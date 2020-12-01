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12星座「愛情弱點」大公開：巨蟹太過敏感 處女為愛忍耐

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pixabay
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愛情中，我們常被對方的好所吸引，覺得對方可靠、大方、善良、外型亮麗。但終究是來自不同的家庭，許多習慣並不是原本我們就熟悉的。慢慢發現對方的缺點和不滿意的地方，有時這些也是造成戀愛吵架的原因，我們就依照12星座的愛情弱點來了解吧！

牡羊座：愛情盲目、速戰速決、火爆脾氣。

牡羊沒耐心，最恨拖拖拉拉的，而且在還不知心儀對象的情況，就一股腦的勇敢告白，才是最危險的時候。溝通上也很難認錯，無法理性溝通，這就是牡羊需要改善的，不然就算對方再怎麼容忍，愛情也很難走得長遠。

金牛座：固執、太過小心、佔有慾強。

金牛不懂變通，也害怕被分手，所以交往進度很慢。而且在交往之後，不管去哪裡，都要兩個人黏在一起，大手拉小手，前腳跟後腳，還禁止愛人跟其他異性接觸，這樣的佔有慾太強，讓愛人很累捏！

雙子座：善變、沒耐心、說長道短。

雙子座喜歡追求新花樣，喜新厭舊，討厭一成不變。在戀愛時也一樣，對一件事物沒辦法持之以恆，還有那張嘴巴，雖然也是吸引戀愛對象的第一印象，說得口沫橫飛，把死的說成話的，時間一久，優點變缺點，愛人就開始感受不到專情。

巨蟹座：犧牲奉獻、患得患失、太過敏感。

巨蟹會為了體貼另一半，幾乎是把自己完全奉獻給了對方，當聽到另一半對你有些微的不滿，巨蟹座敏感的內心會因為心理不平衡、委屈，然後就患得患失地亂想自己到底是哪裡做得不好，只能說巨蟹座所有的一切都是為了情人呀！

獅子座：自我為主、霸道強勢、溝通不良。

獅子座最容易陷入自我感覺良好的迷思，經常認為別人要以獅子座的需要為先。本身有大男人或大女人主義，霸道強勢，就因如此，沒有習慣說出「我愛你」、「謝謝你」，更不擅長用言語還有行動表達的獅子座，常常錯失了許多美好的戀情。

處女座：凡事要求、舊事重提、為愛忍耐。

要求完主，是處女座的一大特性，但同時也是愛情中的一大困擾，常常重提舊事，使愛人不堪其擾。但會當感情出現裂痕，卻會選擇忍耐，以求挽回，只能說處女座戀情的好壞，都是自己造成的。

天秤座：太過曖昧、禁不起考驗、猶豫不決。

天秤座待人很友善，無形中也有曖昧關係，隨著時間一久，卻經不起考驗，開始招蜂引。也容易陷入感情困惑中，欠缺果斷的決定力、猶豫不決，而錯失愛情。

天蠍座：善妒多疑、忽冷忽熱、用情至深。

天蠍座生性多疑，在感情中是非常缺乏安全感的，但有時候，為了拼事業，卻將愛情放到一邊，對愛人時而冷落時而熱情。一旦陷入愛情中，就會用生命去愛一個人的，你最後才會發現，這樣的愛其實就是想佔有對方不放啦！

射手座：愛自由、重視友情勝過愛情、愛狡辯。

射手座感情也愛好自由，不愛受到約束，愛玩也愛交朋友，對朋友大方，但對情人卻是脾氣暴躁死不認錯啊！若是另一半發現你有不該有的行為，也能編出一套自圓其說的說法，但卻更容易使得另一半抓狂。

魔羯座：事業心重、古板、不死心不放手。

魔羯座如此可靠，是因為他們的事業心重，同時不愛違反既定的原則，對社交應酬更沒啥興趣，他們也很難愛上一個人，不容易輕易投入愛情，一旦投入後，就很難放棄愛情，不死心不放手。

水瓶座：不擅表達、心軟、獨立。

水瓶座平時說話條理分明，但面對自己的戀人或心動的對象，就會變得很口拙又木訥，就算有了愛情，也可以獨立一個人而忽略了對方。不過當對方做出了傷害的事、犯錯了，只要對方虔誠的道歉、低下頭來說對不起，水瓶們都會不可思議地包容與原諒對方。

雙魚座：脆弱且敏感、內心戲太多、沒主見。

雙魚座複雜而多情的性格，也是十二星座中最敏感、最多愁善感的，容易陷入愛情小說、夢幻的愛情，對愛情充滿了不切實際的幻想，再加上有時過於懦弱且沒有主見，常沒有底線的迎合對方，這樣容易受到另一半不懷好意的操控，愛情也變得不美麗了。

花無百日紅，人無千日好。愛情之所以美好，就是因為對方願意為我們捨棄且改變，所以我們才能接納對方。人非聖賢，熟能無過，知道對方的優缺點，並不是為了在愛情中占上風，而是能藉此知道在戀愛中，該如何接受對方的好與壞。

愛情 星座 告白 分手 星座運勢

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