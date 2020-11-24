不在乎顏值！這些星座最怕伴侶長得太好看？
在挑選伴侶時，長相固然是一個重要的條件，但有些星座可是不太在意對方的外表喔！
俗話說，「好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一」；但若伴侶太漂亮，有些人可能就會開始沒安全感，或者自覺配不上對方；下面這幾個星座，在找伴侶、挑選對象的過程，也是比較不注重對方外貌亮麗與否的人喔！一起來看看準不準吧！
天蠍座：怕伴侶招蜂引蝶
一般而言，天蠍座都是屬於外貌不俗，容易吸引他人注意的類型。但是，那些追求者，天蠍座幾乎不太放在眼裡。對天蠍而言，內心的忠實與誠實比亮麗外表更重要，對方愈是外貌平庸，天蠍座就更有安全感與踏實感，即便長相出眾的不一定會劈腿，而外型普通的也不見得不會出軌；但是，長相較為平凡的人總是特別吸引他們。
金牛座：外表夠看就好
金牛座為人精打細算，他們選擇傾向找實用又顧家型的伴侶，對長得好看的人其實沒有太大的心動感——在潛意識中，他們認為好看的外表總是代價不輕。對金球而言，情人個性獨立且經濟穩妥，比什麼都重要。他們普遍會選擇能讓自己感覺舒服，而且被需要的情人。外表嘛，端正就好。
水瓶座：雙方平等就好
水瓶座在擇偶時往往會選擇外表不太出眾的人，他們內心不希望因為外表配不上他人而自卑，也討厭被人比下去。對其而言，最好的愛情就是雙方都勢均力敵，外貌不相伯仲就好。如果彼此落差太大，這樣會比較不利於雙方的感情發展。
獅子座：不能比我優秀
獅子座在擇偶時一般來說不會太關注外表，在其看來長得好看固然是好事，但更重要的是不能比他還好看。他們普遍不希望被別人比較自己伴侶的外貌，認為情人比自己還亮眼是一個很沒面子的事情。被怕被誤認為是「高攀了對方」。
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