薪水成長太慢？這些生肖靠斜槓越賺越多

【文‧科技紫微網】

最近「斜槓」這個詞越來越流行。遊走於不同的身份之中，雖然辛苦，倒也十分充實。很多人選擇斜槓是為了興趣，不過，有些生肖卻有特別的心得，能夠靠斜槓越賺越多！認為自己薪水成長太慢的你，趕快跟著科技紫微網一起來看看，這些生肖是怎麼辦到的？

第四名：生肖羊

低調發光的人氣王

與其他生肖相比，生肖羊應該是屬於EQ高、個性偏溫和的類型。他們人緣好，只要有缺，別人總會優先想到他們。就算是正職以外的工作，生肖羊也能謹守團隊精神、奉獻精神，夥伴有困難，他們就會二話不說伸出援手。所以不管生肖羊平時如何低調，還是很容易成為各領域夥伴眼裡的人氣王，賺到預期之外的收入。

第三名：生肖虎

不甘人後的能力者

猛虎出閘，自然是虎嘯震天！在不同的領域之中，生肖虎都具備一定的領導能力。由於他們處事果斷，為人精明，很容易在自己擅長的領域闖出一番事業。可以說，生肖虎是靠著自己的能力，在斜槓的各個方面引導團隊前進。或許有些人不滿他們的強勢作風，但，正是憑藉著生肖虎的整頓，團隊體質才會更穩健，收入才會水漲船高。

第二名：生肖馬

積極陽光的努力家

有一種人笑口常開，老是不用花多少時間就能完成別人交付的工作。這種陽光的個性、與優秀的效率，就是生肖馬掌握斜槓人生的重要特質。即便尚未闖出名堂，生肖馬也不會輕易讓自己陷入低潮。他們能在各種不同領域，憑藉出色的交際手腕，結交到重要的人脈，在強大貴人運的幫助下，路遙知馬力，財源自廣進。

第一名：生肖猴

思維活躍的聰明人

生肖猴腦筋動得快，總能發現一些別人想不到的新觀點。即使在一般公司，他們的升遷速度都會特別快，斜槓的工作型態更能大大發揮他們「善變」的特質。單獨的一份工作很難滿足生肖猴的野心，因為他們愛搶快，一發現商機就會迅速攻城掠地，搶賺機會財。賺錢門路一多，收入當然跟著竄升。別看他們外表漫不經心的樣子，私下可能是個跨領域的精明CEO呢！

以上被點名的生肖，都是平凡上班族的好榜樣！身處網路時代，工作型態改變，想多找一份工作或許比以前容易，但是每天的時間還是固定的24小時，可不要為了多賺錢而本末倒置，甚至累壞身體喔！

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