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小孟塔羅：夢想實現還結婚生子？測你的人生高峰何時出現

聯合新聞網 / 小孟
圖／pixabay
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珠穆朗瑪峰是地球上最高的山峰，海拔8848米，它位於尼泊爾薩格瑪塔地區和中國西藏的交界處，是喜馬拉雅山脈的一部分。許多登山客窮盡一生的夢想便是登上頂峰。然而，你是否知道你的人生高峰何時會呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你的人生高峰何時出現？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mara Aghem & R. Minetti(The Fey Tarot)




A：當錢的主人。(正義牌正位)

牌面的女子沒有黑眼珠，她讓羽毛浮在雙手之中。

這張牌表示你的人生高峰在不受金錢控制時。儘管是含著金湯匙出生的人，仍會迷失在金錢世界中，甚至是家族的相互鬥爭。更何況是普羅大眾的人，無不每天為賺錢而庸庸碌碌。有一天當你懂得滿足，並超脫錢的眼界時，便到達你的人生高峰處。小孟老師在此提醒你，你是否是金錢的奴隸呢？

B：夢想實現時。(權杖騎士正位)

牌面的女子騎乘在鳥上，飛到雲層自由自在翱翔。

這張牌表示你的人生高峰在夢想成真的那一刻。能夠把腦袋瓜裡的想法一步步，實踐在真實的世界並非容易的事。過去有比爾蓋茨創造WINDOW，愛因斯坦發表的相對論。別小看自身潛能勇敢追夢去吧！小孟老師在此提醒你，有時你不只是成就自己，還能夠間接造福到他人。

C：結婚生子時。(皇后牌正位)

牌面的女子坐在城堡裡，懷抱著頭頂長角的金龍。

這張牌正好能從二性的層面切入。若女性選到表示你的人生高峰會在生育期間，生兒育女雖然辛勞但也是你今生最至關重要的事。若男性選到表示結婚娶到合適的另一半，若能實現執子之手與子偕老那就圓滿了。小孟老師在此提醒你，無論過程多麼的艱辛，最重要的是堅持到最後。

D：打敗勁敵時。(權杖五正位)

牌面二組人把線繞在樹上，使出全力拔河分出勝負。

這張牌表示人生有時總有鬥的難分難解的死對頭。如同三國時代的周瑜與諸葛亮，如果周瑜能改寫歷史打敗諸葛亮，那一刻便達到一生的最高峰處。因此，在你尚未超越你想贏過的人之前，請持續保持上進與熱忱的努力吧！小孟老師在此提醒你，每次的失敗都是下次成功的養份。

E：迎接𥌓光時。(皇帝牌正位)

牌面的男子坐在他的寶座，身旁石中劍和金龍護法。

E：迎接𥌓光時。(皇帝牌正位)
E：迎接𥌓光時。(皇帝牌正位)

這張牌表示你的人生高峰在獲得勝利名聲時。例如：體育選手的最高榮耀一般來說是奧運金牌；唱片歌手的最高榮譽象徵就是金曲歌王、歌后；在公司打拼的最高榮耀可能是某個職位等等。小孟老師在此提醒你，人生有目標才會有拼勁，努力燃燒你內心的小宇宙吧！

小孟塔羅

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