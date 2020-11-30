快訊

一次拔20顆牙釀死？ 醫療糾紛報導背後沒說的事

南投奧萬大傳巴士翻覆 1人命危、20人輕重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薪水成長太慢？這些生肖靠斜槓越賺越多

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

最近「斜槓」這個詞越來越流行。遊走於不同的身份之中，雖然辛苦，倒也十分充實。很多人選擇斜槓是為了興趣，不過，有些生肖卻有特別的心得，能夠靠斜槓越賺越多！認為自己薪水成長太慢的你，趕快跟著科技紫微網一起來看看，這些生肖是怎麼辦到的？

　

第四名：生肖羊

低調發光的人氣王

與其他生肖相比，生肖羊應該是屬於EQ高、個性偏溫和的類型。他們人緣好，只要有缺，別人總會優先想到他們。就算是正職以外的工作，生肖羊也能謹守團隊精神、奉獻精神，夥伴有困難，他們就會二話不說伸出援手。所以不管生肖羊平時如何低調，還是很容易成為各領域夥伴眼裡的人氣王，賺到預期之外的收入。

　

第三名：生肖虎

不甘人後的能力者

猛虎出閘，自然是虎嘯震天！在不同的領域之中，生肖虎都具備一定的領導能力。由於他們處事果斷，為人精明，很容易在自己擅長的領域闖出一番事業。可以說，生肖虎是靠著自己的能力，在斜槓的各個方面引導團隊前進。或許有些人不滿他們的強勢作風，但，正是憑藉著生肖虎的整頓，團隊體質才會更穩健，收入才會水漲船高。

　

第二名：生肖馬

積極陽光的努力家

有一種人笑口常開，老是不用花多少時間就能完成別人交付的工作。這種陽光的個性、與優秀的效率，就是生肖馬掌握斜槓人生的重要特質。即便尚未闖出名堂，生肖馬也不會輕易讓自己陷入低潮。他們能在各種不同領域，憑藉出色的交際手腕，結交到重要的人脈，在強大貴人運的幫助下，路遙知馬力，財源自廣進。

　

第一名：生肖猴

思維活躍的聰明人

生肖猴腦筋動得快，總能發現一些別人想不到的新觀點。即使在一般公司，他們的升遷速度都會特別快，斜槓的工作型態更能大大發揮他們「善變」的特質。單獨的一份工作很難滿足生肖猴的野心，因為他們愛搶快，一發現商機就會迅速攻城掠地，搶賺機會財。賺錢門路一多，收入當然跟著竄升。別看他們外表漫不經心的樣子，私下可能是個跨領域的精明CEO呢！

　

以上被點名的生肖，都是平凡上班族的好榜樣！身處網路時代，工作型態改變，想多找一份工作或許比以前容易，但是每天的時間還是固定的24小時，可不要為了多賺錢而本末倒置，甚至累壞身體喔！

　

【延伸閱讀】

九星論命，走這行才能為你帶財

雙倍透視力，看出你真實的天賦

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

斜槓 科技紫微網

延伸閱讀

蕭敬騰斜槓YouTuber四處拉人上車 幫慶生遇臭臉砸蛋糕

苗栗警湯紹威斜槓職涯 獲無人機專業高級操作證

聯合報黑白集／政院幕僚之斜槓黨工

北市斜槓人生教育 成淵高中打造影展推「媒體課程」

相關新聞

薪水成長太慢？這些生肖靠斜槓越賺越多

最近「斜槓」這個詞越來越流行。遊走於不同的身份之中，雖然辛苦，倒也十分充實。很多人選擇斜槓是為了興趣，不過，有些生肖卻有特別的心得，能夠靠斜槓越賺越多！認為自己薪水成長太慢的你，趕快跟著科技紫微網一起來看看，這些生肖是怎麼辦到的？

心理測驗／保暖選圍巾還是暖暖包？ 看出你最適合吃什麼補身心

在寒冷的天氣裡，不少人都會換上保暖衣物，而日本媒體「占TV」分享一則心理測驗，可以從用什麼東西保暖，看出最適合滋潤自我身心的「能量食品」是什麼。

唐綺陽星座運勢週報：雙子工作表現突出 魔羯桃花持續旺

木土合最後衝刺，對社會帶來震動，影響到政局及體制結構，企業與規則逐漸被打破，學習打開新思維，顛覆過往的傳統。水星將進入射手，適合做全新、長遠的布局，可多參考名人、大師的想法思維。火星進入16-18度，個人星盤16-18度有星者，做事效率會更加乘。

每日星座運勢／獅子良好的工作態度 使效率大提升

2020-11-30 牡羊座 正面思考可帶來好運。 整體運：★★★★☆ 今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，

殺破狼周運勢／2星座感情有重大轉折 處女座當心被裁

雙子感情運方面，日蝕即將發生在感情宮位，情感關係會在此時出現重大的轉折，這段時間會因為一些事件的考驗，決定一段關係的去留。某些雙子座則是會邂逅一個讓你想託付終身的對象，必須處理掉原來殘破不堪的關係。

12月生命靈數運勢分析：從沒有哪一個困境 真想困你在原地

只有你自己明白的，那些陷落之處都是必須， 除了必須之外，你會知道自己能跨過，並且前行， 從沒有哪一個困境，真想困你在原地。

心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

隨著天氣逐漸轉涼，有時不只是外在，連內心都沒來由地覺得寂寞、冷颼颼了起來。日本網站「TRILL」最近分享一則心理測驗，可以測出自己在什麼樣的狀況下，特別容易突然感到空虛寂寥。

小孟塔羅：夢想實現還結婚生子？測你的人生高峰何時出現

珠穆朗瑪峰是地球上最高的山峰，海拔8848米，它位於尼泊爾薩格瑪塔地區和中國西藏的交界處，是喜馬拉雅山脈的一部分。許多登山客窮盡一生的夢想便是登上頂峰。然而，你是否知道你的人生高峰何時會呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你的人生高峰何時出現？

12月星座塔羅運勢：天蠍感情甜蜜 水瓶把握機會

不知不覺，已經迎來了2020年最後一個月。這一年的星象十分精彩，年初以土冥相合拉開序幕，而到了年底又以「偉大合相」之木土相合劃上句點。無論如何，在這新舊交替之際，我們都將迎接新的機遇與改變。現在就跟著科技紫微網來看看12月的星座塔羅運勢，抓住年底的好運，奮力向前吧！

測字：悶了一整年？預知年底的好運狂潮

轉眼間又到了2020年年底。今年因為疫情攪局，想必每個人都過得特別辛苦，期待好運的狂潮可以快快降臨。科技紫微網現在就利用測字的神奇能量，探索你今年底的好運狂潮從哪個方面來臨。趕快選一個字，看看結果吧！

不在乎顏值！這些星座最怕伴侶長得太好看？

在挑選伴侶時，長相固然是一個重要的條件，但有些星座可是不太在意對方的外表喔！

你的人生就像一支冰淇淋，頂多兩球 – 談談命宮和身宮的關係

「平淡就是一種幸福」與「人生就是要轟轟烈烈、多采多姿」本就是兩種截然不同的人生觀。沒有絕對的對錯與好壞，只有適合與不適合。

熱門新聞

精力旺盛！老公每晚都要 人妻崩潰喊「好害怕關燈那一刻」

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度周四慎防更強冷空氣

新竹人擠爆巨城！周年慶四天50萬人加入血拼業績衝12億

從警沒尊嚴！改當工程師 前女警訴心聲：給我10萬也不回去

Google商店黑色星期五 Pixel手機6折起 享相簿無限備份

委外亂象多…1分鐘當1小時 停車收費藏黑洞坑錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。