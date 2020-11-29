殺破狼周運勢／2星座感情有重大轉折 處女座當心被裁

殺破狼2020年11月30日～12月6日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星相位良好，會發現長輩遺留下來大量的貴金屬，目前價值不斐。有投資習慣的白羊座，手上持有的標的水漲船高，開始由虧轉盈，可選在適合的時機出脫。

工作運方面，在志業宮位的土星、木星、冥王星呈現合相，不論是什麼樣性質的工作，都可以挑戰看看，此時會是轉職最佳時機，會尋求出新的出路。工作穩定的白羊座，有升職的機會，會是與老闆斡旋薪資待遇的好時機。

本週須注意的部分

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，重要的交通工具會在此時壽終正寢，需要換新車了，被開罰單的機率比較高，也要當心發生行車糾紛。須特別注意交通安全，日月蝕影響期間盡量不要出遠門，容易受困在某些區域。

感情運方面，在慾望宮位的金星與秘密宮位的海王星有良好連結，陷入秘密戀情中，兩人由性而愛，確立彼此的感覺，不過目前兩人有些狀態尚未穩定下來，不宜公開戀情。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星相位與人際關係宮位的海王星有良好連結，和某個好朋友日久生情，自然而然牽起了手，默認了彼此的關係。單身的金牛座會因為參加朋友邀約的活動，邂逅令你怦然心動的人物。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，能夠交到可信賴的朋友並非易事，嚐盡人間冷暖後，最近會交到對人全心奉獻，不求回報的新朋友，可以改變你為人處世的看法。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、木星、冥王星合相在專業宮位，受到火星影響，有些專業理論要開始實踐，未來充滿挑戰。某些金牛座一直困在海外工作，無法回國，這段時間會陷入掙扎，會需要繼續留守在他鄉，卻有些水土不服的問題存在。

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，為了購買某種物品，會花光身上所有的積蓄，生活費用吃緊。某些金牛座投資過度躁進，將全部的資產都壓在某個投資標的，卻可能沒有現金可支配，過得比平常還拮据。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，土星、木星、冥王星合相在財務宮位，陷入官非的雙子座，會獲得勝訴，判賠金額不少，討回你應有的公道。有投資習慣的雙子座，投資標的讓你的資產水漲船高，此時可獲利了結。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與太陽有良好連結，遇到委屈與困難時，會有不少人願意站在你的這一方給個公道，此時會知道哪些人是酒肉朋友，哪些人可以推心置腹。

本週須注意的部分

健康運方面，月蝕發生在命宮，大小病痛不斷，可能發現麻煩的疾病，要花很多時間復健與治療，甚至需要動手術才有痊癒的機會。這段時間不要涉入危險的行為與區域，容易發生意外，注意人身安全。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的太陽影響，在職場曾經是重要合作夥伴的人，如今成為你主要的競爭對手，對方十分了解你的弱點，在事業上不斷扯你後腿。

感情運方面，日蝕即將發生在感情宮位，情感關係會在此時出現重大的轉折，這段時間會因為一些事件的考驗，決定一段關係的去留。某些雙子座則是會邂逅一個讓你想託付終身的對象，必須處理掉原來殘破不堪的關係。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星相位良好，遠距戀愛的巨蟹座，即將與喜歡的人見面，結束兩地相思的狀態，心中充滿期待。已經有穩定關係的巨蟹座，這段時間會籌備許多重要的事務，為兩人的將來做許多準備。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位的影響，最近會想孤僻一下，會有某些安靜的朋友陪你透過通訊軟體聊天，或是連線玩遊戲，這種宅宅的日子比較愉快。

本週須注意的部分

工作運方面，工作宮位受到日月蝕能量的影響，同時火星在志業宮位行進，工作忙碌到已經出現疲態，會想辭掉目前的工作，或是調離現在的工作單位。某些巨蟹座則要當心職場人事異動，有可能裁員。

健康運方面，健康宮位受到日月蝕能量的影響，身心靈都有過勞的症狀，除了當心著涼感冒之外，心血管與消化系統方面的疾病要留意，腸胃可能因為情緒緊繃常常不適。情緒不佳，容易有嚴重的憂慮問題，甚至引發心理疾患。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，階段性任務完成，可以暫時休息一陣子，工作壓力將逐漸減緩。某些獅子座會因為特殊的原因，隔離在家中上班，相對而言輕鬆很多。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，由於沒有什麼時間可以逛街消費，不知不覺累積了許多存款。有投資習慣的獅子座，前陣子沒有什麼心思理會的投資標的，不知不覺漲了許多，無形資產增加。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，有朋友在此時突然離世，或是罹患不治之症，會深深感覺世事無常。某些獅子座則是會離開某個團體或社群，與某些人斷絕往來。

感情運方面，日蝕即將發生在戀愛、子女宮位，戀情將會出現重大轉折，可能意外懷孕，但你或對方還沒有心理準備迎接這個即將到來的小生命。某些獅子座會對戀愛對象的態度感到心寒，而決定離開一段戀情。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星、土星、冥王星呈現合相，週遭會有不錯的對象出現，並對你表示好感，會與對方交往看看。有對象的處女座，情感關係漸入佳境，懷孕機率高，或是會與對方一起收養新的寵物。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，與伴侶宮位的海王星相位良好，和喜歡的人一起出門旅遊，兩人關係可因此更進一步。單身的處女座則可能在旅遊的過程中邂逅有好感的對象，整個旅程會因此更為愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，工作生涯會有重大轉變，職務會有所調整，離開目前的單位，或是被挖角、轉職。某些處女座則要當心職場的人事異動，當心被裁員。

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，某個家人的狀況令你擔憂，會有家庭成員會離家或離世。某些處女座則是會跟家人吵架、離家出走。居住環境也有異動的狀況，需要找新的居所搬家。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，金星在金錢宮位行進，百貨公司週年慶會因為划算的折扣，入手覬覦很久的奢侈品。某些天秤座會因為工作收入增加，存款也快速累積，會想品嚐昂貴的餐廳犒賞自己。

工作運方面，在工作宮位的海王星與金星有良好連結，薪資待遇被提升，能力被肯定，此時會開始追求在工作領域的成就感。在職場的經驗值是金錢所買不到的，會渴望有更多實習的機會。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在伴侶宮位行進，與喜歡的人總是一點小事情就起口角，有時會想刻意冷處理，對方卻越來越火大。某些天秤座最近渴望與喜歡的人常常能有親密關係，但周遭總是有許多閒雜人等干擾，無法享受魚水之歡。

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，某個學科成績不太理想，可能需要重修，甚至正面臨二一的邊緣。在海外唸書的天秤座，此時會因為一些事件，必須暫時放棄學業回國，無法拿到文憑。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，同時在戀愛宮位的海王星與金星有良好連結，通過喜歡的人的重重考驗，對方終於點頭答應你的追求。感情穩定的天蠍座，發現另一半傲嬌的原因，好好哄哄對方就沒事了。

人際關係方面，在命宮的金星相位良好，此時人緣極佳，對他人的付出會獲得對等的回饋。收到朋友別出心裁的禮物，除了自己可以使用之外，也可以分享給其他朋友，大家一起共享你的喜悅。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，要當心遺失錢包或貴重物品，重要的信用資料或個資被盜用，有些損失無法追回。有投資習慣的天蠍座，不要抱著賭博的心態投資，特別是融資當沖，會因此欠下大筆債務。手上標的請見好就收。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，會無意間得知自己罹患麻煩的疾病，必須要花很多時間治療與復健。不要涉入危險的地方與行為，生命安全會受到威脅。腸胃狀況不佳，容易吃壞肚子，注意飲食衛生。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，木星、土星、冥王星合相在金錢宮位，會有許多外快可賺，忙到沒時間花錢，不知不覺累積了不少積蓄，發現存摺中的數字會令你驚喜。某些射手座會賣掉一些自己覺得不太需要的東西，沒想到還小賺了一筆。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，斜槓開太多，身兼數職，每種工作的表現都令客戶滿意，年底工作排滿檔。某些射手座會以最節省時間的方式，高效率地完成工作，有許多時間可以做別的雜事。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在伴侶宮位，越是重要的人，越要有耐心的對待，此時可能會因為一時情緒失控，失去你最愛的人。此時不要與另一半針鋒相對，這段時間會是分手的高峰期。

健康運方面，日蝕逼近命宮，需特別注意心血管方面的問題，盡量不要太過勞。危險的地區或行為不要涉入，當心受到波及，造成生命的威脅。水星同時在命宮行進，當心著涼感冒，呼吸系統容易發炎。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位持續行進，最近會收到許多親朋好友的幫助與餽贈，遇到困難的事情，也會有貴人出手幫助。人緣也非常好，總是有人會在無意間誇讚你。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，被周遭的人覺得你正在談一場很辛苦的戀情，不惜要與社會傳統價值觀對抗。但為自己的愛戀奮鬥，才會覺得獲得的幸福是有價值的。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，工作領域面臨轉型，目前的職務正面臨很大的調整，某些摩羯座甚至會在此時被裁員，或是趁著人事異動，跳槽以及轉換跑道，不想繼續在沒有前途的產業浪費時間。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，某些疾病面臨惡化，必須要在此時動手術治療。這段時間也可能會因為工作過勞，罹患令你意想不到的疾病。腸胃狀況不佳，容易吃壞肚子，注意食品衛生。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，相位良好，目前正承接一個光鮮亮麗的任務或案件，報酬條件十分優渥，會在此時名利雙收。某些水瓶座在職場上的表現受到主管肯定，甚至會有額外的獎勵表揚。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與金星有良好連結，嚮往已久的某個品牌商品，終於在週年慶以非常划算的價格搶購到手，不過滿足虛榮心的物質堆砌太多，有很多東西甚至還沒拆封，買了並沒有實質意義。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，莫名其妙被喜歡的人討厭，受到對方莫須有的指控而分手，情感受到嚴重的傷害。某些水瓶座的小孩或是寵物最近狀況不佳，容易發生令你心痛的事件。

人際關係方面，日蝕逼近人際關係宮位，突然看清某些人的本質，在此時離開某個小圈圈，或退出一個群組。某些水瓶座會失去一個重要的朋友，或是被同儕排擠討厭，使你感到受傷。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的海王星與遠行宮位的金星有良好連結，遠距戀愛的雙魚座，雙方終於有機會在同一個城市一起生活。情感生活穩定的雙魚座，與喜歡的人小別勝新婚，對方或你從外地出差回來，雙方生活更為甜蜜。

工作運方面，日蝕逼近志業宮位，上司有意升遷你的職務，讓你嘗試具有挑戰性的工作，雖然覺得有些冒險，卻也不得不接下這個託付。某些雙魚座有轉換跑道的契機，被人挖角，進入新的工作領域。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，某個家人的狀況令你擔憂，此時也很容易因此與家人發生爭執。某些雙魚座會因為工作的轉換需要離家或搬家，居住環境會有大幅的轉換。

人際關係方面，木星、土星、冥王星合相在人際關係宮位，受到金錢宮位的火星影響，人際關係需要做一些調整，會遠離一些虛榮愛打卡的朋友，接近比較知性正面的人，才能使你的精神層面有所成長。

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