12月生命靈數運勢分析：從沒有哪一個困境 真想困你在原地

引用一數的指引做為12月的開端：）

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只有你自己明白的，那些陷落之處都是必須，

除了必須之外，你會知道自己能跨過，並且前行，

從沒有哪一個困境，真想困你在原地。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：情緒狀態相對穩定的本週期，面對混亂，相信你的心對於想前往的方向、應對現況的做法，都已經有一個確切能執行的方法，面對12月外來的衝擊雖多，但因為心態調整得宜，都還算應付得來；

本月將有許多事情，因為屆臨尾聲，所帶來的混亂不斷，一直被掩蓋、粉飾的太平，也將難再繼續維持表面的和平，就像要通過一道年久失修的吊橋一般，你得抓穩膽子往前走，方能安然到達彼端的2021，過程艱險，卻不是全然無成功的可能，膽大心細的行動則是一號人能順利跨越本年度的最佳方針。

工作／學習狀態：在工作跟學習方面，能夠展現專業、決斷力，得到眾人及高層的認可，雖然這些認可，可能部份並無法在本階段立刻換成實質收益，但後續換現的態勢看好，值得多努力經營；

身邊將有許多爛攤子出現，或許旁人正為此忙得團團轉，還理不出個頭緒的，在你眼裡卻能一眼看出盲點跟解方，若你行有餘力，那麼這部份就是你能多著力的點，主動出手，因為即便不出手，後面這些麻煩還是會找上你幫忙的，先行動、釋出善意，會對你的形象跟人際大大加分，如同開始所說，看起來是麻煩的事，機會就藏在其間，生活含金，但也需要你的主動挖掘。

愛情：單身者面臨人際關係的重組中，將遠離一些早已不舒適的舒適圈，適逢轉換期，你會看到許多來來去去，並從其中理出一些接下來面對新人際圈的頭緒，若對過往戀情，童年有陰影者，則會在本週期看到這些陰影更深層的問題，這些問題雖然黑暗或殘忍，但卻能幫你真的「更清楚且清醒的活在當下」，進而做出行動的轉換，為明年全新的交友圈做準備。

有伴侶者則也面臨關係的轉換期，更新更上一層樓與關係完全消亡在一線之間，總論是不會停在原地，前進跟後退都明顯，如果你的關係正瀕臨崩毀，那麼無論最終你希望留與不留，都不能再當逃兵，伴侶（或你本人）的情緒崩潰、不滿意、反覆，也無法讓你再繼續閃避假裝事情不存在，你得足夠誠實的直面問題，讓事件明確的落幕；

關係穩定者則得面對更深一步的承諾，雙方一樣會經歷一些情緒不穩、必須展現更全面的自己、交付弱點等問題，交託與關係升級的過程間，免不了恐懼，但你得認清唯有行動，才能驅散關係中的不明確，便能順利將關係升級推進。

訊息指引：Be your own coach

只有你自己明白的，那些陷落之處都是必須，

除了必須之外，你會知道自己能跨過，並且前行，

從沒有哪一個困境，真想困你在原地。

★生命靈數2

整體運勢：生活進入穩定、需要紮根的時期，二號人會感到生活停在原狀，暫時不太需要再快速的拓展，因為現況多能讓你在當下就感到滿足，但這些「停在原狀」卻不是告訴你可以「擺爛」或「什麼都不用做」，而是在這些平靜無波的生活瑣事中，有許多是你可以再細究的，只要你願意在這些看似平凡的事件上，多看一點背後的意義；

舉例來說，譬如對某人的回應，你通常習慣用什麼方式？讓你這麼做的是為什麼？這些又是否真的為你（或跟對方的關係）帶來更好的品質？

在日子安好、金錢無慮時，有餘裕的時間跟心情，去深究自己真實的意圖，是幸運的，而這些願意深究，也將為你帶來後續生活更多的順利。

工作／學習狀況：在專業上有被放大檢視的機會，這些檢視雖然可能會讓你感到抗拒、不舒服、想防禦，但要提醒二號人們，比起防守跟保持距離的姿態，開放跟歡迎討論的態度，會幫你帶來工作上晉升、或被認可的機會，因為這些「我想看得更仔細你到底在做什麼」的意圖跟要求，是「想要跟你有更多合作機會」或「想交付你更多重要任務」的訊號，如果二號人能稟持開放跟中性的心態接招，那麼也能換到不少對你的認可；

雖然短期看起來有點麻煩，也不會立刻轉換成實質的金錢或權位利益，但基本上是往這個正面方向去的，不是不來，只是安排在後續。

愛情：單身者在目前生活中，太過平穩、略嫌無趣，看起來12月也不準備離開安逸現況的你，尋覓到新伴侶或拓展新交友圈的機會略低，如果想改變，那二號人得改改自己喜歡宅在家的特性，樂於跟人交流、出現在各飯局中、或是願意離開日常生活，才可能擺脫無聊的現況；

但即便是付諸行動，本週期遇到「良好可發展、意圖單純」的對象的機率也低，如果你真的懶得動，那就沒有非得做些什麼不可，休息也是不錯的選項之一。

有伴侶者與伴侶間的關係穩定，略嫌太無聊的本週期，反而容易沒事找事（或被對方沒事找事）放大檢視或挑剔一些小毛病，基本上沒有大事的這段時間，關係還算愉快，若想避開上面說的小小麻煩，可以考慮多安排點戶外活動、或非日常的生活場景、旅行等，長短遠近不拘，總言是找點事讓雙方轉移一點注意力，也順便有共同的活動進行，則能讓感情中可能存在的一點點不穩定性也消失，感情互動更美好甜蜜。

訊息指引：let go of complaining

放開糾結，重回美好的秩序，幸運與絕境總被寫在同一個段落裡，

鬆綁固著的認定，你知道你無須前往哪裡，你要的，都已在此地。

★生命靈數3

整體運勢：在生活相對混亂、情緒不穩的十二月，三號人得更注意釋放情緒、才能讓身心趨於較穩定的狀態下，去面對生活中的挑戰，讓錯誤率降低，或順利處理問題；

人際關係跟溝通不良，無法傳達精確的意思給對方，一方面你急，一方面對方也容易各種誤解，事情多且雜亂，也無外援，三號人在這個月得多保重點了，因為各方面的協議、合約、談判都比平日有更高的失誤風險，如果可以，得做好同步錄音、白紙黑字、多次確認，都是極需耐心的工作，而且這些麻煩事，都是只為了「減少錯誤」還說不上能「帶來好處」，三號人的年底是艱辛的，面對多數由外在環境帶來的混亂，三號人只能求更穩定自己，去迎戰這個有點硬的年底。

工作／學習狀況：脫不了人際跟溝通的工作，想當然會是這一波混亂的主戰場，臨時跟急切的項目多，救火為主的任務，如果你在能選擇的位置，那麼就能推則推、能避則避吧！

幫自己築防火牆，至少不主動去接、消極抵抗是本週期還算能用的辦法，說是還算能用，是因為推開任務也會引來負評跟一些罵名，但比起做了還是得不到好評，可能有更多的負評來說，我想承受一點負面評論，實際上沒出力，或許是比較划算一點的，在你身旁同事同學可能也自身難保的狀態下，切勿接手或覺得自己可以幫對方分攤一點什麼，很容易讓自己也受困其中；

在學習上則比較能控制風險，不要一次想完成很多事，逐一、單一的進行，才是讓本週期不做白工的最高原則。

愛情：單身者在追求關係上，總是錯頻，跟別人話題接不上，對不到焦，容易雞同鴨講，然後產生誤會，如果你希望幫自己營造好一點的形象，那就先從不失分開始，這個月就先低調，安於一個人的生活，反而會對未來找尋伴侶有些幫助，因為三號人在本月的情緒紛雜，會更容易想從感情生活、尋覓新對象的方向來抒解壓力，但這個方式在本週期是完全不建議的，請務必小心的安定自己的行動跟身心。

有伴侶者在關係中易有口角爭執，雙方都覺得自己很有道理，非得爭出個高下，說服對方，這樣的心情是讓戰線無限延長，好像沒有終點的主因，如果你期待關係和諧安穩點，那麼退讓或至少少說點刺激對方的話，絕對是必要的，本週期你的伴侶跟你，都容易有雞蛋裡挑骨頭的傾向，當你看到對方這樣對待你，在（你如果非得要）檢討對方前，務必看看自己是不是也正在做一樣的事情，如果你想跟對方談一談，那也務必是先丟出（真誠的）自我檢討之後，再拿出你想跟對方說的問題，會讓溝通相對有效跟順利。

訊息指引：Balance of opposites

得小心置中，晃動卻不往哪個特定之處歪斜，

得有正有反、有進有退、靈活以對，

得看著遠方，別只看見短淺的今天。

★生命靈數4

整體運勢：生活止步不前，慣性與原路持續不通的12月，對四號人而言，原路會持續不通，原本你習慣的做法、覺得能生效的，若已經持續無效太長的時間，那麼在這個月，命運也會持續向你投遞同樣的訊息，或許對某些死硬派的四號人來說還不夠，如果你還想著「再一下就可以」那麼命運也會在接下來這個月跟你繼續對峙，直到你放下執念、修改方向為止；

所以如同今年整年的基調，越早跟上改變，願意做出新的應對，那麼這個月將是順風順水的，反之，你則會看見完全靜止不動的生活持續出現在你眼前，選擇障礙跟無謂的堅持，正等著四號人的主動放下。

工作／學習狀況：在專業上獨自美好，能獲得豐厚的利益，無論你是否有修改慣性，從外部看來都是發展良好的，至於能否真的覺得快樂，或是這些成果得來是輕鬆或其實很辛苦，則是看四號人在工作上，是否有做出與過去不同的自我修正；

差不多好的結果，有跟上改變的四號人會覺得自己得來輕鬆，也能從新的路中找到更多可經營之處、得到成就感是紮實的，未跟上者，因為願意努力苦幹實幹，雖然也會有差不多的成果，卻得付出比過往更加倍的心力。

對於四號人來說，工作比起生活或面對情感簡單，能夠順利在這局轉彎，得到良好發展的人數也多，未跟上者，只要再加把勁，也能慢慢找到輕鬆以對的方法，只要你願意主動去選擇，在本週期都是相當看好的。

愛情：對單身者來說，與人的溝通交流仍是不順暢的，你會看到機會，但是卻經常失之交臂，對於現在的你來說，放得開才是迎來新戀情的唯一辦法，機會總是在你看著看著、等著等著之中就消失了，或讓對方覺得你在給他軟釘子，不明確、扭捏的表達，顯然就是我們說的「不適用的老方法」，丟掉你的偶像包袱，不刻意且自然的展現自己的全貌，才是開啟關係的鑰匙。

有伴侶者在關係中，另一半對你是「想接近卻苦無路徑」的狀態，而你卻經常覺得對方懂就好，你不用說，或你甚至會誤判對方「其實也冷冰冰」，在你這樣認定之前，務必得先回頭客觀的看看自己的表達，是否殘缺不全，東缺西漏卻自以為心有靈犀，若你關係正在僵局之中，還是快點從這種自以為、自我陶醉醒來，面對自己其實該把話講滿、講清楚跟講好的任務，會是比較實在的事情。

訊息指引：Comparisons

全貌是不挑選，不特定，不排除任何一個面向，全然的接受，不刻意忽略，

全貌是全然的真實，沒有比較，也沒有優劣。

★生命靈數5

整體運勢：勝券在握，資源與幸運務必掌握在自己手中，運勢可望大大好轉的本週期，五號人將看到很多期望已久的機會出現在眼前，只要看準、主動伸手或釋出有意爭取的訊息，通常都滿容易取得機會的，但隨之而來的，就是利益是否要與人共享的問題；

需要幫忙的對象，通常也會在此時看到你，對五號人而言，得理智的幫自己做好決定，在這個時間點，你應該能很明確的分辨，面對多數的求援，你是「幫不起」的，12月的幸運點雖不少，但卻只夠你一個人獨用，距離「行有餘力、能承擔他人」顯然還有滿長一段距離，請先顧好自己，堅定的與他人保持該有的距離，才不會讓好運只是過個手，自己什麼都沒留。

工作／學習狀況：在專業上，能夠擺脫不適切、很難合作的對象，或是那些本來就對你有所圖，做不合理要求的人，可能會以轉換職場，或是人際圈來展現，也可能是這些人終於現出原形不演了、吃相難看，於是讓你更能痛下決心與他們切割，無論如何12月都是終結壞的，迎來較好合作的時候；

如果你身邊就有上述的對象，忍耐已久，更是適合主動終結這些不對等合作關係的時候，先把壞的移走，空出空間，很快就能讓更好的合作或互動關係進來，讓你在工作跟學習研究上有所進展，並且換取到實質的利益。

愛情：單身者有拓展交友圈的機會，有種一下子風向就轉到你這邊的幸運感，對五號人來說或許期待已久，但卻不宜躁進，在氣氛一下轉變的的情況下，五號人很可能會付出過多，讓剛剛開始、本來該往正面發展的關係，一不小心就歪斜失衡；

慢慢來比較快，對五號人來說，雖然有新機會，不過目前都只適合在朋友階段，多觀察與累積，會比直接確認關係安全。

在這段時間過快下決定的關係，也容易閃離，如果你想珍惜，那就得放慢腳步，多點耐心。

有伴侶者在關係中也有過度付出的傾向，比起做得更多，五號人需要的是多休息、放下對關係的控制，使其自然運轉，你會發現這樣的鬆手、讓關係自然流動，會讓伴侶反而回過頭開始思考，自己是不是該多做點什麼；

在容易感到疲憊心累的本週期，五號人若感到自己付出過多，或是想埋怨伴侶什麼都沒做、做得不夠，那麼這正是最佳能反轉局勢的時機，把空間留出來，耐性多給一點，時間拉長，讓你的伴侶也有機會展現他對你的貼心吧！

訊息指引：We are one

你已在最該在的地點，在最該出現的時間，手裡握著最該你的一切，

別將那些割棄或忽略，比起在別處，屬於你的，在你身上才最適切。

★生命靈數6

整體運勢：12月會經歷一段失落的週期，一些原本被掩蓋的表面和平將在本月崩毀、再也撐不下去、演不下去，終致讓六號人非得看見事情的本質跟原貌，對六號人來說，自是一段打擊、心情低落的時日，但也非得走過這個過程，你才會從其中認清事實、得到經驗，然後從中找到更適合自己、能讓自己覺得舒服的生活模式；

本月份運勢先低後高，如果你採取正面以對，願意看清的姿態，那麼月中之後的舒適、運勢好轉，也會加倍的補償你在月中之前失落的心，反之逃避則會讓整個失落的時程拉長，如果你想快速跨越困境，那明確勇敢的態度，就是必不可少的要件了。

工作／學習狀況：在專業上，六號人或許會看到更多的「你覺得可以這樣做」或「你可以幫上一點忙、給建議」的狀況，但這些「看見」如果讓你真的插手了，你會發現後患無窮，這幾乎是這個月一切麻煩的根源，只要能夠不涉入他人的事務當中，不主動介入、在他人求助時也審慎評估，跟大家保持一段安全距離，才是讓你在這個月能順利運轉的要件；

本週期大環境紛亂，倒也不是要你對他人的處境完全見死不救，而是你得先保全自己，留出空間，通常這樣也已經花去幾乎全部的力氣，無法再多分給別人了，先專注於自身工作的排程，若真的行有餘力，再考慮別的吧！

若你能稟持這樣的守則，就能不被環境的亂流捲入，讓工作跟學習狀況都保持在良好狀態。

愛情：單身者在本週期的桃花旺，有可能被他人相中、追求，但你能接受的機率卻不高，因為看起來對方的自顧自、自說自話、自以為，都會讓六號人感冒到極點，在頻道對不上，難有共識的狀況下，只能說對方的以為，是一場美麗的誤會；不成事小，但對六號人來說，太過慇勤跟自以為的交流方式，會造成不小的身心負擔，比起迂迴，還是直接點拒絕會更好。

另外也可能被安排一些「一想就知道非常尷尬」的相親或名為「多認識一點朋友的活動」，因為發展狀態不看好，如果沒有多餘的體力，拒絕會比硬出席來得更好。

有伴侶者在關係中，則容易有付出失衡的現象，可能是你或伴侶一頭熱的、依照自己的意思付出，卻貼了對方的冷屁股，讓雙方都有機會經歷一段失落、不被接受的低潮期，貿然跟未經確認對方意見的行動，都可能招致失敗或是爭執，如果你正面臨這樣的困境，那麼快點直接跟對方確認，把話說清楚，會是快速停止這種失落感的關鍵；

比起驚喜，更適合不浪漫、明確的本週期，清晰說話的藝術，會是雙方需要共同努力研習的課題。

訊息指引：Music is medicine

際遇如音律的高低，沒有任何該被列為吵雜，或不被需要的聲音，

我們向來擁有為它們安排秩序的能力，

每個不完美，帶有小缺陷的聲音，

你只需盡可能的，把它安排進最適合出現的片刻裡。

★生命靈數7

整體運勢：行動力下降，不易提起跟人互動意願的本週期，會讓七號人錯過一些來自別人的善意，因為生活呈現止步不前的現況，身旁多數人的情緒起伏大，被隔絕在外、不被接受的感受特別強烈，再加上本身的動力不高，很容易就自我封閉，進而錯過某些良機；

若七號人可以稍微放鬆點，會發現其實生活還是有其他情緒狀態相對平穩的人，願意跟你有互動、並且也能從中得到一些好的合作、交流、或單純取得一些有用或正面的資訊，對於身心都會有不小的幫助，在你感到厭世時，記得要用力挪動一下身體跟視角，你會看見生活是有選擇的，除了眼前的停滯不前，還有另一個較陽光積極的面向，正待你的發現。

工作／學習狀況：在專業上易被加諸負面情緒，來自上司或業主的要求嚴苛，讓你感到喘不過氣，任務的傳達不明確，進度也拓展不易的此刻，七號人若對自己工作有更多期待，無論覺得多煩，你還是得仔細的跟合作對象反覆確認細節，這些確認雖然很煩人，卻不會白費，只要你願意多幾次、再仔細一點，通常也都能得到想要的答案，或釐清某些盲點，讓你的工作有所進展；

這些確認、細心跟不厭其煩，都是讓本月工作順利運轉的要件，只要你能往這個方向修正，就會發現原本看似一灘死水的工作或學習現況反轉，到一個「看起來很難，但其實大有可為」的方向。

愛情：單身者若想脫離單身，可得靠朋友的資訊傳播了，但也得你自己願意釋出訊息，並且願意接受邀約，才可能看得到新的機會，至於日常生活中的發展相當有限，若你只期待在日常生活中就能遇到，或有新的機會開展，恐怕就會停在原地，本週期一切的正面際遇都是「需要安排」才能有的，雖然看起來得多費點力，但幸運的是「能靠努力安排就有」，如果不想太寂寞，就往這個方向前進吧！

有伴侶者的關係可能轉趨冷淡，對方對你的刻意疏離、封閉自我，都會讓你在本週期有種深深被冷落的感覺，互動停滯的背後，是伴侶想讓你看到問題的訊號，檢視自己是不是都只讓對方在努力，或只用自己的方式自顧自的對待對方，卻沒有好好看雙方各自的需求是什麼呢？

關係中缺乏真實的溝通，只展現特定的面向，是關係停滯不前的主因，想破冰就從揭露自己的需求，跟傾聽對方開始吧！

訊息指引：Creativity

多種且多變，從不停滯不前的，你的生命，你得始終保持清徹透明，

那透明帶來一切關於愉悅與美好的可能性。

★生命靈數8

整體運勢：能在生活中找到許多新樂趣的本週期，對八號人來說是值得期待、好好規劃一番的，在思考活絡的這個月，無論想拓展任何的新計畫，都比平常容易，雖無大利，但是小的樂趣、小的獲利都沒問題；

比起跟人做一樣的事，或是帶有競爭性質的追尋，自己「真的想做」的事，會帶來更多成就感，於是挖掘自己真正的喜好，便成了12月能帶來最多愉悅感、含金量最高的事，當你願意只專注在自己真正喜歡的事情上，改變平日以實益為導向的思考順序，你會意外發現另一種舒適美好的生活方式。

工作／學習狀況：在專業上跟人的合作、溝通，皆可能出現阻礙，對於團隊工作者，得先自己多花點力氣把事情完成大半，或是讓概念幾近完整之後，才比較適合拿出來討論，跟邀集其他人的參與，若是一開始就是開放式的討論，你可能會發現到了月底的進度還是少得可憐；

這是個你需要付出較多，甚至得犧牲自己私人時間，才能成就平日工作水準的時期，難免八號人會覺得不太合算，但這樣的交換，是能讓本月空轉率降低的唯一方式。

對於個人工作、獨立工作、或是獨自研習者而言，這段時間則是個腦袋活絡，有高產能的美好週期，請好好把握思緒起飛的甜美片刻。

愛情：單身者選擇眾多，反而會讓你不知道該從何下手，或從哪裡開始，如果你願意的話，就請專注在拓展話題廣度跟深度上，來取代掉「想快點交往、脫離單身」的目的性吧！

把焦點放在輕鬆的聊聊，而不把聊天導向某個特定的終點，對你來說會比較容易篩選出能夠交流的對象，根據談話進度做出決定，比起某個目的性，你會發現這樣的互動方式，更能幫你得到友誼，脫離單身及選擇障礙的困境。

有伴侶者在關係中則會歷經小爭執，跟對方意見相左的狀況頻頻發生，你得回頭看看，是不是雙方都困在某些特定話題當中，關係裡早已少了新的刺激、話題跟共同興趣呢？

這將是本週期讓關係解套，轉換氣氛的重要關鍵，似乎互動已經有某種固定模式，不太變動，一旦無聊就看對方各種不順眼，才演變成眼前的小吵不斷，如果你你抓出原因，只要將方向輕輕一轉，就能化逆風為順風，再度重回戀愛關係的美好。

訊息指引：You are winner

生活向來只是遊戲，一種風向的判定，決定了眼前的風景，

意義從不在終點或輸贏，也沒有終點與輸贏，

而最無意義的生命，向來是只選擇困在原地。

★生命靈數9

整體運勢：本週期在生活的各面向，都是難以應付的，講也講不聽的人、都很爛的選擇，都會讓九號人真正的感到心累，如果你尚未學到放過自己、放下控制，那麼這將會是個很辛苦、怒氣滿滿卻無能為力的週期；

在這樣的時期，你得認清那麼多的不順，都是因為你很在意，它們才有機會「弄到你」，讓你生氣、焦慮、無力，但換個角度，如果這題你早已寫透，這些客觀狀態仍舊會存在，但對於講不聽的人，你若不想控制他，他也就無法讓你發怒或心累了，對於很爛的選擇，你若能開出自己的選項，那就沒有非得選不可的壓力了。

歲末年終，就是今年練習的總驗收，願你今年的練習，足以讓你擁有清晰，一切順利。

工作／學習狀況：在專業上會遇到不合理的要求，無理的長官、暴怒的火花直衝向你，也會看到同事或合作對象的慢吞吞，都實實在在的考驗著九號人的修養跟智慧；簡言之，是大家有點在比爛、比誰能拖得久的場面，如果想順利，那你就得先認清自己想要的是什麼，然後踩穩底限，無論如何都不能動搖，

同時，你也得是耐煩的那個，不能比對方更急，更急就輸了。

所以慢慢來的心情實在是必須的，九號人或許也能理解，但這個理解也會讓你厭世無比就是了。

好消息是，如果你能用這種雖然厭世，但真的不過度控制的心情，靜待事情的發展，你也會發現其實沒有急著需要被解決的問題，放一下、不管它一下，事情會自己長成該有的樣子，而且結果意外的還不錯呢！

愛情：單身者在追求新關係中，會有選擇雖多，但全錯的無奈感，對你來說，這種無用的社交還不如沒有，懶得互動、懶得說，便成了你的基本態度。

但你得回頭去檢視這種「懶」是從何而來，或許仍有過去的陰影未除，或許是你仍對某些特定對象有執念，所以便對所有新的可能，興趣缺缺。

若是如此，就得先解決舊患，才能真的輕鬆迎接新的機會，得依序來，事情才能有機會開展，偷懶不得的。

有伴侶者，對於伴侶你仍有各種不滿，對方的自以為或消極、看起來各種事都做不好的拙劣，都讓你完全想停止跟對方互動，既然這麼想，那就快快放下手邊的控制，讓出空間，讓對方有機會冷靜一下吧！

當你讓出空間什麼也不管，對結果跟對方態度毫無懸念時，你會發現對方意外的上進跟「突然變得可以」「突然聽懂人話、開了智慧」，其實關係中某些對方的無用，真的是被你養成、慣成的，當你願意讓出一條路，你會發現這條路不但是給對方一些表現的空間那麼簡單而已，更是讓自己有路可退，回到那個自在，比較輕鬆的自己，這樣的空白，是讓關係重回美好之途。

訊息指引：A daily does of joy

愉悅藏在生活的縫隙，它不明確，想讓它被彰顯，便需要空間與寧靜，

為生活留出更多空白與不確定，保留光亮流進生命的路徑。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。