新舊交替之際，我們都將迎接新的機遇與改變。現在就跟著科技紫微網來看看12月的星座塔羅運勢，抓住年底的好運，奮力向前吧！

2020-11-26 12:57