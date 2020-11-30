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心理測驗／保暖選圍巾還是暖暖包？ 看出你最適合吃什麼補身心

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網站發布一則心理測驗，透過保暖的方式，就可以知道一個人最需要什麼食物。圖片來源／ingimage
日本網站發布一則心理測驗，透過保暖的方式，就可以知道一個人最需要什麼食物。圖片來源／ingimage

這幾天不少民眾，都感覺到天氣逐漸轉涼。中央氣象局預告，隨著12月到來，大陸高氣壓將帶來冷空氣使得天氣偏涼、偏冷時間會愈來愈頻繁，溫暖時間也會相對減少。在寒冷的天氣裡，不少人都會換上保暖衣物，而日本媒體「占TV」分享一則心理測驗，可以從用什麼東西保暖，看出最適合滋潤自我身心的「能量食品」是什麼。

請問：你在夜晚寒冷的街道行走，此時你會希望用什麼保暖？

A 圍巾

B 暖暖包

C 帽子

D 毛毯

選擇A圍巾的你，適合的能量食品為「南瓜」。會使用圍巾，暗示你對於外表相當在意，盡可能要求自己保持漂漂亮亮的人。而南瓜富含維他命，以及擁有抗酸化的作用，對保養皮膚功效非常大，還能夠抗氧化。之後要吃甜點，不妨就考慮一下南瓜如何。

選擇B暖暖包的你，適合的能量食品為「香菇」。之所以會選暖暖包，或許是因為你的體質容易受寒，造成容易堆積脂肪的緣故。而香菇擁有抑止脂肪吸收的作用，剛好可以符合你的需求。看是用烤的煮的，甚至炸的都行，也能趁機好好品嘗一下香菇的美味。

選擇C帽子的你，適合的能量食品為「青魚魚類」。選擇帽子這個舉動，無意間也透露了保護頭部的想法。而像是鯖魚或者沙丁魚，都有能促進血液循環、活化腦力的效果。如果不愛吃魚，也可以嘗試切片，配飯或者加上起司去烤來吃，或是到日本料理店去品嘗也不錯。

選擇D毛毯的你，適合的能量食品為「栗子」。毛毯反映了你內心寂寞，想被「包覆」的慾望。而熱呼呼的栗子，除了能帶來溫暖之外，隱藏在深層的淡淡甜味，更是能滋潤心靈。在身心不滿渴求的同時，不如來點栗子聖代、栗子蛋糕之類的享受一下。

心理測驗 保暖 寒流

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