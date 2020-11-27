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心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

聯合新聞網 / 綜合報導
有時在特定狀況下，容易會有一種寂寞感席捲而來。圖片來源／ingimage
有時在特定狀況下，容易會有一種寂寞感席捲而來。圖片來源／ingimage

隨著天氣逐漸轉涼，有時不只是外在，連內心都沒來由地覺得寂寞、冷颼颼了起來。日本網站「TRILL」最近分享一則心理測驗，可以測出自己在什麼樣的狀況下，特別容易突然感到空虛寂寥。

請問下列的圖，你認為它是什麼呢？

圖片中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖片中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

1倒著的飲料杯

2澡盆

3燈

4水桶

選擇1倒著的飲料杯的你，容易在空閒的時刻感受到寂寞。你是個社交能量旺盛，總是在團體中心的人物。因此平常的你，經常被各種雜務包圍，忙得不可開交的你，一旦閒了下來，自然會感到一陣寂靜。更可說，正是因為你越樂於處在繁忙中，就越不習慣靜下來的感覺。

選擇2澡盆的你，容易在季節變換之時感受到寂寞。你是個對「時間感」感受強烈的人，平常就會將時間仔細劃分謹慎利用，再忙碌也會留給自己一點時間，甚至看電影之類的場合，也容易回想起年輕歲月。因此在季節更易的時刻，更容易感受到時光流逝，而內心有所感慨。

選擇3燈的你，容易在周圍展現幸福時感受到寂寞。你是個重視友情的人，朋友甚至是同事，你都希望能和對方維持著良好關係。所以當這些朋友們宣布即將結婚、成家之類的時候，預料到你和對方之間的關係很可能就此生變，正是會讓你感受到寂寞之處。

選擇4水桶的你，容易在看到寂寞之人時也自感寂寞。你是個容易受到周遭氣氛給影響的人，因此即使你客觀上並不寂寞，但僅僅只是看著旁人愁眉苦臉，你也會自然感受到一陣孤獨。甚至有時你想刻意避開，都還是容易不自覺被捲入其中，你就是如此容易受到左右的類型。

心理測驗 日本

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