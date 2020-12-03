愛到掏空自己？這些星座談感情太逞強

【文‧科技紫微網】

有的人表面嘻嘻哈哈，其實總是自己躲起來舔傷口。他們在感情裡不愛撒嬌，也從不示弱，時間久了，連他們自己都忘了原來自己也是遇到問題想要逃、難過了需要安慰的普通人。科技紫微網今天要來介紹的這些星座，每次談感情都太逞強，簡直像掏空自己一樣，令人心疼。

牡羊座

牡羊座很在意他人對自己的看法。他們希望自己給人的印象是開朗的、積極的，所以總是對外展示自己最好的那一面。明明今天情緒很糟糕，前一秒獨處的時候還在愁眉苦臉，下一秒有人過來了，他就立馬調整嘴角的弧度，熱情地打招呼。

在愛情裡，牡羊座也同樣改不了愛逞強的毛病。吵架時，他明明很在意，卻裝作一副無事的樣子，拉不下臉來道歉。更誇張的是，分手後，他明明很難過，但越難過就越裝出無所謂的態度，到處嚷嚷：「不就是失戀嗎？誰沒失戀過。」

獅子座

獅子座的愛面子，眾所周知。除了總是為此活受罪之外，還錯把逞強當堅強。他們不管哪個方面都不願意輸人，連做事情都想搶在別人前面去做，結果就常常做一些超出自己能力的事情。因為是自己誇下的豪語，只好由自己來完成。

在愛情中，獅子們渴望另一半不需要用言語就能夠理解他的想法，讀懂他的情緒。但他並不願意表達這樣的渴望，而是裝作一副不在乎的樣子。明明只要好好坐下來，說點真心話就能解決的事情，總能被他弄到場面尷尬，無法收拾。很難想像平常雄心壯志的猛獅，在情場裡卻是這樣一隻脆弱的小貓咪。

射手座

表面奔放不羈、愛自由的射手座，其實有著很敏感脆弱的一面。他們甚至還有點「小記仇」，對於不開心的事情很難釋懷。任何打擊在他們的心裡都要花很久才能緩過來，跟表面的形象嚴重不符。在還沒熬過這段黑暗時期之前，他們堅決不把自己的壞情緒「傳染」給別人，全靠自己慢慢消化。

射手座很怕受到傷害，所以在感情裡很難真正敞開心扉。明明缺乏安全感，明明感情的傷口讓他痛苦不堪，他卻不肯承認。即使是這樣，當你需要他的時候，他會立刻收起自己的悲傷和軟弱，一秒變成可以保護你的超人，這是不是很讓人心疼呢？

沒有人喜歡逞強，每個人都在等待，等著有個人能讓你卸下所有的偽裝和防備，那個人甚至一眼就能看穿你的逞強，讓你在他面前可以做自己、擁有徹底的安全感。祝福全天下的有情人，都能遇見這樣的人。

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